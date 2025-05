Kulaté nebo hranaté? Samsung Galaxy Watch 8 překvapí svým tvarem

Samsung připravuje na letošní léto novou generaci chytrých hodinek

Namísto varianty Ultra Korejci údajně oživí model Classic

Všechny varianty mají překvapit nezvyklým tvarem pouzdra

Samsung letos v létě představí nové ohebné smartphony Galaxy Z Fold a Z Flip a společně s nimi by měl odhalit i nové hodinky. V minulém roce korejská firma přišla se základními Galaxy Watch 7 a outdoorovými Galaxy Watch Ultra, v letošním roce pravděpodobně odolnější variantu vynechá. Její design ale možná využije u základních Galaxy Watch 8.

Galaxy Watch 8: ani kulaté, ani hranaté

Podle dostupných indicií by měl Samsung letos představit hodinky Galaxy Watch 8 ve dvou velikostech, a také by měl po roční pauze vrátit do hry variantu Classic s mechanicky otočnou lunetou. Existenci obou modelů potvrzuje firmware One UI 8 Watch, který již má pro připravované hodinky nachystané obrázky a animace naznačující významnou designovou proměnu.

Při návrhu loňských Galaxy Watch Ultra se Samsung silně inspiroval u outdoorových hodinek Apple Watch Ultra – kruhový displej vsadil do robustnějšího hranatějšího pouzdra, na jehož pravou stranu přidal nové programovatelné tlačítko. Podle obrázků z firmwaru se Korejci vydají podobnou cestou i u letošních Galaxy Watch 8.

Zatímco předchozí generace Galaxy Watch vsázely na jednoduchý kruhový tvar pouzdra, nadcházející generace se pravděpodobně inspiruje tvarem loňských Galaxy Watch Ultra. Displej má zůstat kruhový, avšak pouzdro bude o poznání hranatější. U základního modelu Galaxy Watch 8 je patrná tenčí luneta a celkově větší prostor pro displej, varianta Classic patrně dostane masivnější pouzdro – jednak kvůli spekulované otočné lunetě, a také kvůli třetímu tlačítku na pravé straně. To bude mít pravděpodobně stejnou funkci jako u hodinek Galaxy Watch Ultra, tedy k rychlému spouštění cvičení, k aktivaci sirény či k libovolným funkcím, které si uživatel nastaví. Podle záznamů ve firmwaru by měly Galaxy Watch 8 Classic také dostat vylepšenou haptiku.

Nové hodinky od Samsungu získají i novou verzi prostředí One UI 8, která přinese několik vylepšení, zejména podporu interaktivního widgetu Now Bar známého ze smartphonů Galaxy. Kromě toho se můžeme těšit i na nové animace, ochranu baterie, aplikaci Zkratky, funkci náhodné ciferníky apod.

Hodinky Galaxy Watch 8 by měly být představeny někdy v létě společně s ohebnými smartphony Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.