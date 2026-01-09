TOPlist

Copilot+ PC nikoho nezajímá! Šéf Dellu ostře vysvětlil novou filosofii značky

Jakub Fišer
Jakub Fišer 9. 1. 15:00
0
Microsoft Copilot+ PC
  • Dell jako jeden z prvních výrobců počítačů opouští filosofii „AI na prvním místě“
  • Podle vlastního pozorování totiž AI zákazníky až tolik nezajímá
  • V rozhovoru pro PC Gamer tento krok potvrdil produktový manažer Dell

Umělá inteligence vlétla do trhu s osobními počítači podobně intenzivně, jako do dalších segmentů trhu se spotřební elektronikou. V roce 2026 možná ale budeme svědky ochlazení zájmu o tento trend, jak nastínil v rozhovoru s portálem PC Gamer produktový manažer společnosti Dell, Kevin Terwilliger.

Dell dává od AI ruce pryč

Americký gigant Dell patřil ke kmenovým partnerům Microsoftu při uvedení AI platformy Copilot+ PC v roce 2024. Jako jeden umístil umělou inteligenci ve Windows do svých laptopů, konkrétně do řady XPS a Inspiron s čipsety Snapdragon X Elite od Qualcommu. Výhody přechodu na technologii ARM u čipových sad si výrobce i zákazníci pochvalují, převažují však zmínky o lepší výdrži nebo výkonu, nikoliv umělé inteligenci přímo na zařízení.



Copilot ve Windows 11



Nepřehlédněte

Vyzkoušeli jsme Microsoft Copilot: jaké vychytávky můžete mít na vašem počítači?

V interview pro PC Gamer pak produktový manažer Kevin Terwilliger ostře prohlásil, že filosofie značky se mění a umělá inteligence nesmí být středem pozornosti. „Velmi jsme se soustředili na poskytování funkcí umělé inteligence v zařízeních – všechny naše novinky obsahují vlastní neurální procesor (NPU) –, ale během tohoto roku jsme zjistil, zejména z pohledu spotřebitelů, že si nevybírají notebook na základě umělé inteligence,“ uvedl.

AI vlastně zákazníky tolik nezajímá

Dodal, že podle interních průzkumů trhu zákazníky umělá inteligence spíše mate, protože dostává velkou pozornost v marketingových materiálech. Celá řada lidí přitom neví, co od AI na zařízení očekávat, k čemu ji využít, nebo proč by ji vlastně měli chtít používat.

Dell tak patří k prvním blízkým partnerům Microsoftu, který pomalu dává od AI ruce pryč. Neznamená to, že by Copilot+ PC na noteboocích Dell skončil, firma ale chce vycouvat z filosofie „AI na prvním místě“, která podle všeho nepřináší očekávanou poptávku.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Snímek z dokumentu o seriálu Stranger Things
Lednová pohodička na Netflixu: přehled novinek, které vás přilepí k obrazovce
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 13:30
0
Speediance Gym Nano na CES 2026
Zapomeňte na závaží! Speediance na CESu ukázal chytrou posilovnu, která se vejde do batohu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
0
iPhone s logem aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)
Používáte na WhatsAppu skupiny? Tyhle tři novinky si ihned vyzkoušejte
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 10:30
0
Steve Jobs sedící v motýlku za pracovním stolem (ilustrační obrázek)
Osobní věci Steva Jobse míří do aukce. Některé začínají na absurdně nízkých částkách
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
1

Kapitoly článku