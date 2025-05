One UI 8 prozrazuje, jak bude vypadat Galaxy Z Flip 7. Vnější displej výrazně naroste

V noci na dnešek Samsung konečně kompletně představil svůj nejtenčí smartphone Galaxy S25 Edge, další smršť novinek od korejského výrobce očekáváme letos v létě. S jistotou se můžeme těšit na skládací smartphony Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7, kromě toho nás Samsung zřejmě překvapí novou generací hodinek Galaxy Watch 8. Z rozpracovaného firmwaru One UI 8 se nadšencům podařilo vyextrahovat obrázky ukazující nový tvar hodinek, ze stejného místa se nyní podařilo získat první obrázek skládačky Galaxy Z Flip 7.

Když véčkové smartphony Galaxy Z Flip začínaly, obsahovalo jejich víko pouze tenký informační proužek zobrazující naprosto základní údaje. Teprve pátá generace představená před dvěma roky přišla s výrazně větším krycím displejem, který dovoloval spouštět některé aplikace, aniž by bylo nutné celý telefon otvírat. V letošním roce nás čeká další příjemná změna – Samsung roztáhne krycí obrazovku chystaného Z Flipu 7 až k samotným stranám, čímž dorovná některé čínské konkurenty.

O tom, že Galaxy Z Flip 7 dostane větší vnější obrazovku, před nedávnem odhalily neoficiální rendery z dílny @onleaks. Stejný design nyní potvrzuje sám Samsung v prostředí One UI 8, které obsahuje náhledový obrázek letošní novinky. Podle neoficiálních informací má úhlopříčka vnějšího displeje narůst ze současných 3,4″ na rovné 4″, což je stejný rozměr, jakým se pyšní například Motorola Razr 60 Ultra. I v případě Samsungu bude displej narušen třemi kruhovými otvory pro LED blesk a dvě čočky fotoaparátů.

Vnější displej chystaného Samsungu rovněž potěší tenkými okolními rámečky, podle informátora Ice Universe mají mít tloušťku pouze 1,2 mm.

Samsung Galaxy Z Fold7' s inner screen bezel is narrow. In the picture, it is Fold6, and the width of the bezel pointed by the arrow is 1.9mm. The Fold7 is directly dried to 1.0mm, and the outer screen bezel of the Flip7 is also very narrow, only 1.2 mm. pic.twitter.com/FCdLLdzWls

— ICE CAT (@UniverseIce) May 9, 2025