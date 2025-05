Máme přesné rozměry Galaxy Z Fold 7. Super tenké tělo a téměř bezrámečkový design

Samsung si dlouhou dobu udržoval status nejúspěšnějšího výrobce smartphonů s ohebným displejem, v posledních letech však začal čelit silné čínské konkurenci. Korejská firma usnula na vavřínech a přinášela pouze drobná mezigenerační vylepšení, zatímco skládačky od značek Oppo, Vivo nebo Honor přinášely jedno „nej“ za druhým – nejtenčí a nejlehčí konstrukci, nejméně viditelnou rýh v přehybu displeje, nejlepší fotovýbavu apod. Nástup a úspěch čínské konkurence naštěstí Samsung přinutil bouchnout do stolu a víc se věnovat vývoji, čehož výsledek má být letošní Galaxy Z Fold 7.

V posledních dvou letech se v oblasti ohebných smartphonů rozehrál závod o co možná nejtenčí tělo. V tuto chvíli v této bitvě vede Oppo Find N5, která má v pase pouhých 4,21 mm, chystaný Galaxy Z Fold 7 má ale tento rozměr posunout o značný kus níže. Podle spolehlivého informátora Ice Universe má mít Galaxy Z Fold 7 v rozevřeném stavu rozměry 158,4 × 143,1 × 3,9 mm. Pokud se tento údaj potvrdí, bude novinka od Samsungu nejtenčím skládacím telefonem knížkové konstrukce na světě.

Co se týče půdorysných rozměrů, má být Galaxy Z Fold 7 zhruba stejný jako loňský Galaxy Z Fold Special Edition. Ve prospěch letošního modelu má hovořit i výrazně menší tloušťka rámečků okolo ohebného displeje – zatímco u Galaxy Z Fold 6 měly tloušťku 1,9 mm, u letošního nástupce to má být pouhý 1 mm.

Samsung Galaxy Z Fold7' s inner screen bezel is narrow. In the picture, it is Fold6, and the width of the bezel pointed by the arrow is 1.9mm. The Fold7 is directly dried to 1.0mm, and the outer screen bezel of the Flip7 is also very narrow, only 1.2 mm. pic.twitter.com/FCdLLdzWls

— ICE CAT (@UniverseIce) May 9, 2025