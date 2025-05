Na tohle všichni čekali! Samsung Galaxy Z Fold 7 bude extrémně tenký

Ohebný Samsung Galaxy Z Fold 7 dostane designovou změnu, na kterou všichni čekali

Tloušťka v pase by se konečně měla vyrovnat sílící konkurenci

Pokud se spekulace potvrdí, půjde o nejtenčí ohebný smartphone na světě

Ohebné telefony jsou stále poměrně mladým odvětvím, které je sice již naplno etablované, nicméně stále je zde ještě velký prostor pro inovace. Výjimkou nejsou ani skládačky od Samsungu, jenž sice patří mezi nejprodávanější zařízení v tomto segmentu, přesto rok co rok vsází jihokorejský gigant na relativně konzervativní strategii a se zásadními inovacemi to nepřehání. Chystaná příští generace s názvem Galaxy Z Fold 7 by nicméně podle známého leakera Ice Universe měla konečně přinést inovaci, na kterou uživatelé čekali už v loňském roce.

Půjde o světového rekordmana?

Podle jeho příspěvku na sociální síti X se bude chystaný model Galaxy Z Fold 7 pyšnit titulem nejtenčí skládačky na světě. Právě v pase by ohebné smartphony od Samsungu rozhodně ubrat mohly – konkurence již nyní nabízí telefony, které jsou až neuvěřitelně tenké a i taková nadvakrát ohebná skládačka Huawei Mate XT rozhodně nepůsobí jako cvalík i přes to, že jeho zobrazovací plocha je mnohem větší, než v případě největší skládačky z jižní části Korejského poloostrova.

Konkrétně by Samsung Galaxy Z Fold 7 měl mít v pase sympatických 8,9 milimetrů ve složeném a 3,9 milimetrů v rozloženém stavu. Aktuálně nejtenčí skládačkou je Oppo Find N5, které má v zavřeném stavu 8,9 milimetrů a v rozloženém 4,2 milimetry. Vzhledem k tomu, že současná generace Galaxy Z Fold 6 má v pase 12,1 milimetrů a v rozloženém stavu 5,6 milimetrů, půjde o poměrně zásadní zlepšení.

Nutno podotknout, že Samsung na ztenčování svých skládaček již začal pracovat v loňském roce. Jeho speciální edice Galaxy Z Fold Special Edition nabídla pozměněný design s tloušťkou 10,6 milimetrů, respektive 4,9 milimetrů v rozloženém stavu. Sluší se ale dodat, že tato speciální edice má jen omezenou dostupnost, konkrétně na domácím jihokorejském trhu a také v Číně, kde Samsung bojuje s místními výrobci v čele s Huawei o titul největšího výrobce skládaček na světě. Jak nakonec bude Galaxy Z Fold 7 vypadat se dozvíme pravděpodobně již v létě, kdy Samsung tradičně představuje nové ohebné telefony.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.