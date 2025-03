Maketa iPhonu 17 Air odhalila několik detailů, nechybí MagSafe či kontroverzní tlačítko

Makety chystané řady iPhone 17 se objevily na několika fotografiích

Nejvíce pozornosti ale vzbudila maketa iPhonu 17 Air

Ta potvrdila přítomnost MagSafe či akčního tlačítka

Letošní rok bude pro Apple speciální, minimálně pokud jde o představení nových iPhonů 17, které se nejspíše odehraje tradičně na podzim. Stále více se totiž množí spekulace, že gigant z Cupertina nahradí model iPhone 16 Plus novým zařízením, které na svého předchůdce nebude navazovat téměř v ničem. Jednat by se mělo o iPhone 17 Air, který je sice opředen rouškou tajemství a na řadě specifikací se leakeři neshodnou, nicméně jisté je to, že by se mělo jednat o nejtenčí iPhone, který byl kdy vyroben.

Maketa iPhonu 17 Air zapózovala na fotografiích

Vzhledem k tomu, že Samsung svůj tenký vlajkový model s názvem Galaxy S25 Edge již odhalil, je poměrně pravděpodobné, že se modelu Air v letošním portfoliu Applu dočkáme. Tomu napovídá také rostoucí množství informací, jenž se o chystané „žiletce“ dozvídáme – naposledy se se svými informacemi pochlubil australský technologický nadšenec Sonny Dickson, který rovnou sdílel i snímky makety iPhonu 17 Air. Ty je sice potřeba brát se značnou rezervou pokud jde o design, nicméně rozměry a umístění prvků by mělo odpovídat finálnímu produktu.

V případě vyšších modelů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max má Apple sáhnout po prodloužené zadní část fotoaparátu, ve které se mají nacházet tři čočky fotoaparátu, LED blesk a mikrofon. Spekulovaný iPhone 17 Air má podobný designový prvek týkající se zadního fotoaparátu, ale v jeho případě se zde nachází pouze jeden objektiv. Makety ovšem odhalují více, než jen pravděpodobný design. Až doposud se například příliš nemluvilo o přítomnosti bezdrátového nabíjení s magnety MagSafe či akčního tlačítka – to tyto fotografie potvrzují.

Právě v případě MagSafe panovala obava, zda jej Apple nevynechá, aby ušetřil cenné místo v tenké konstrukci. Že mu tento krok nedělá větší problémy jsme se mohli přesvědčit v případě iPhonu 16e, nicméně iPhone 17 Air přeci jen bude spadat do trochu jiné cenové kategorie. Kromě toho nechybí ani potvrzení akčního tlačítka či nového napůl dotykového tlačítka Camera Control, které si odbylo premiéru v letošních modelech.