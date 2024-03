Máme parametry Galaxy Z Flip 6: lepší fotoaparát, větší displej i delší výdrž

Loňský upgrade ohebných smartphonů od Samsungu se nesl spíše v duchu lehčí evoluce, největší inovací se stal nárůst vnějšího displeje u véčkového Galaxy Z Flip 5. Pro letošní rok od korejského giganta očekáváme větší posun kupředu, zejména u dražšího Z Foldu. Jak ale ukazuje poslední únik, ani véčkový Z Flip zřejmě neunikne významnějšímu upgradu.

Parametry chystaného véčka Galaxy Z Flip 6 zveřejnil na síti X spolehlivý informátor @TheGalox_, který má k zákulisním detailům Samsungu poměrně blízko. Pokud se ve svém souhrnu v ničem nemýlí, můžeme se těšit na spousty zajímavých vylepšení, z nichž jedno bude patrné na první pohled. Samsung totiž opět plánuje zvětšit vnější obrazovku, a to ze současných 3,7 na 3,9 palců. Vnější displej chránit odolné sklo Gorilla Glass Armor, což je jedno z nejodolnějších skel současnosti. Na podobu Galaxy Z Flip 6 se můžete podívat v následující galerii.

Kvůli vysoké ceně skla Armor jej ale Samsung zatím nasadil pouze do vrcholného Galaxy S24 Ultra, doufejme tedy, že nová „gorila“ nebude u chystaného Flipu důvodem ke zdražení. V sousedství vnějšího displeje opět najdeme dvojici fotoaparátů, tentokráte ale Samsung údajně sáhne k navýšení rozlišení toho hlavního z 12 na 50 megapixelů. Širokoúhlá kamerka si má ponechat rozlišení 12 megapixelů.

Když bude Z Flip 6 rozložený, měl by měřit přibližně 165 × 71,7 × 7,4 milimetru. Mělo by tedy dojít k drobounkým změnám v rozměrech – Z Flip 5 měl v otevřeném stavu 165,1 × 71,9 × 6,9 milimetru. Celý telefon bude tedy tlustší o půl milimetru, díky čemuž více vyniknou ploché strany, jak je patrné z uniklých renderů výše.

U vnitřního displeje se úhlopříčka měnit nemá (6,7″), avšak máme se dočkat vylepšeného pantu a rozložení interních komponent. Mozkem telefonu bude pochopitelně vlajkových čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, přičemž Samsung údajně posílí jeho chlazení. Spekuluje se i o nasazení 12 GB RAM u některých variant.

Galaxy Z Flip6

• Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

• Bigger cooling system

• 3.9 inch outer & 6.7 inch inner displays

• 50/12 cameras

• 4000mah battery

• Improved hinge & internal layout

• Gorilla Glass Armor

• 7 years of updates

• Galaxy AI

• Possible 12gb ram models pic.twitter.com/OH1kXnYHPd

— Anthony (@TheGalox_) March 13, 2024