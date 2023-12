Tip na dárek? Vybrali jsme TOP 7 nejlepších telefonů do 10 000 Kč

V našem vánočním seriálu vybíráme chytré telefony pod stromeček

Tentokrát se podíváme na střední třídu okolo ceny 10 tisíc korun

V této cenové hladině je opravdu z čeho vybírat

Střední třída je v případě chytrých telefonů poměrně široký pojem a na našem trhu se pod stromeček dá sehnat opravdu hodně modelů. Své zákazníky v těchto vodách loví například jihokorejský Samsung, čínské Xiaomi a Vivo, a dokonce také Apple. Ačkoli jsme tento výběr uchopili jako výběr telefonů do deseti tisíc korun, hned v několika případech tento limit lehce překonáme. Na druhou stranu vybrané smartphony opravdu stojí za to, pokud má Ježíšek přinést tu nejlepší možnou výbavu za rozumnou cenu. Jaké telefony stojí za zvážení?

Samsung Galaxy A34

Hned na úvod začneme zástupcem z metropole Soul z korejského poloostrova. Ten má v našem výběru rovnou dvě želízka v ohni, přičemž to první s názvem Samsung Galaxy A34 se snaží zaujmout především skvělým poměrem ceny a výkonu. Na přední straně dominuje 6,6″ Super AMOLED panel s rozlišením 1080 × 2340 pixelů (jemnost 390 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz nebo maximálním jasem 1000 nitů. Uvnitř nalezneme osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 1080, který doprovází grafika Mali-G68, 6 GB RAM a 128 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB.

Další výbava zahrnuje Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, 5G, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, UBS-C, stereo reproduktory, odolnost proti vodě a prachu standardu IP67, optickou čtečku otisků prstů ukrytou v displeji nebo baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou 25W drátového nabíjení. Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou One UI 6, samozřejmě s možností aktualizace na Android 14. Na zadní straně se nachází hlavní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx, clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu, který doplňuje širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 8 Mpx a clonou f/2.2 a 5Mpx makro snímač. Na přední straně s nachází selfie kamera s rozlišením 13 Mpx.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A34 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Dimensity 1080, octa-core, 2× 2,6 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G68 MC4, RAM: 6/8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,3 × 78,1 × 8,2 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: IP67 Displej, konektivita a baterie 6,6", Super AMOLED, rozlišení: Full HD, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 1.12µm, třetí: 5 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 13 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Cena: 7 990 Kč Kompletní specifikace

Samsung Galaxy A34 je k dispozici v černé, fialové, zelené barvě a modrooranžovém gradientu za cenu 7 990 Kč. Pokud toužíte po paměťové verzi s 8 GB RAM/256 GB interní paměti, zaplatíte 9 690 Kč.

Motorola Edge 40

Dříve americká značka Motorola, která dnes spadá pod Lenovo, se ve střední třídě cítí obzvláště silná. Model Edge 40 patří mezi povedené přírůstky a rozhodně stojí za zvážení. Zájemcům může nabídnout 6,55″ P-OLED panel s rozlišením 1080 × 2400 pixelů (jemnost 402 ppi), obnovovací frekvenci 144 Hz, HDR10+ nebo maximálním jasem s hodnotou 1200 nitů. Uvnitř se nachází osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 8020, doplněný o grafiku Mali-G77, 8 GB RAM a 256 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, všechny relevantní geolokační systémy, 5G, odolnost proti vodě a prachu standardu IP68, stereo reproduktory, USB-C, NFC, optická čtečka otisků prstů v displeji nebo baterie s kapacitou 4400 mAh a podporou 68W drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Operačním systémem je Android 13 s minimálními zásahy od Motoroly. Zadní stranu okupuje 50Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.4 a optickou stabilizací obrazu, kterému vypomáhá širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 13 Mpx a světelností f/2.2. Na přední straně najdeme 32Mpx selfie kameru.

Hardwarové parametry Motorola Edge 40 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Dimensity 8020, octa-core, 4× 2,6 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G77, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 158,4 x 72 x 7,6 mm, hmotnost: 167 g nebo 171 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,55", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1.12µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 0.7µm, 4K video, HDR Cena: 8 999 Kč Kompletní specifikace

Motorola Edge 40 je v prodeji v černé, červené a zelené barevné variantě za cenu 8 999 Kč.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Xiaomi to se svým názvoslovím zákazníkům zrovna neulehčuje, obzvláště když se na první pohled dva totožné smartphony od sebe ve skutečnosti liší hned v několika ohledech, přitom ve jméně jednomu chybí jen 5G. Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G patří mezi nejzajímavější střední třídu od Xiaomi a zájemcům nabídne 6,67″ OLED panel s rozlišením 1080 × 2400 pixelů (jemnost 395 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz, standardy Dolby Vision a HDR10+ nebo maximálním jasem 900 nitů. Uvnitř se nachází čipset MediaTek Dimensity 1080, grafika Mali-G68, 8 GB RAM a 256 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Ostatní výbava čítá Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, všechny relevantní geolokační systémy, 5G, odolnost proti vodě a prachu standardu IP53, NFC, infračervený port, USB-C, stereo reproduktory, 3,5mm audio konektor, čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku nebo baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou rychlého 120W nabíjení. Operačním systémem je Android 12 s nadstavbou MIUI 13. Zadní stranu okupuje 200Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.7 a optickou stabilizací, kterému sekunduje 8Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2 a 2Mpx makro snímač. Na přední straně se nachází 16Mpx selfie kamera.

Hardwarové parametry Redmi Note 12 Pro+ 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Mediatek Dimensity 1080, octa-core, 2× 2,6 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G68 MC4, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,9 × 76 × 8,98 mm, hmotnost: 210,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G je k dispozici v černé a modré barvě za cenu 8 541 Kč.

Vivo V29 5G

Vivo je sice jedním z největších výrobců chytrých telefonů na světě, v našich končinách si ale své renomé teprve buduje. Přitom například jeho model Vivo V29 5G není ve střední třídě rozhodně špatnou volbou. Zájemcům může nabídnout 6,78″ AMOLED panel s rozlišením 1260 × 2800 pixelů (jemnost 453 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz nebo podporou formátu HDR10+. Uvnitř smartphonu nalezneme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 778G, grafiku Adreno 645L, 8 GB RAM a 256 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Mezi další výbavou najdeme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, 5G s podporou eSIM, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C, odolnost proti vodě a prachu standardu IP68, notifikační LED diodu na zadní straně, optickou čtečku otisků prstů ukrytou v displeji nebo baterii s kapacitou 4600 mAh a podporou 80W rychlého nabíjení. Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou Funtouch 13. Hlavní fotoaparát se pyšní rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.9 a optickou stabilizací obrazu, přičemž k ruce mu jsou 8Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2 a 2Mpx hloubkový senzor. Přední stranu okupuje 50Mpx selfie kamera.

Hardwarové parametry Vivo V29 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G+ 5G (6 nm), octa-core, 1×2,4 GHz Cortex-A78, 3×2,2 GHz Cortex-A78, 4×1,9 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB UFS 2.2, pam. karta:

Rozměry: 164,1 × 74,8 × 7,46 mm, hmotnost: 186 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, hloubkový (portrétový), f/2.4, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, 22mm, autofokus, HDR, 4K video Cena: 5 499 Kč Kompletní specifikace

Vivo V29 5G je v prodeji v černé a modré barevné variantě za cenu 9 999 Kč.

Apple iPhone SE 5G (2022)

Svého zástupce má ve střední třídě také Apple, nicméně v jeho případě je potřeba trochu přimhouřit oči, a to nejen u hardwarové výbavy, ale také u ceny. Přesto pokud chcete iPhone za co nejnižší cenu, moc jiných možností než sáhnout po SE 5G (2022) nemáte. Zákazníkům může nabídnout 4,7″ Retina IPS displej s rozlišením 750 × 1334 pixelů (jemnost 326 ppi), obnovovací frekvencí 60 Hz a jasem 625 nitů. Uvnitř tepe čipset Apple A15 Bionic, čtyřjádrová grafika od Applu, 4 GB RAM a 64 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Další výbava zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 5G, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, stereo reproduktory, Lightning port, čtečku otisků prstů v domovském tlačítku pod displejem nebo baterii s kapacitou 2018 mAh a podporou 20W drátového a 7,5W bezdrátového nabíjení. Operačním systémem je iOS 15.4 s možností aktualizace na nejnovější verzi iOS 17. Na zadní straně se nachází hlavní fotoaparát s rozlišením 12 Mpx, clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu, přičemž na přední straně nalezneme 7Mpx selfie kameru.

Hardwarové parametry iPhone SE (2022) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 15, čipset: Apple A15 Bionic, hexa-core, GPU: Apple GPU, RAM: 4 GB, interní paměť: 64/128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 138,4 × 67,3 × 7,3 mm, hmotnost: 144 g, zvýšená odolnost: IP67 Displej, konektivita a baterie 4,7", IPS LCD, rozlišení: Retina, 750 × 1334 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: 2 018 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 12 Mpx, f/1.8, PDAF, OIS, selfie kamera: 7 Mpx, f/2.2, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Apple iPhone SE 5G (2022) je k dispozici v černé, bílé a červené barvě za cenu 12 490 Kč, přičemž pokud byste chtěli vyšší paměť, tak za 128 GB zaplatíte 13 990 Kč.

Samsung Galaxy A54

Druhý pán na holení ze stáje Samsungu nese označení Galaxy A54 a patří mezi to nejlepší ve střední třídě, co můžete od jihokorejského výrobce pořídit. Cenově naši hranici překračuje jen lehce, avšak vzhledem k výbavě mu to lze odpustit. Zájemce láká na 6,4″ Super AMOLED panel s rozlišením 1080 × 2340 pixelů (jemnost 403 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz, HDR10+ a maximálním jasem 1000 nitů. V útrobách nalezneme čipset Exynos 1380, grafiku Mali-G68, 8 GB RAM a 128 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB.

Z ostatní výbavy lze zmínit například Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C, stereo reproduktory, odolnost proti vodě a prachu standardu IP67, optickou čtečku otisků prstů ukrytou v displeji nebo baterii s kapacitou 5000 mAh s podporou 25W drátového nabíjení. Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou One UI 6, s možností aktualizace na Android 14. Zadní straně vévodí 50Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu, kterému sekunduje 12Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.2 a 5Mpx makro snímač. Na přední straně najdeme 32Mpx selfie kameru.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A54 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Exynos 1380, octa-core, 4× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G68 MP5, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 158,2 × 76,7 × 8,2 mm, hmotnost: 202 g, zvýšená odolnost: IP67 Displej, konektivita a baterie 6,4", Super AMOLED, rozlišení: Full HD, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 1.12µm, třetí: 5 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Samsung Galaxy A54 je v prodeji v černé, fialové, zelené a bílé barevné variantě za cenu 10 790 Kč. Pokud preferujete vyšší paměťovou variantu s 256GB interním úložištěm, připravte si 11 990 Kč.

Xiaomi 13T

Xiaomi má ve střední třídě také velmi vybaveného zástupce s označením 13T, který finanční limit sice přesahuje, ale pokud vám nějaká ta tisícovka navíc nevadí, rozhodně ho zařaďte na svůj užší seznam. O zákazníky se chce poprat s pomocí 6,67″ AMOLED panelu s rozlišením 1220 × 2712 pixelů (jemnost 446 ppi), 144Hz obnovovací frekvencí, Dolby Vision, HDR10+ a maximálním jasem 2600 nitů. Uvnitř se nachází čipset MediaTek Dimensity 8200, grafika Mali-G10, 8 GB RAM a 256 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Další výbava zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, všechny relevantní geolokační systémy, 5G, NFC, infračervený port, stereo reproduktory, USB-C, odolnost proti vodě a prachu standardu IP68, optickou čtečku otisků prstů v displeji nebo baterii s kapacitou 5000 mAh a podporou 67W drátového nabíjení. Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou MIUI 14. Zadní straně dominuje hlavní fotoaparát s puncem Leica, rozlišením 50 Mpx, clonou f/1.9 a optickou stabilizací obrazu, přičemž k ruce mu jsou 50Mpx teleobjektiv s clonou f/1.9 a 2× optickým přiblížením a 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2. Přední straně vévodí 20Mpx selfie kamera.

Hardwarové parametry Xiaomi 13T Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 8200-Ultra, 4nm, octa-core, 1× 3,1 GHz Cortex-A78 + 3× 3 GHz Cortex-A78 + 4× 2,8 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G610, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,2 × 75,7 × 8,49 - 8,62 mm, hmotnost: 193/197 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/1.9 75mm, 2× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.06", 1.12µm, selfie kamera: 20 Mpx, f/2.2, 0.7µm, Full HD video, HDR, noční režim Cena: 12 490 Kč Kompletní specifikace

Xiaomi 13T je v prodeji v černé, modré a zelené barvě za cenu 12 490 Kč. Pro zájemce je k dispozici také varianta Pro, která nabízí například výkonnější čipset či rychlejší nabíjení, avšak za cenu 17 490 Kč.

