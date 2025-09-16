TOPlist

iPhone Air způsobil poprask v Jižní Koreji. Jen trochu jiný, než byste čekali

Jakub Fišer
Jakub Fišer 16. 9. 16:30
1
iPhone Air má v pase jen 5,6 milimetru
  • iPhone Air se ještě ani nezačal prodávat, ale už má na kontě první kontroverzi
  • V Jižní Koreji musel Apple odstranit z marketingové kampaně gesto s dvěma prsty
  • Tamní radikální feministky totiž gesto používají pro zesměšňování mužů

Nový iPhone Air je absolutně nejtenčím konvenčním telefonem současnosti a rozhodně jedním z nejtenčích v celé historii. Tento prvek, tedy 5,6milimetrový profil, Apple mohutně tlačí jako hlavní výhodu. Je tomu dokonce podřízena celá marketingová kampaň. S tou však Apple narazil na vlnu nevole v Jižní Koreji, což je vzhledem k pozici domácího Samsungu pro Apple velmi důležitý trh.

Korejská kontroverze kolem iPhonu Air

S iPhonem Air se na marketingových materiálech nejčastěji setkáte v poloze z boku, aby vynikl jeho útlý pas pouhých 5,6 milimetru. Pro srovnání, zástupce tenkého trendu od Samsungu, Galaxy S25 Edge, má v pase 5,8 milimetru. Aby Apple a jeho marketéři zdůraznili tenkou konstrukci, na plakáte je iPhone zachycen mezi dvěma prsty, konkrétně mezi palcem a ukazováčkem, jako když gestikulujete, že je něco hodně maličké.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Technology (@technology)

Na trhu v Jižní Koreji však tato kampaň na podporu iPhonu Air nasazena vůbec nebyla a telefon je na plakátech zobrazován samotný, ve stejné poloze, jen bez gesta dvěma prsty. A pro tamní kulturu to má velký význam. Gesto palce a ukazováčku bylo v posledních letech používáno některými radikálními ženskými komunitami jako způsob zesměšnění nebo urážení mužů, konkrétně jako narážka na malý mužský pohlavní orgán.

Hardwarové parametry iPhone Air

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 26, čipset: Apple A19, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm, hmotnost: 165 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,5", OLED, rozlišení: Super Retina, 1260 × 2736 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3149 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, selfie kamera: 18 Mpx, f/1.9 + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio

Cena: 29 990 Kč

Kompletní specifikace

Mohou za to feministky?

Gesto, kdy jsou palec a ukazováček přitisknuté k sobě v drobném „štípnutí“, vzniklo původně jako pozitivní symbol (například „srdíčko“ pro vyjádření lásky), ale v Koreji se při konkrétním použití – když je mezera velmi malá – začalo v online prostředí využívat jako posměšná narážka na mužské přirození.



iPhone Air – barevné varianty



Nepřehlédněte

iPhone Air ztenčoval, kde se dalo. Apple kvůli němu musel inovovat i USB-C

Toto pro nás neškodné gesto se dokonce stalo jedním ze symbolů radikálního feministického hnutí Megalia, které jej používají na internetových diskuzních fórech pro hanlivé označování mužů. Přestože Megalia a podobná hnutí jsou většinovou korejskou společností odsuzovaná jako misandrická (nenávistná vůči mužům), lidé jsou na to citliví a Apple se v tichosti, bez oficiálního komentáře rozhodl tento prvek do své kampaně nezahrnout.



České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 48 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí



Nepřehlédněte

České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 59 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí
Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 48 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí
O nové iPhony 17 je velký zájem, jeden model ale překvapivě vůbec netáhne
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
1
Galaxy S24 Ultra a Galaxy AI – funkce Circle to Search
Infografika: Samsung se pochlubil, jakých úspěchů dosáhl za dva roky v mobilní AI
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 12:00
0
Huawei Watch GT5 Pro
Špičkové Huawei Watch GT 6 Pro unikají pár dní před premiérou. Známe vzhled, parametry i cenu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
0
Xiaomi 17 Pro Max se sekundárním displejem na zádech
Displej na zádech a jméno po iPhonu? Chystané top modely Xiaomi mají podezřele známá jména
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 9:00
4

Kapitoly článku