Copilot+ PC nikoho nezajímá! Šéf Dellu ostře vysvětlil novou filosofii značky

- Dell jako jeden z prvních výrobců počítačů opouští filosofii „AI na prvním místě“
- Podle vlastního pozorování totiž AI zákazníky až tolik nezajímá
- V rozhovoru pro PC Gamer tento krok potvrdil produktový manažer Dell
Umělá inteligence vlétla do trhu s osobními počítači podobně intenzivně, jako do dalších segmentů trhu se spotřební elektronikou. V roce 2026 možná ale budeme svědky ochlazení zájmu o tento trend, jak nastínil v rozhovoru s portálem PC Gamer produktový manažer společnosti Dell, Kevin Terwilliger.
Dell dává od AI ruce pryč
Americký gigant Dell patřil ke kmenovým partnerům Microsoftu při uvedení AI platformy Copilot+ PC v roce 2024. Jako jeden umístil umělou inteligenci ve Windows do svých laptopů, konkrétně do řady XPS a Inspiron s čipsety Snapdragon X Elite od Qualcommu. Výhody přechodu na technologii ARM u čipových sad si výrobce i zákazníci pochvalují, převažují však zmínky o lepší výdrži nebo výkonu, nikoliv umělé inteligenci přímo na zařízení.
V interview pro PC Gamer pak produktový manažer Kevin Terwilliger ostře prohlásil, že filosofie značky se mění a umělá inteligence nesmí být středem pozornosti. „Velmi jsme se soustředili na poskytování funkcí umělé inteligence v zařízeních – všechny naše novinky obsahují vlastní neurální procesor (NPU) –, ale během tohoto roku jsme zjistil, zejména z pohledu spotřebitelů, že si nevybírají notebook na základě umělé inteligence,“ uvedl.
AI vlastně zákazníky tolik nezajímá
Dodal, že podle interních průzkumů trhu zákazníky umělá inteligence spíše mate, protože dostává velkou pozornost v marketingových materiálech. Celá řada lidí přitom neví, co od AI na zařízení očekávat, k čemu ji využít, nebo proč by ji vlastně měli chtít používat.
Dell tak patří k prvním blízkým partnerům Microsoftu, který pomalu dává od AI ruce pryč. Neznamená to, že by Copilot+ PC na noteboocích Dell skončil, firma ale chce vycouvat z filosofie „AI na prvním místě“, která podle všeho nepřináší očekávanou poptávku.