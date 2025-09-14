iPhone Air ztenčoval, kde se dalo. Apple kvůli němu musel inovovat i USB-C

- Nejtenčí smartphone v dějinách Applu ubíral, kde se dalo
- Ztenčování se nevyhnulo ani standardu v podobě USB-C portu
- Ten byl vyroben tak, aby byl nejen tenčí, ale také pevnější
Během představení nové řady iPhonů 17 bezesporu vzbudil největší pozornost model s prostým označením Air. Nejtenčí iPhone v historii se pyšní tloušťkou pouhých 5,6 milimetrů a hmotností pouze 165 gramů, což je rozhodně pozoruhodné. Zatímco většinu komponent můžete ztenčit či vhodně umístit tak, abyste dosáhli co možná nejnižší tloušťky, u některých je to obtížnější, než se může zdát. Mezi ně patří také USB-C port, který podléhá přísnému standardu a i přes to, že je poměrně malý, ještě více jej zmenšit není jednoduchý úkol.
Apple podřídil nízké tloušťce naprosto vše
Právě standard USB-C byl považován za limit, na který Apple při ztenčování svého produktu jistě narazí. Nebyl by to ale Apple, kdyby nepřišel s chytrým řešením – USB-C, které se nachází v iPhonu Air, je vyrobeno z titanu za použití 3D tisku. Udělat USB-C co možná nejtenčí si Apple vyzkoušel už v případě iPadu Pro s procesorem M4, kdy se port jen tak tak vešel do těla, nicméně až v případě smartphonu iPhone Air veškeré své zkušenosti naplno zúročil.
„Nový titanový port USB-C je vyroben technologií 3D tisku, díky čemuž je tenčí a pevnější, zapadá do štíhlého designu a při jeho výrobě se spotřebuje o 33 procent méně materiálu než při konvenční výrobě,“ stojí v tiskové zprávě Applu vydané k modelu Air. Díky 3D tisku a titanu mohl gigant z Cupertina vyrobit port USB-C pro iPhone Air tenčí, než jak je tomu běžné, a také o poznání pevnější, což jde na vrub možným obavám z poškození ohnutím.
O použití této techniky u modelů iPhone 17, iPhone 17 Pro nebo iPhone 17 Pro Max se Apple nezmiňuje, tudíž je pravděpodobné, že tyto zařízení budou vybaveny standardními porty USB-C, které se nacházejí také v předchozích modelech iPhone. Ačkoli se nejedná o věc, která by „zachraňovala životy“, je zajímavé vidět, co všechno byl Apple ochotný udělat pro to, aby vyrobil nejtenčí smartphone ve své historii.