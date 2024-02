Galaxy Ring naživo ve třech barvách. Samsung jej nečekaně ukázal na MWC

Samsung v polovině ledna oficiálně potvrdil, že pracuje na chytrém prstenu Galaxy Ring

Oficiálního představení bychom se měli dočkat během července společně s novou generací ohebných smartphonů

Prototypy prstenu Samsung nečekaně ukázal na veletrhu MWC v Barceloně

Nečekaným překvapením na konci lednové tiskové konference, jejímiž hlavními hvězdami byly smartphony modelové řady Galaxy S24, bylo poodhalení chytrého prstenu Galaxy Ring. Ten se na několik sekund objevil v záběru na plátně. Nyní jsme si jeho podobu mohli prohlédnout naživo, avšak bez jakékoliv možnosti vyzkoušení, jelikož všechny vystavované prototypy byly schované za ochranným sklem.

Chytré prsteny v poslední době obrovsky nabírají na popularitě. Konkurenční produkty, jako je Oura, UltraHuman Ring či RingConn, fungují jako doplňková zařízení sloužící k analýze pohybu, zdraví a spánku. Díky své velikosti jsou vhodné například pro uživatele, kteří by chtěli znát své spánkové návyky, avšak nechtějí mít v noci zápěstí zatížené náramkem či hodinkami. Chytrý prsten je dostatečně malý na to, aby nepřekážel, přitom může obstarat sběr totožných dat se stejnou přesností.

Prsten s podporou plateb?

Galaxy Ring by ale měl jít ještě o něco dál. Pokud se potvrdí současné spekulace, měl by být schopen kontinuálně měřit krevní tlak i tepovou frekvenci se záznamem EKG. Mimo zdravotní funkce se údajně máme těšit i na bezkontaktní placení skrze NFC, což by pro řadu uživatelů mohla být extrémně lákavá funkce. Podle nejnovějších informací by se Galaxy Ring měl nyní nacházet ve finální fázi vývoje – sériová výroba by měla být zahájena někdy mezi dubnem a červnem letošního roku.

Samsung není jediným výrobcem, který bude chtít do tohoto odvětví vstoupit. Vzhledem k množství podaných patentových přihlášek o vlastním chytrém prstenu uvažuje i Apple. Přestože je tento trh v současnosti poměrně malý, je mu predikována zářná budoucnost. Analytická agentura Business Research Insight odhaduje, že v roce 2031 trh s chytrými prsteny vygeneruje tržby ve výši zhruba 4,5 miliardy korun, loni to přitom byla pouze desetina.

Premiéra v červenci?

Slavnostní premiéru Samsung údajně plánuje společně s nejnovější generací ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6 v druhé polovině července. Prsten má jít do prodeje v osmi různých velikostech a třech barevných variantách – zlaté, černé a stříbrné.

Samsung Galaxy Ring bude po uvedení na trh dostupný výhradně pro majitele smartphonů Samsung. Podpora pro další Android výrobce bude přidána později, majitelé iPhonů budou mít zřejmě smůlu.