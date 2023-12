Co pod stromeček? Tohle je TOP 6 nejlepších telefonů, které můžete koupit

V našem vánočním seriálu vybíráme chytré telefony pod stromeček

Tentokrát se podíváme na ty nejvybavenější smartphony bez cenového stropu

Modely z tohoto seznamu jsou určeny pro ty nejnáročnější uživatele

Téměř v každé rodině se najde někdo, kdo má jednoduchý vkus a spokojí se jen s tím nejlepším. Vybrat pro takového člověka nějaký dárek, notabene chytrý telefon, není vůbec jednoduchý úkol, pakliže chcete danou osobu opravdu potěšit. Jestli máte v plánu letos někoho obdarovat smartphonem, který se řadí mezi to nejlepší na trhu, a nevíte si rady, rádi vám pomůžeme s naším speciálním vánočním průvodcem, ze kterého můžete čerpat inspiraci. Které telefony bez ohledu na cenu stojí za zvážení?

Apple iPhone 15 Pro Max

Náš výběr začneme rovnou tím nejlepším, co můžete pořídit od firmy z Cupertina. Apple si dal na letošním modelu 15 Pro Max záležet, a pokud chcete nejvybavenější smartphone s operačním systémem iOS, je tohle jasná volba. Svým zákazníkům nabízí 6,7″ LTPO Super Retina XDR OLED panel s rozlišením 1290 × 2796 pixelů (jemnost 460 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz, podporou formátů HDR10 a Dolby Vision a maximálním jasem 2000 nitů. Uvnitř se nachází osmijádrový čipset Apple A17 Pro vyrobený 3nm technologií, šestijádrová grafika Apple GPU, 8 GB RAM a 256 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Další výbava čítá Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, 5G, eSIM, všechny relevantní geolokační systémy, stereo reproduktory, NFC, USB-C, UWB čip, nouzovou satelitní komunikaci, odemykání skrze technologii Face ID nebo odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68. Baterie dostala kapacitu 4441 mAh a podporu drátového nabíjení Power Delivery 2.0 a 15W bezdrátového nabíjení. Operační systém je po nejnovější aktualizaci iOS 17.2. Fotovýbava zahrnuje hlavní 48Mpx fotoaparát s clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu na senzoru, 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2, 12Mpx periskopický teleobjektiv s 5× optickým přiblížením, senzorovou stabilizací a clonou f/2.8 a také ToF 3D LiDAR. Na přední straně najdeme 12Mpx selfie kameru se stabilizací.

iPhone 15 Pro Max je dostupný v černé, modré, bílé a titanové barvě za cenu 35 990 Kč. Pokud se chcete plácnout přes kapsu, je k dispozici ještě paměťová varianta s 512 GB interního úložiště za 41 990 Kč, nebo rovnou 1TB verze za cenu 47 990 Kč.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Ohebné telefony, neboli skládačky, jsou v posledních letech velké téma. Mezi dominantní síly trhu s nimi patří jihokorejský Samsung, který se svou řadou Galaxy Z Flip dokázal najít způsob, jak špičkové technologie dostat do přijatelných cenových hladin. Samsung Galaxy Z Flip 5 může zákazníkům nabídnout vnitřní 6,7″ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 1080 × 2640 pixelů (jemnost 425 ppi), 120Hz obnovovací frekvencí, HDR10+ a maximálním jasem 1750 nitů a vnější 3,4″ Super AMOLED panel s rozlišením 720 x 748 pixelů a jemností 306 ppi. Uvnitř se nachází čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, grafika Adreno 740, 8 GB RAM a 256 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Z ostatní výbavy lze vypíchnout Wi-Fi 6e, 5G, Bluetooth 5.3, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C, stereo reproduktory, čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku či odolnost proti vodě podle standardu IPX8. Baterie dostala kapacitu 3700 mAh a nechybí ani podpora 25W drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Operační systém je po nejnovější aktualizaci Android 14 s nadstavbou One UI 6. Zadní stranu okupuje 12Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu, kterému sekunduje 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2. Na přední straně je selfie kamera s rozlišením 10 Mpx.

Samsung Galaxy Z Flip 5 je v prodeji v černé, bílé, zelené a fialové barvě za cenu 24 490 Kč, nicméně v případě paměťové verze s 512 GB interního úložiště zaplatíte jen o pětistovku navíc, konkrétně 24 990 Kč.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Jihokorejský gigant Samsung má ve svém portfoliu také chytrý telefon tradiční konstrukce, který patří mezi to nejlepší na trhu. Model Galaxy S23 Ultra se může pyšnit 6,8″ Dynamic AMOLED 2X displejem s rozlišením 1440 × 3088 pixelů (jemnost 500 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz, HDR10+ či maximální jasem 1750 nitů. V útrobách nalezneme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, grafiku Adreno 740, 8 GB RAM a 256 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o paměťové karty.

Ostatní výbava zahrnuje Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, všechny relevantní geolokační systémy, 5G, NFC, USB-C, ulstrasonickou čtečku otisků prstů v displeji, stereo reproduktory s puncem AKG, UWB čip nebo odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP68. Baterie dostala kapacitu 5000 mAh a podporu rychlého 45W drátového a 15W bezdrátového nabíjení. Operační systém je po nejnovější aktualizaci Android 14 s nadstavbou One UI 6.

Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 200 Mpx, clonu f/1.7, laserové ostření a optickou stabilizaci obrazu, širokoúhlý fotoaparát se pyšní rozlišením 12 Mpx a clonou f/2.2, teleobjektiv s 3× optickým přiblížením dostal rozlišení 10 Mpx, clonu f/2.4 a optickou stabilizaci obrazu a periskopický teleobjektiv s 10× optickým zoomem se může pochlubit 10Mpx rozlišením, světelností f/4.9 a optickou stabilizací obrazu. Na přední straně najdeme 12Mpx selfie kameru.

Samsung Galaxy S23 Ultra je k dispozici v černé, bílé, zelené a fialové barvě za cenu 25 990 Kč. Pokud toužíte po vyšší paměťové verzi s 12 GB RAM a 512 GB interního úložiště, zaplatíte za něj 29 990 Kč a za nejvyšší paměťovou variantu s 12 GB RAM a 1 TB interního úložiště dáte 30 990 Kč.

Honor Magic 5 Pro

Svého zástupce mezi špičkovými smartphony má také čínská značka Honor. Ta v posledních letech vstala z popela a opět se snaží si získat zájem a důvěru zákazníků. Magic 5 Pro může nabídnout 6,81″ LTPO OLED panel s rozlišením 1312 × 2848 pixelů (jemnost 460 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz, HDR10+ nebo maximálním jasem 1800 nitů. Uvnitř se nachází osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, grafika Adreno 740, 12 GB RAM a 512 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Ostatní výbava čítá Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, všechny relevantní geolokační systémy, 5G, USB-C, NFC, stereo reproduktory, infračervený port, optickou čtečku otisků prstů ukrytou v displeji nebo odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68. Baterie dostala kapacitu 5100 mAh a podporu 66W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.1.

Fotovýbava zahrnuje 50 Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.6, laserovým ostřením a optickou stabilizací obrazu, 50Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.0, 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3,5× optickým přiblížením, světelností f/3.0 a optickou stabilizací obrazu a ToF 3D senzor. Na přední straně se nachází 12MPx selfie kamera s rozlišením 12 Mpx a také ToF 3D senzor.

Honor Magic 5 Pro je v prodeji v černé a zelené barevné kombinaci za cenu 20 990 Kč.

Google Pixel 8 Pro

Mezi nejvybavenějšími telefony má svého zástupce i Google a překvapivě je jeho Pixel 8 Pro k dispozici také na českém trhu, což dříve nebývalo zvykem. Pokud chcete to nejlepší s „čistým“ Androidem, Pixel 8 Pro se vás pokusí zaujmout také 6,7″ LTPO OLED displejem s rozlišením 1344 × 2992 pixelů (jemnost 489 ppi), 120Hz obnovovací frekvencí, HDR10+ či maximálním jasem 2400 nitů. Uvnitř tepe procesor Google Tensor G3, grafika Immortalis-G715s, 12 GB RAM a 128 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Ostatní výbava se může pochlubit například Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, všemi relevantními geolokačními systémy, NFC, stereo reproduktory, UWB čipem, USB-C, optickou čtečkou otisků prstů v displeji či odolností proti vodě a prachu podle standardu IP68. Baterie dostala kapacitu 5050 mAh a podporu 30W drátového a 23W bezdrátového nabíjení. Operačním systémem je pochopitelně Android 14. Co se týče fotoaparátů, Pixel 8 Pro se může pochlubit 50Mpx hlavním fotoaparátem s clonou f/1.7, laserovým ostřením a optickou stabilizací obrazu, 48Mpx širokoúhlým fotoaparátem s clonou f/2.8 a 48Mpx teleobjektivem s 5× optickým přiblížením, světelností f/2.8 a optickou stabilizací obrazu. Přední stranu okupuje 10,5Mpx selfie kamera.

Google Pixel 8 Pro je v prodeji v černé, bílé a modré barvě za cenu 25 190 Kč. V případě, že budete chtít vyšší paměťovou verzi 12 GB RAM/256 GB interního úložiště, zaplatíte 28 990 Kč a za nejvyšší verzi s 12 GB RAM a 512 GB interní paměti zaplatíte 30 990 Kč.

Xiaomi 13T Pro

Svého zástupce mezi nejvybavenějšími telefony má také čínské Xiaomi, a to konkrétně model 13T Pro. Ten se snaží zájemce zaujmout 6,67″ AMOLED panelem s rozlišením 1220 × 2712 pixelů (jemnost 446 ppi), obnovovací frekvencí 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+ a maximálním jasem 2600 nitů. V útrobách nalezneme osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 9200+, grafiku Immortalis-G715, 12 GB RAM a 512 GB interní paměti bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Ostatní výbava zahrnuje Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, všechny relevantní geolokační systémy, 5G, NFC, infračervený port, USB-C, stereo reproduktory, optickou čtečku otisků prstů v displeji či odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP68. Baterie dostala kapacitu 5000 mAh a podporu bleskurychlého 120W nabíjení. Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou MIUI 14. Na zadní straně najdeme 50Mpx hlavní fotoaparát s puncem Leica, se světelností f/1.9 a optickou stabilizací obrazu, 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2 a 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým přiblížením a clonou f/1.9. Na přední straně se nachází 20Mpx selfie kamera.

Xiaomi 13T Pro je v prodeji v černé, modré a zelené barvě za velmi atraktivní cenu 15 990 Kč, čímž má oproti konkurentům navrch. S výkupním bonusem u Mobil Pohotovosti se lze dostat až na částku 14 490 Kč, což je velmi solidní nabídka.

