iPhone Air způsobil poprask v Jižní Koreji. Jen trochu jiný, než byste čekali

- iPhone Air se ještě ani nezačal prodávat, ale už má na kontě první kontroverzi
- V Jižní Koreji musel Apple odstranit z marketingové kampaně gesto s dvěma prsty
- Tamní radikální feministky totiž gesto používají pro zesměšňování mužů
Nový iPhone Air je absolutně nejtenčím konvenčním telefonem současnosti a rozhodně jedním z nejtenčích v celé historii. Tento prvek, tedy 5,6milimetrový profil, Apple mohutně tlačí jako hlavní výhodu. Je tomu dokonce podřízena celá marketingová kampaň. S tou však Apple narazil na vlnu nevole v Jižní Koreji, což je vzhledem k pozici domácího Samsungu pro Apple velmi důležitý trh.
Korejská kontroverze kolem iPhonu Air
S iPhonem Air se na marketingových materiálech nejčastěji setkáte v poloze z boku, aby vynikl jeho útlý pas pouhých 5,6 milimetru. Pro srovnání, zástupce tenkého trendu od Samsungu, Galaxy S25 Edge, má v pase 5,8 milimetru. Aby Apple a jeho marketéři zdůraznili tenkou konstrukci, na plakáte je iPhone zachycen mezi dvěma prsty, konkrétně mezi palcem a ukazováčkem, jako když gestikulujete, že je něco hodně maličké.
View this post on Instagram
Na trhu v Jižní Koreji však tato kampaň na podporu iPhonu Air nasazena vůbec nebyla a telefon je na plakátech zobrazován samotný, ve stejné poloze, jen bez gesta dvěma prsty. A pro tamní kulturu to má velký význam. Gesto palce a ukazováčku bylo v posledních letech používáno některými radikálními ženskými komunitami jako způsob zesměšnění nebo urážení mužů, konkrétně jako narážka na malý mužský pohlavní orgán.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm, hmotnost: 165 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3149 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Mohou za to feministky?
Gesto, kdy jsou palec a ukazováček přitisknuté k sobě v drobném „štípnutí“, vzniklo původně jako pozitivní symbol (například „srdíčko“ pro vyjádření lásky), ale v Koreji se při konkrétním použití – když je mezera velmi malá – začalo v online prostředí využívat jako posměšná narážka na mužské přirození.
Toto pro nás neškodné gesto se dokonce stalo jedním ze symbolů radikálního feministického hnutí Megalia, které jej používají na internetových diskuzních fórech pro hanlivé označování mužů. Přestože Megalia a podobná hnutí jsou většinovou korejskou společností odsuzovaná jako misandrická (nenávistná vůči mužům), lidé jsou na to citliví a Apple se v tichosti, bez oficiálního komentáře rozhodl tento prvek do své kampaně nezahrnout.