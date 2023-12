Ještě nemáte dárky pod stromeček? Inspirujte se našimi tipy

V našem vánočním seriálu vybíráme chytrá zařízení pod stromeček

Za zmínku stojí například lokalizační štítky či vybavení do chytré domácnosti

Vánoce už pomalu klepou na dveře a těm z nás, kteří ještě nemají dárky pod stromeček, přidává stres navíc. Pokud také patříte mezi ty, kteří dárky řeší na poslední chvíli, máme pro vás našeho vánočního rádce, ve kterém najdete tipy na zajímavé gadgety, se kterými nic nezkazíte. Pokud vás spíše zajímají telefony, mrkněte na naše výběry do pěti tisíc, do deseti tisíc nebo bez cenového omezení, případně zajímavé tipy najdete také v našem nákupním rádci. Teď už se ale pojďme vrhnout na náš výběr chytrých zařízení.

Chytré termostatické hlavice Netatmo

Francouzská společnost Netatmo patří v oblasti chytré domácnosti mezi špičku. Kromě meteostanice a produktů zajišťujících bezpečí vašeho domova, jako jsou například kamery, siréna, zvonek či chytrý detektor kouře, se Francouzi zaměřují také na ovládání topení ve vašem domě. V tomto ohledu nabízí dva produkty – chytrý termostat (ideální pro rodinné domy) a hlavice na radiátory (ideální do bytu).

Z designového hlediska nelze hlavicím nic vytknout. Čisté a elegantní křivky jsou předností značky Netatmo, takže ostudu ve vašem domě či bytě rozhodně dělat nebudou. Výhodou je také jejich nenápadnost, kdy nekřičí na celou místnost, že se jedná o něco výjimečného. Integrovaný displej s elektronickým inkoustem je chytře umístěný, takže teplotu snadno nastavíte i bez pomoci mobilní aplikace v telefonu.

Podle informací od výrobce ušetříte až 37 % na spotřebě energie při vytápění, a to rozhodně stojí za zvážení. Ovládání teploty odkudkoli, integrace s Apple HomeKit/Google Home/Amazon Alexa je rozhodně přidanou hodnotou, stejně jako využití v rámci IFTTT.

Velmi praktická je i funkce pro detekci otevřeného okna, což hlavice sama pozná a v místnosti vytápění dočasně pozastaví, aby šetřila energii. Startovací sada chytrých termostatických hlavic Netatmo obsahuje dva kusy hlavic a jedno relé a pořídit jej aktuálně můžete za 3 699 Kč.

Už žádné ztracené klíče

Pakliže má váš obdarovaný děravou hlavu a neustále na něco zapomíná, lokalizační štítek je skvělým dárkem pod stromeček. Vhod přijde také v případě, kdy chcete mít své cennosti pod dohledem nebo pokud například neustále hledáte své auto na parkovišti. Způsoby využití lokalizačních štítků je celá řada a záleží jen na vás, jakým způsobem ho budete využívat. Každopádně ale lokalizační štítky patří do té kategorie produktů, které je lepší mít a raději nikdy v praxi nevyužít.

Štítky vyrábí celá plejáda společností, přičemž nekteré mají s těmito produkty bohatou tradici, zatímco jiné se pomalu rozkoukávají. My ovšem doporučujeme vsadit na jistotu a sáhnout po Apple AirTag, pokud má obdarovaný zařízení s iOS, případně po Samsung Smart Tag 2, pakliže holduje spíše zařízením s Androidem. Oba plní víceméně totožnou funkci a dá se na ně spolehnout, což v případě potřeby jistě oceníte. Samsung Galaxy SmartTag 2 můžete aktuálně pořídit za 790 Kč, případně lze pořídit čtyři kusy za 2 490 Kč (pak jeden vyjde na 623 Kč). Alternativu na iPhone v podobě Apple AirTag naopak zakoupíte za 759 Kč, případně lze koupit balení se čtyřmi kusy za 2 449 Kč (pak jeden AirTag vychází na 613 Kč).

“AirTag” o velikosti kreditní karty

Pokud vám nevyhovují klasické lokalizační štítky, ale přesto byste rádi měli přehled o svých věcech, hlavně pak o peněžence, je zde ještě chytrá alternativa v podobě KeySmart SmartCard. Ta vypadá jako běžná platební karta, takže zloději na první dobrou nepoznají, že máte přehled o tom, kde se odcizené věci nacházejí. Právě nenápadnost dělá z KeySmart SmartCard ideálního pomocníka pro případ nouze.

Chytrá karta KeySmart v sobě obsahuje čip spolupracující s aplikací Najít. Díky tomu budete mít peněženku či jiné osobní předměty stále pod dohledem, a pokud je někde zapomenete, snadno je opět naleznete pomocí aplikace. Ačkoli tento gadget potěší především majitele chytrých telefonů od Applu, přesto se jedná o velmi zajímavou a netradiční alternativu k AirTagu, který je pro řadu použití nepraktický. Chytrou kartu KeySmart SmartCard pořídíte za cenu 999 Kč.

Atmosféra pro sledování televize

Chytrá LED světla za televizi jsou vítaným pomocníkem při navození té správné atmosféry při sledování seriálu či filmu. Zatímco některé televizory mají v sobě LEDky přímo zabudované, ostatní se musí spokojit s tradičními LED pásky, které si musí nainstalovat sami. Těch je na trhu nepřeberné množství a většina z nich za moc nestojí, proto je dobré jít na jistotu. Ta v tomto případě nese název Govee DreamView. S osvětlením Govee Immersion v podobě LED pásku se můžete těšit na 16 milionů barev s více než 99 režimy efektů. Osvětlení můžete navíc ovládat mobilní aplikací nebo hlasem s podporou hlasových asistentů Siri, Alexa a Google Assistant.

Technologie ColorSense dokáže prostřednictvím kamery snímat jas za obrazovkou či monitorem a barevně se mu přizpůsobit, čímž simuluje technologii Ambilight od Philipsu. K synchronizaci barev dochází bez časové prodlevy a bez nutnosti použití HDMI kabelu. Mobilní aplikace Govee Home nabízí víc než 99 scénických a dynamických režimů pro každou příležitost, včetně synchronizace s hudbou. Chytrý LED pásek Govee DreamView pořídíte za cenu 2 690 Kč.

Chytrá domácnost na povel

Sestavit si vlastní chytrou domácnost, to chce notnou dávku časů a nervů. Ne všechna zařízení spolu komunikují zrovna příkladně a když už se chcete vymanit z okovů řešení od jednotlivých výrobců, je jednou z častých alternativ pořízení Raspberry Pi. V tomto případě ale musíte mít na techniku alespoň trochu nadání, jinak svou chytrou domácnost dohromady nedáte. Skvělým řešením je zařízení Home Assistant Green, u kterého mnohými neoblíbené „bastlení“ odpadá.

Prostřednictví Home Assistant Green můžete vytvářet vlastní automatizace se zaměřením na ochranu soukromí. Skrze Home Assistant Green lze snadno nastavit a ovládat všechna chytrá zařízení, která budou sdružena do jednoho systému, přičemž všechna data jsou ve výchozím nastavení uložena lokálně. Zařízení využívá ekosystém Home Assistant, díky čemuž lze ihned po vybalení připojovat zařízení v rámci Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa a Samsung SmartThings. Systém lze navíc snadno rozšířit o další funkce pomocí Home Assistant SkyConnect pro komunikaci Zigbee/Thread a Home Assistant Cloud pro hlasové asistenty. Home Assistant Green lze zakoupit za cenu 2 499 Kč.

Bezdrátové nabíjení 3 v 1 na cestách

Nabíječka pravděpodobně nikoho ze židle nezvedne, nicméně bez ní jsou naše chytrá zařízení nahraná. Pokud používáte zařízení od Applu, jistě si pochvalujete bezdrátové nabíjení prakticky ve všech mobilních produktech. Jenže vozit s sebou tři různé nabíječky není příliš komfortní, o nutnosti mít volných několik zásuvek raději ani nemluvíme. Zkrátka na cesty se hodí mít jednu nabíječku, která v případě potřeby pokryje většinu potřeb.

Skvělým řešením pro „Apple pozitivní“ uživatele je bezdrátová nabíječka CubeNest S312 Pro. Ta je navržena k nabíjení dvou zařízení a Apple Watch současně. Díky dvěma kloubům si můžete nastavit kombinaci a sklon dle svých potřeb. Nabíječka je rovněž kompatibilní s funkcí MagSafe. Díky své konstrukci už nebudete chtít nabíjet svá zařízení, ať už jde o iPhone, Apple Watch či AriPods, na cestách jinak. CubeNest S312 Pro je k dispozici za cenu 2 199 Kč.

Jeden z nejlepších poměrů ceny a výkonu na trhu

Ačkoli měl být tento výběr zaměřen především na příslušenství, přesto jsme si nemohli odpustit zařazení jednoho telefonu. A to ne jen tak ledajakého, ale zařízení, které se pyšní jedním z nejlepších poměrů ceny a výkonu na trhu – Honoru 90. Ten přináší 12 GB operační paměti v kombinaci s vylepšeným čipem Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Ve výbavě nechybí až 512 GB interní paměti či dokonce 200Mpx hlavní fotoaparát. Ten je doplněn ještě 2Mpx hloubkovým senzorem, 12Mpx širokoúhlým objektivem a 50Mpx selfie kamerou.

Samozřejmostí je variabilní obnovovací frekvence displeje až 120 Hz nebo příkladný jas až 1600 cd/m². Panel je vyroben technologií AMOLED a disponuje úhlopříčkou 6,7″. Díky rozlišení 1200 × 2664 pixelů se může spolehnout na jemnost 436 ppi. Honor 90 spoléhá na baterii s kapacitou 5000 mAh, takže zvládne celý den práce i při náročnějším použití. V případě vybití oceníte rychlé 66W nabíjení. Smartphone si také odnesl velmi dobré hodnocení v naší recenzi. Honor 90 lze pořídit za cenu 10 790 Kč.

Zajímají vás další tipy na Vánoce, nebo se naopak poohlížíte po něčem jiném? Mrkněte na naše předchozí tipy do 5 tisíc korun, tipy do 10 tisíc korun, tipy bez cenového omezení nebo nakoukněte do našich nákupních rádců, kde naleznete výběr nejen těch nejzajímavějších smartphonů seřazených podle ceny, ale také tabletů, chytrých hodinek či sluchátek: