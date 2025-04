One UI 7 je tady! Smartphony od Samsungu konečně dostávají Android 15

Samsung své smartphony začal aktualizovat na Android 15 a nejnovější One UI 7

Zároveň jsme se dočkali zveřejnění oficiálního harmonogramu pro široké spektrum telefonů a tabletů

Stěžejní modely by chtěl Samsung aktualizovat do letošního června

Čekání je u konce, Samsung konečně spustil aktualizaci svých starších smartphonů na Android 15 s prostředím One UI 7. Zatímco v minulých letech se korejské firmě dařilo zahájit distribuci nového systému v horizontu několika týdnů, u One UI 7 to trvalo (symbolicky) 7 měsíců. V první vlně přišla řada na loňské vlajkové a ohebné smartphony, další telefony se dočkají v příštích týdnech.

One UI 7 přichází, kdy se dočkáte?

Samsung dnes zahájil aktualizaci modelových řad Galaxy S24, Z Fold 6 a Z Flip 6, zatím však pouze v mimoevropských zemích. Telefony zakoupené na českém trhu by měly nový systém obdržet 10. dubna, tedy tento čtvrtek.

Příští týden by pak měla přijít řada na vlajkové a ohebné modely o generaci starší, tedy na Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5, od příštího měsíce se pak aktualizace měla týkat i telefonů z nižších cenových pater. Přislíbený harmonogram vypadá následovně:

Duben

Galaxy S24, S24+ S24 Ultra a S24 FE

Galaxy S23, S23+, S3 Ultra

Galaxy Z Fold 6, Z Fold Special Edition a a Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5

Galaxy Tab S10+ a S10 Ultra

Květen

Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4

Galaxy Tab S9, S9+ a S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3

Galaxy A34 a A35

Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra

Galaxy Tab S8, S8+ a S8 Ultra

Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra

Galaxy A16

Červen

Galaxy Tab S9 FE a S9 FE+

Galaxy A73, A53, A33

Galaxy A25, A24 a A15

Galaxy Tab A9 a A9+

Galaxy Tab Active 5 a Active 4 Pro

Tento harmonogram je platný pro Jižní Koreu, kromě výše uvedených modelů navíc ještě obsahuje telefony a tablety, které se na českém trhu neprodávaly. Naopak v něm chybí některá zařízení, která pro změnu nebyla dostupná na korejském trhu, například Galaxy S21 FE. Je také možné, že evropský „jízdní řád“ se bude od toho korejského mírně lišit.

Co je v One UI 7 nového?

Prostředí One UI 7 přináší velkou spoustu novinek, především přepracované rozhraní, které odděluje notifikační centrum od nabídky rychlých přepínačů. Designových úprav se dočkaly i widgety, na zamykací obrazovku pak přibyl prvek Now bar, který živě zobrazuje aktivity z vybraných aplikací.

Do systému rovněž přibyly nové funkce využívající umělou inteligenci a nechybí ani úprava systémových aplikací, např. fotoaparátu. Více o novinkách v One UI 7 se dozvíte v našem souhrnném článku.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.