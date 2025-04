Máme parametry Galaxy Z Fold 7: přijdou letos konečně pořádné inovace?

Samsung Galaxy Z Fold 7 má předvést pořádný skok kupředu

Jeho základem se má stát loňský Galaxy Z Fold Special Edition, který se na globálním trhu neprodával

Těšit se můžeme na větší displeje, tenčí tělo a stejný výkon jako u smartphonů řady Galaxy S25

V minulých letech předváděl Samsung u svých ohebných smartphonů víceméně drobné mezigenerační posuny, u letošní řady ale bude pravděpodobně odvážnější. Podle dosavadních úniků se véčkový Galaxy Z Flip 7 dočká většího vnějšího displeje, knížkový Galaxy Z Fold 7 pak podstoupí významný upgrade jako celek – bude výrazně tenčí, odolnější, výkonnější atd. Co všechno Samsung vylepší?

Galaxy Z Fold 7: loňská speciální edice s vylepšenými parametry

Podle nejnovějších informací bude Samsung pokračovat v tom, co loni načal u Galaxy Z Fold Special Edition, tedy u své prémiové skládačky, která šla do prodeje pouze v Číně a v Jižní Koreji. Galaxy Z Fold 7 se naštěstí bude prodávat globálně, a pokud se potvrdí všechny dosavadní spekulace, máme se na co těšit.

Galaxy Z Fold7 | What's new? • One UI 8 out of the box

• Upgraded Under Display Camera

• Stronger Display with new layers

• Bigger at 8" inside & 6.5" outside

• New 200mp main camera

• Thinner body at 4.5mm unfolded

• Improved water & dust resistance

• Smaller crease… pic.twitter.com/1zzVMwDJNE — Anthony (@TheGalox_) April 8, 2025

Z hlediska konstrukce se Galaxy Z Fold 7 bude moci pustit do přímé konfrontace s těmi nejlepšími čínskými soupeři – telefon má mít v otevřeném stavu tloušťku pouze 4,5 mm, v zavřeném tak můžeme očekávat tloušťku pod 10 mm. Odolnost proti vodě a prachu má být posílena, odolnější má být i vnitřní ohebný displej, který se údajně bude skládat z více vrstev. Na ohebné obrazovce má být rovněž méně patrná rýha v místě přehybu.

Přestože má být Galaxy Z Fold 7 tenčí, v ostatních rozměrech o něco povyroste. Důvodem mají být mírně větší displeje – vnitřní má mít úhlopříčku 8″, vnější 6,5″, což jsou stejné hodnoty jako u Galaxy Z Fold Special Edition. Součástí vnitřní obrazovky bude opět poddisplejová kamerka, která se má dočkat blíže nespecifikovaného upgradu. Aktualizován má být i hlavní fotoaparát na zádech, u kterého dojde k nárůstu rozlišení na 200 megapixelů.

Premiéra s One UI 8?

O pohon Galaxy Z Fold 7 se postará čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite (ve výkonnější variantě „for Galaxy“), kterému Samsung dopřeje účinnější chlazení tvořené větší výparníkovou komorou. I přes tenčí tělo se prý také do útrob vejdou výkonnější reproduktory a lepší vibrační motorek.

S premiérou nových skládaček od Samsungu se počítá v červenci letošního roku, kdy už by měl být hotov Android 16. Korejci dokonce počítají s tím, že tento systém bude společně s nadstavbou One UI 8 debutovat právě na smartphonech Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7. To je poměrně ambiciózní plán, uvážíme-li, že distribuce Androidu 15 s One UI 7 na starší smartphony začala teprve tento týden.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.