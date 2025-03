Čekáte na levnější Galaxy Z Flip 7 FE? Máme pro vás špatnou zprávu

Samsung má údajně v plánu kromě Galaxy Z Flip 7 vydat i levnější variantu FE

Ta ale nejspíše nedorazí společně s plnohodnotnou variantou

Podle posledních spekulací se má verze FE opozdit i o několik měsíců

Ohebné telefony za poslední roky ušly velký kus cesty. Nejdále je v současné době Samsung, který se svými skládačkami Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold dominuje malému, ale velmi nadějnému segmentu trhu. I přes velký pokrok je tady jeden poměrně zásadní problém, kterým je cena – ačkoli se jihokorejskému gigantu podařilo snížit cenu jeho skládaček na poměrně únosnou míru, stále patří mezi to dražší, co si můžete pořídit, pokud se tedy nespokojíte se staršími generacemi.

Na levnější Galaxy Z Flip 7 FE si nejspíše počkáme

To by měl alespoň částečně vyřešit model s přídomkem FE, který v portfoliu Samsungu označuje zařízení, jenž má velmi solidní parametry odpovídající vlajkovým modelům, avšak nabízí kompromisy, které mu umožňují přijít s nižší cenou. Nejinak by tomu mělo být i v případě spekulovaného Samsungu Galaxy Z Flip 7 FE, u kterého se očekává, že sníží cena na mnohem přijatelnější hladinu. Kdo by ale čekal, že dorazí zároveň s plnohodnotným modelem Galaxy Z Flip 7 v létě, bude pravděpodobně zklamán.

Samsung má podle serveru The Bell v plánu osadit levnější model vlastním čipsetem Exynos 2500. To by sám o sobě nebyl až takový problém, až na to, že tento čipset ještě není připraven na masové nasazení do chytrých telefonů. Samsung tak bude muset odložit spuštění prodeje levnějšího Galaxy Z Flip 7 FE až „o několik měsíců“, přičemž není jasné, kdy by se tato skládačka mohla objevit na pultech obchodů.

Je možné, že jihokorejská společnost stihne dostat levnější véčko ještě před vánoční sezónou, nicméně vzhledem k tomu, že se zároveň snaží dokončit čipset Exynos 2600 do vydání nových vlajkových modelů z řady Galaxy S26, které mají tradičně premiéru na začátku roku, je otázkou, zda Samsung zvládne obě činnosti skloubit ke spokojenosti zákazníků.