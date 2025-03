Galaxy S25 Edge zřejmě výdrží neoslní a bude levnější než Ultra. Známe kapacitu akumulátoru i cenu

Samsung by už měl zanedlouho odhalit smartphone Galaxy S25 Edge

Tento telefon bude lákat na tenké tělo, avšak za cenu některých kompromisů

Jedním z nich má být údajně kapacita baterie

Na internet unikla i očekávaná cena, ta by měla být nižší než v případě Galaxy S25 Ultra

Patrně už jen týdny nás dělí od kompletního odhalení smartphonu Galaxy S25 Edge, který se stane jedním z hlavních představitelů nově vznikající kategorie supertenkých telefonů. Samsung už tento telefon ukázal veřejnosti dvakrát, avšak bez možnosti si jej osahat – stále tak oficiálně neznáme ani jeho rozměry, ani výbavu. Spoustu detailů prozradili internetoví informátoři, jeden z důležitých údajů nyní odhalují databáze certifikačních autorit.

Menší akumulátor, než jsme čekali

Certifikace UL Demko a BIS odhalily, že Galaxy S25 Edge bude ve svých útrobách ukrývat akumulátory typu EB-BS937ABY a EB-BS937ABE s jmenovitou kapacitou 3 786 mAh. Samsung bude patrně v soupisu parametrů uvádět dříve spekulovanou hodnotu 3 900 mAh, což je běžná praxe – jmenovitá kapacita obvykle uvádí minimální garantovanou hodnotu, zatímco inzerovaná ukazuje očekávaný výkon za ideálních podmínek.

Bohužel ani hodnota 3 900 mAh není nijak oslnivá – nejmenší Galaxy S25 například disponuje větší baterií s kapacitou 4 000 mAh. O tom, že i do supertenkých smartphonů lze „nacpat“ velkokapacitní akumulátor, dokázala na veletrhu MWC čínská společnost Tecno – její koncept Spark Slim má v pase pouze 5,7 mm (podobně jako Galaxy S25 Edge), přitom zásobárnou energie se v jeho případě stal akumulátor s působivou kapacitou 5 200 mAh. Tecno pravděpodobně zvolilo křemíkovo-uhlíkový akumulátor s vysokou energetickou hustotou, kterému se Samsung zatím nepochopitelně brání.

Samozřejmě na celkovou výdrž telefon nemá vliv pouze baterie, ale i další aspekty – displej, čipset, a hlavně odladěný software. V této oblasti jsou na tom obvykle telefony od Samsungu lépe než čínská konkurence, takže Galaxy S25 Edge může překvapit. Očekáváme výdrž někde na úrovni základního Galaxy S25 nebo lehce pod ní.

Kolik bude Galaxy S25 Edge stát?

O Galaxy S25 Edge v tomto týdnu referovaly i korejské zdroje, které prozradily (údajně) oficiální cenu v prodeji. Varianta s 256 GB paměti má přijít na 1,5 milionu KRW, zatímco 512GB model bude prý stát 1,63 milionu KRW – v přepočtu asi 28 800, respektive 31 300 korun s DPH.

Pro srovnání – Galaxy S25 Plus v Jižní Koreji startuje na ceně 1 353 000 KRW, vrcholný Galaxy S25 Ultra na 1 698 400 KRW. Chystaný Galaxy S25 Edge by se tak měl s cenou pohybovat někde mezi těmito telefony, což v případě českého trhu znamená rozmezí mezi 28 999 a 35 999 korunami. K úplnému odhalení a k zahájení prodejů Galaxy S25 Edge by mělo dojít někdy v příštím měsíci.