O iPhone 14 Plus pořád není zájem. Apple nejspíše příští rok přehodnotí portfolio

Prodeje iPhonu 14 Plus rozhodně nejsou takové, jaké by si Apple představoval

Výrobce údajně aktivně řeší, jak tuto situaci do budoucna rozklíčovat

Ve hře je sleva varianty Plus, nebo její úplné zrušení

Když se společně s řadou iPhone 12 objevil v portfoliu také smartphone s označením mini, nejeden fanoušek kompaktních telefonů zajásal. Z pohledu prodejů to ovšem taková sláva nebyla a přestože jej Apple zaktualizoval v rámci následující generace iPhonů 13, do letošní modelové řady se již nedostal – byl totiž nahrazen iPhonem 14 Plus, který je jen rozměrnější variantou základního iPhonu 14.

Jak se ale zdá, Apple se pořádně přepočítal, neboť o větší základní model je ještě menší zájem, než o jeho zmenšenou variantu. Firma z Cupertina nejspíše vycházela z faktu, že telefony z označením Pro Max jsou mezi uživateli velmi populární a že větší displej je ten pravý klíč k úspěchu. Otázkou ale zůstává, nakolik chtějí uživatelé iPhonu velký displej a kolik z nich si model Pro Max kupuje jen proto, že se jedná o to nejlepší, co může Apple nabídnout.

iPhone 14 & iPhone 14 Plus | Big and Bigger | Apple

Watch this video on YouTube

To už si nejspíše uvědomili i lidé okolo Tima Cooka, alespoň podle uživatele yeux1122 na webu Naver, který má na svém kontě řadu přesných predikcí. Tvrdí totiž, že Apple „vážně přemýšlí“ o změnách v portfoliu iPhonů pro příští rok. To nicméně nemusí znamenat, že iPhone 15 Plus v nabídce neuvidíme.

Apple se totiž může uchýlit k ještě většímu odlišení základních zařízení od těch s označením Pro, případně může u většího modelu snížit cenu. V nejnižší konfiguraci od sebe oba telefony aktuálně dělí částka 3 500 Kč. Pro co se nakonec rozhodne, se nejspíše dozvíme na podzim příštího roku, kdy Apple tradičně představuje nové telefony.

Hardwarové parametry iPhone 14 Plus Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 16, čipset: Apple A15 Bionic, hexa-core, 2× 3,23 GHz Avalanche + 4× 1,82 GHz Blizzard, GPU: Apple GPU, RAM: 4 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,8 × 78,1 × 7,8 mm, hmotnost: 203 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", OLED, rozlišení: Super Retina, 1284 × 2778 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: bude upřesněno, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.5, 26mm, 1.9µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 120˚, 13mm, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 27 990 Kč Kompletní specifikace