Nejvíce pitomé trendy smartphonů v roce 2026: které vám přijdou nejotravnější?

Jakub Fišer
Jakub Fišer 20. 1. 9:00
0
Růžový iPhone v rukou vyděšeného uživatele (ilustrační obrázek)
  • Trh se smartphony v roce 2026 bude znovu zmítán několika hloupými trendy
  • K těm nejviditelnějším patří všudypřítomná, leč nežádoucí umělá inteligence
  • Nadcházejících 12 měsíců bude také patřit nepříliš oblíbeným tenkým telefonům

V roce 2025 se objevilo hned několik zbrusu nových či z minulosti vytažených trendů, které přejala velká většina výrobců. Co mají tyto trendy společné, že fanouškům technologií více méně lezou na nervy – namísto novinek totiž jen maskují skutečné inovace, kterých se u smartphonů v posledních letech moc nedostává. Průzkum serveru Android Authority ukázal na ty nejhorší trendy, které snad v roce 2026 uvidíme naposledy.

Umělá inteligence: hloupý trend číslo 1

Ankety na webu Android Authority se zúčastnilo bezmála 4,5 tisíce čtenářů. Nejhorším trendem, pro který hlasovala víc jak čtvrtina dotazovaných (25,97 %), je umělá inteligence. O tu jednak zákazníci sami od sebe nejeví nijak velký zájem, zároveň ji výrobci zneužívají jako zástěrku za skutečné inovace, které tak logicky nepřináší.

Nejbizarnější trendy, které by měly v roce 2026 zaniknout
Jaké „hanebné trendy“ by měly v roce 2026 zaniknout?

Vzpomeňte si, kolik výrobců v uplynulém roce přineslo nový telefon se stejným či velmi podobným designem, minimálními inovacemi v klíčových specifikacích, jako třeba fotoaparát, ale maximální fokus byl kladen na umělou inteligenci. Patří sem určitě Samsung, Honor, Xiaomi, vlastně i Apple, i když ten alespoň dobře inovoval u základního modelu iPhone 17 a dražší modely přinesly dlouho žádaný redesign.



Microsoft Copilot+ PC



Nepřehlédněte

Copilot+ PC nikoho nezajímá! Šéf Dellu ostře vysvětlil novou filosofii značky

Alespoň částečně už pozorujeme odklon od tohoto trendu, i když ne v segmentu mobilních telefonů. Zástupci amerického výrobce počítačů Dell se nechali slyšet, že fokus na AI, konkrétně platformu Copilot+ PC, pro ně byl špatným krokem a do budoucna jej přesunou na druhou kolej. Je patrné, že celá řada technologických nadšenců si něco podobného přeje i u Samsungu, Applu a dalších.

Nabíječky a neexistující fotoaparáty

Také další položky v anketě lze jednoznačně odsouhlasit. Druhým nejhorším trendem jsou totiž dle čtenářů Android Authority nabíječky (17,47 %). Konkrétněji fakt, že pokud chcete u vašeho smartphonu dosáhnout maximálního nabíjecího výkonu, musíte využít originální adaptér, protože ty třetích stran nemají potřebnou certifikaci. Není to přitom chyba třetích stran, ale výrobců, kteří u svých telefonů omezují nabíjení pouze originálním příslušenstvím.

S lehkou nadsázkou lze prohlásit, že jde tak trochu o „americký problém“. U nás v Evropě máme úplně jiné starosti, protože kvůli nařízení Evropské komise výrobci ani nesmí nabíječky do balení umisťovat. Jinými slovy, pokud chcete váš nový smartphone nabíjet maximálním výkonem, připravte si 500 až 1 000 korun extra pro nákup originálního adaptéru.



Xiaomi 11T Pro nabijecka charger power brick clanek



Nepřehlédněte

Absence nabíječky jako nový standard? Z balení ji vyřadí další velký výrobce telefonů

Na třetím místě hanebných trendů, které snad co nevidět zmizí, se nachází neexistující fotoaparáty (17,09 %). Tento trend převládá u levnějších telefonů snad všech značek: Realme, Xiaomi, Redmi, Infinix i Motorola. Při pohledu na záda telefonu vidíte 3, někdy i 4 fotoaparáty. Po bližším ohledání však zjistíte, že 1–2 fotoaparáty jsou pouze designové kružnice připomínající čočku, skutečný fotočip však postrádají. Někteří výrobci je aspoň vydávají za různé senzory, jiní vyloženě přiznávají, že jde jen o designovou finesu.

Ultratenké telefony

Na čtvrtém místě, jen těsně za falešnými foťáky, se umístily ultratenké telefony (16,89 %). Trend, který započal Apple ještě před tím, než stačil svůj iPhone Air představit. Těsně před ním totiž dorazil ještě Samsung Galaxy S25 Edge, následovaný tenkými telefony od Motoroly, ZTE, co nevidět dorazí i zástupce od Honoru nebo Xiaomi.

iPhone Air má v pase jen 5,6 milimetru
iPhone Air má v pase jen 5,6 milimetru

Co mají tyto tenoučké stroje společné – v prodejích se jim moc nedaří, podle mnohých expertů jde o slepou vývojovou větev. U Applu se nejčastěji spekuluje, že koncepci tenkého telefonu si chtěl vyzkoušet zejména kvůli stále upadajícím prodejům iPhonu Plus a také kvůli otestování konstrukce před uvedením skládacího iPhonu, který by měl pracovat s podobným uspořádáním vnitřností jako zmíněný iPhone Air.

Znovu se potvrdilo, že ať už jde o cokoliv, ale představí to Apple, stane se z toho trend; bez ohledu na to, jaký reálný úspěch to má.

Kapitoly článku