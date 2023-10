Neuvěřitelné! Vývojář rozběhal GTA: San Andreas na hodinkách

Populární díl GTA už dva roky čeká na své uvedení do virtuální reality

Meta k celé záležitosti prozatím vytrvale mlčí

Vývojáři se přitom podařilo hru spustit na chytrých hodinkách

Spouštění her na co možná nejméně pravděpodobných zařízeních je oblíbenou kratochvílí zkušených programátorů. Nejčastěji se jedná o stařičkou hru Doom, kterou nadšenci portují prakticky na všechno, co má alespoň náznak plošných spojů. Zahrát si ikonickou střílečku tak můžeme například na malém displeji MacBooku Pro, těhotenském testu či žárovce z IKEA. Nejen Doom se ale portuje na jiná zařízení, než pro která byl původně určen.

GTA: San Andreas lze spustit i na chytrých hodinkách

Zakladatel společnosti Somnium Space a Authencity Artur Sychov je rovněž také talentovaný programátor, který se neváhá pochlubit svými schopnostmi. Nyní na svém profilu na sociální síti X zveřejnil video, na kterém byl schopen spustit plně funkční verzi legendární hry Grand Theft Auto: San Andreas. Nikoli však na konzoli či mobilním telefonu, ale na svých chytrých hodinkách. K nim přes Bluetooth připojil také miniaturní ovladač, aby mohl hru alespoň trochu pohodlně ovládat – na miniaturním displeji chytrých hodinek by to přeci jen bylo příliš obtížné.

GTA San Andreas running on a smart watch. Maybe, just maybe, one day, we will see #GTA on #Quest3 in #VR 😅😄 pic.twitter.com/2COdKXL6su — Artur Sychov (@ASychov) October 8, 2023

Pro Sychova nešlo jen o čisté kutilství, ale také o propagaci virtuální reality, které je velkým fanouškem. Společnost Meta, jenž vyrábí headset pro virtuální realitu Quest 3, totiž v roce 2021 slíbila, že si na jejich zařízení budeme moci zahrát jeden z nejlepších dílů série GTA, kterým San Andreas bezesporu je. Od tohoto oznámení je ovšem ticho po pěšině a Meta se snaží tvářit, že nikdy nic podobného neslíbila.

Technické limitace jistě nebrání tomu, aby bylo GTA: San Andreas na brýlích pro virtuální realitu spuštěno. Ostatně pokud dokázal jeden vývojář ve svém volném čase přizpůsobit mobilní verzi hry pro chytré hodinky, armáda vývojářů, které má Meta k dispozici, by si s tímto úkolem měla snadno poradit. Proč jsme se tedy do dnešního dne nedočkali úpravy hry z roku 2004 na moderní virtuální headsety, je tedy záhadou. Doufejme, že Meta nakonec GTA: San Andreas představí, aby se mohli hráči do příběhu Carla Johnsona ponořit ještě jednou.