Vypadá božsky, přesto ho zrušili. Xiaomi 17 Air měl tloušťku pouhých 5,5 mm

Jakub Karásek
Jakub Karásek 12. 1. 11:15
4
Xaomi 17 Air na uniklém renderu
  • Xiaomi chystalo super tenký smartphone s tloušťkou 5,5 mm
  • Neúspěch konkurenčních smartphonů ale nakonec tento projekt ukončil
  • Prototyp chystané žiletky nyní unikl na internetu

Loňský rok se nesl ve znamená super tenkých smartphonů, ačkoliv jak se později ukázalo, o nijak žhavé zboží se nejednalo. Zákazníci dali jasně najevo, že si nehodlají připlácet za to, že jejich telefon je kvůli tenkému profilu ošizen na výbavě. Hlavními představiteli super tenkých smartphonů se loni staly Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air – oba telefony nabídly tloušťku pod 6 mm a oba komerčně selhaly.

Xiaomi 17 Air byl zavčas zrušen

Závodu o co nejtenčí smartphone se chtěla účastnit i společnost Xiaomi, která měla rozpracovaný model Xiaomi 17 Air. Tento telefon měl mít v pase pouhých 5,5 mm – měl tedy být ještě tenčí než konkurence od Applu a od Samsungu. Xiaomi nakonec tento projekt odpískalo, avšak díky informátorovi Ice Universe se alespoň můžeme podívat na to, jak měla chystaná žiletka od Xiaomi vypadat.

Prototyp zrušeného smartphonu Xiaomi 17 Air připomíná iPhone Air, především díky provedení ostrůvku s fotoaparáty, který se táhne přes celou šířku zad. Na rozdíl od Applu ale v Xiaomi počítali s osazením dvou kamer, slotu na fyzické SIM karty, a dokonce i spodního hlasitého reproduktoru – to jsou všechno položky, které iPhone Air s tloušťkou 5,6 mm postrádá. K vidění je i úprava zadní strany pro osazení cívky pro bezdrátové nabíjení. Ice Universe tvrdí, že zrušený smartphone měl být vybaven 6,59″ displejem.



iPhone Air v podrobné české recenzi



Ostatní výbavu telefonu neznáme, stejně tak nevíme, ve kterém termínu jej chtělo Xiaomi odhalit – je dost možné, že jeho premiéra byla původně naplánovaná na konec září společně se sesterskými modely. V Xiaomi ale pravděpodobně zavčas vyhodnotili, že rekordně nízká tloušťka není dostatečným prodejním artiklem, a proto celý projekt odpískali. Honba za co neútlejším pasem tak pravděpodobně na nějakou dobu skončila, byť očekáváme, že i v letošním roce pár „žiletek“ dorazí – jenom už se nebudou tak bezhlavě prát o rekordní hodnoty.

Takto bude vypadat super tenký Honor Magic 8 Pro Air
Takto bude vypadat super tenký Honor Magic 8 Pro Air

Že to jde i bez výrazných kompromisů, ukázal například smartphone Motorola Edge 70 s tloušťkou 5,99 mm. Příští týden pak bude odhalen smartphone Honor Magic 8 Pro Air, který má být jen o pár desetin milimetru tlustší, a přitom nabídne prémiovou výbavu s trojicí fotoaparátů na zadní straně.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

