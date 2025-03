Galaxy Z Flip FE na prvních snímcích. Víme, v čem se bude lišit od vybavenějšího sourozence

Samsung pracuje na levnějším véčkovém telefonu s ohebným displejem

Interně jej nazývá „B7R“, do prodeje by mohl jít jako Galaxy Z Flip FE

Telefon se má podobat loňskému Galaxy Z Flip 6, jehož nástupce se údajně dočká výrazně většího vnějšího displeje

Samsung letos v létě představí novou generaci ohebných smartphonů, prozatím se ale zatím neví, kolik jich bude. S jistotou můžeme počítat s premiérou skládaček Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7, spekuluje se ale i o dalších – nejčastěji o dvojité skládačce Galaxy G Fold a levném véčku Galaxy Z Flip FE. V tomto týdnu se na internetu objevily neoficiální rendery smartphonů Galaxy Z Flip 7 a Z Flip FE, které znázorňují, v čem se bude levnější véčko lišit od toho dražšího.

Galaxy Z Fold 7 si polepší u vnějšího displeje

Podle spolehlivého informátora Maxe Jambora získá Galaxy Z Fold 7 větší vnější displej, který se má rozprostírat přes celé „víko“. Samsung tak dorovná konkurenci, kterou tvoří zejména Motorola se svou řadou Razr Ultra. Podle zatím neoficiálních renderů od @onleaks by měla vnější obrazovka Galaxy Z Fold 7 narůst z loňských 3,4″ na přibližně 4″, naruší ji pouze trojice kruhových výřezu pro dvě čočky fotoaparátů a LED blesk. Co se rozměrů týče, měl by být Galaxy Z Fold 7 přibližně stejný jako stávající generace.

Na základech současného Galaxy Z Fold 6 by měl být založen právě spekulovaný „levný“ Galaxy Z Flip FE, byť toto jméno zatím ještě není potvrzené – v interních dokumentech je tento telefon uváděn pod označením „B7R“. V jeho případě Samsung nasadí stejný vnější displej jako u minulých generací véček, tedy 3,4″ obrazovku s tlustšími rámečky a nepravidelným tvarem, který se vyhýbá čočkám fotoaparátů.

U levnějšího véčka se rovněž počítá s ústupky ve výbavě. Telefon pravděpodobně dostane horší fotoaparáty, nižší kapacity pamětí a patrně i slabší čipset – mluví se o odkládaném Exynosu 2500, se kterým se původně počítalo v řadě Galaxy S25.

Je dost možné, že Samsung na tradiční letní události Galaxy Unpacked odhalí standardní dvojici Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 s tím, že levnější Galaxy Z Flip FE dorazí o něco později. To ostatně naznačují nedávná zjištění serveru The Bell, podle nichž by mělo levnější véčko dorazit s několikaměsíčním zpožděním.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.