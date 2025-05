Snapdragon nebo Exynos? Víme, jaký čip bude pohánět ohebný Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 má být první skládačku od Samsungu poháněnou čipsetem Exynos

Tento čip měl být původně určen do Galaxy S25, avšak Samsung trápila nízká výtěžnost

Po půl roce má být situace ve výrobě výrazně lepší

V minulých letech jsme si zvykli na to, že vlajkové smartphony od Samsungu pohání dvojice různých čipsetů – v USA a Číně to bývají čipy od Qualcommu, v Evropě a Jižní Koreji jsou to vlastní čipy Exynos. U letošní generace Galaxy S25 ale Korejci nasadili do všech variant Qualcomm Snapdragon 8 Elite – důvodem prý byla mizerná výtěžnost připravovaného čipu Exynos 2500. Jak se ale zdá, Samsung tento čip nezahodí, ale využije jeho služeb v jiných telefonech.

Galaxy Z Flip 7: první skládačka od Samsungu s Exynosem

Ještě před nedávnem se spekulovalo o tom, že by si Exynos 2500 mohl najít cestu do některého z chystaných véčkových smartphonů – ať už do řadového Galaxy Z Flip 7, nebo do odlehčeného Galaxy Z Flip FE. V minulých týdnech jsme se začali přiklánět spíše k druhé variantě, a to proto, že testovací jednotky Galaxy Z Flip 7 poháněl Snapdragon 8 Elite. Nakonec ale zřejmě došlo k nečekané otočce.

Podle korejského webu The Chosun Daily se již Galaxy Z Flip 7 začal sériově vyrábět, a to s čipsetem Exynos 2500 pod kapotou. Důvody mají být veskrze pragmatické – jednak se prý Samsungu podařilo stabilizovat výtěžnost výroby tohoto čipu na přijatelnou úroveň (byť stále ještě není ideální), a navíc mu tato volba ušetří nemalé prostředky za čím dál dražší Snapdragony.

Pokud se informace z korejských zdrojů potvrdí, stane se Galaxy Z Flip 7 vůbec první skládačkou od Samsungu, kterou nebude pohánět čipset od Qualcommu. U dražší knížkové skládačky Galaxy Z Fold 7 stále počítáme s nasazením Snapdragonu 8 Elite.

Letošní generace ohebných Samsungů by si měla odbýt premiéru na události Galaxy Unpacked v červenci letošního roku v New Yorku. Oproti minulým letům očekáváme poměrně výrazné mezigenerační změny – Galaxy Z Flip 7 má dostat větší vnější displej, Galaxy Z Fold 7 zase výrazně tenčí tělo, větší obrazovky a 200Mpx hlavní fotoaparát. V obou telefonech by si mělo odbýt premiéru prostředí One UI 8 založené na Androidu 16.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.