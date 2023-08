AirTag o velikosti kreditní karty? Na český trh dorazila novinka KeySmart SmartCard

Na českém trhu se začala prodávat chytrá karta s podporou Apple Find My (Najít)

Tloušťka lokalizační karty je menší než 2 milimetry, nechybí stupeň krytí IPX7

baterie vydrží 12 měsíců, dobíjet ji lze bezdrátově, cena je 999 Kč

Společnost KeySmart, která stojí za originálními a poměrně oblíbenými organizéry klíčů (testovali jsme), představila nový produkt v podobě lokalizační karty s podporou služby Apple Find My (Najít). SmartCard vypadá jako běžná platební karta, ale poslouží jako praktický bezpečnostní prvek. Stejně jako organizér klíčů iPro, i chytrá karta KeySmart v sobě obsahuje čip spolupracující s aplikací Najít. Díky tomu budete mít peněženku či jiné osobní předměty stále pod dohledem a pokud je někde zapomenete, snadno opět naleznete pomocí aplikace.

Zatímco tloušťka klasického AirTagu je 8 mm, což komplikuje jeho umístění do peněženky, v případě tohoto příslušenství jsou to pouhé 2 mm. Jedná se tak o jedno z nejtenčích trackovacích zařízení na trhu. V kartě je integrovaný reproduktor, který slouží k „prozvonění“ v případě, že potřebujete nalézt peněženku (nebo kartu). Díky podpoře technologie Bluetooth můžete s kartou napřímo komunikovat až do vzdálenosti přibližně 60 metrů.

Klíčové vlastnosti SmartCard

Kompatibilní s aplikací Apple Find My (Najít): Přidejte kartu KeySmart do aplikace Najít na Apple zařízeních. Přehrajte zvuk na své kartě KeySmart, abyste ji našli poblíž nebo ji vyhledejte pomocí Apple Find My sítě s pomocí tisícovek zařízení Apple po celém světě.

Obdržte upozornění, když zapomenete kartu: aplikace Najít proaktivně zabraňuje ztrátě peněženky nebo dalších osobních dokladů odesíláním upozornění na váš iPhone, CarPlay systém nebo do AirPods.

Ztracený režim vám pomůže získat své věci zpět: Pokud vaše karta KeySmart zmizí, uvidíte na mapě poslední známé místo. Ztracený režim zobrazí zprávu a kontaktní informace každému, kdo najde vaši kartu.

Tenký design: KeySmart má tloušťku necelých dvou kreditních karet, je tedy tenčí než 2 mm.

Oko na šňůrku: Pokud ke vstupu do kanceláře používáte kartu, karta KeySmart vás může zachránit před nepříjemnými komplikacemi či ztracením.

Bezdrátové nabíjení: K nabíjení KeySmart Card použijte jakoukoli bezdrátovou nabíječku s podporou standardu Qi. Není potřeba žádný speciální napájecí kabel. Opakovaně použitelná a vyrobená tak, aby vydržela.

Výdrž: 12 měsíců na jedno nabití. KeySmart SmartCard vydrží na jedno nabití celý rok (záleží na intenzitě používání), takže se nemusíte starat o dobíjení každý týden.

Voděodolná: Díky stupni krytí IPX7 přežije polití, postříkání nebo ponoření.

V případě, že vás toto praktické příslušenství zaujalo, můžete si jej za 999 Kč objednat na webu distributora.