Premiéra v lednu, odhalení už dnes! Samsungu unikla podoba chystaného Galaxy S26 Ultra

- Samsung Galaxy S26 Ultra se odhaluje na neoficiálních renderech
- Telefon se dočká většího zaoblení rohů a nového designu hlavního fotoaparátu
- Premiéra se uskuteční tradičně krátce po Novém roce
Samsung na začátku příštího roku představí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S26. Oproti současné generaci Samsung provede několik zásadních změn ve složení celé rodiny – nedočkáme se přímých pokračovatelů letošních modelů Galaxy S25 a S25+, namísto nich dorazí varianty Galaxy S26 Pro a S26 Edge. Své místo si tak ponechá pouze model Ultra, který bude opět představovat to nejlepší, čeho je Samsung s aktuálními technologiemi schopný dosáhnout. Jak bude tento telefon vypadat, odhalují nejnovější rendery od @onleaks.
Samsung Galaxy S26 Ultra: nový design fotoaparátu
Samsung u posledních generací Galaxy Ultra provádí drobné, ale viditelné designové změny. Loňský model Galaxy S24 Ultra přišel o zaoblený displej a boky, letošní Galaxy S25 Ultra zase Samsung zaoblil v rozích. U nadcházející generace bude zaoblení rohů ještě o něco výraznější, dokonce kvůli němu bude nutné zaoblit i horní část stylusu S Pen.
Exclusive: The top shape of the S Pen for Samsung Galaxy S26 Ultra is like this pic.twitter.com/1Rg7zcnvX5
— PhoneArt (@UniverseIce) September 27, 2025
Galaxy S26 Ultra se rovněž dočká nového provedení hlavního fotoaparátu. Ještě donedávna dodržoval Samsung u designu fotoaparátů svých telefonů jednotný design – ze zad vystupovaly jednotlivé čočky seřazené do „semaforu“ nad sebou. Korejci ale tento vzhled postupně opouštějí a sdružují trojici hlavních čoček do oválného ostrůvku – je to patrné jak na levnějších modelech řady Galaxy A, tak i na skládačkách Galaxy Z Fold.
Na zádech Galaxy S26 Ultra najdeme stejně jako v minulých letech čtyři fotoaparáty|:
- 200Mpx hlavní
- 50Mpx širokoúhlý
- 10Mpx s 3× optickým přiblížením
- 50Mpx s 5× optickým přiblížením
Celá sestava bude pravděpodobně z těla telefonu výrazně vyčnívat – tloušťka celého modulu má činit 4,5 mm. Naopak tloušťka celého telefonu má poklesnout ze současných 8,2 na 7,9 mm. V půdorysných rozměrech telefon o pár desetin milimetru naroste, přestože úhlopříčka displeje má zůstat 6,9″.
Galaxy S25 Ultra by měl pohánět čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, spekuluje se ale i o variantě s čipem Exynos 2600. Akumulátor si má (bohužel) ponechat kapacitu 5 000 mAh, nabíjecí výkon údajně poskočí na 60-65 wattů.
Premiéra nových smartphonů od Samsungu by se měla uskutečnit tradičně krátce po Novém roce, patrně na konci ledna nebo na začátku února.