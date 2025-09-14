TOPlist

iPhone Air ztenčoval, kde se dalo. Apple kvůli němu musel inovovat i USB-C

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 14. 9. 8:00
iPhone Air – barevné varianty
  • Nejtenčí smartphone v dějinách Applu ubíral, kde se dalo
  • Ztenčování se nevyhnulo ani standardu v podobě USB-C portu
  • Ten byl vyroben tak, aby byl nejen tenčí, ale také pevnější

Během představení nové řady iPhonů 17 bezesporu vzbudil největší pozornost model s prostým označením Air. Nejtenčí iPhone v historii se pyšní tloušťkou pouhých 5,6 milimetrů a hmotností pouze 165 gramů, což je rozhodně pozoruhodné. Zatímco většinu komponent můžete ztenčit či vhodně umístit tak, abyste dosáhli co možná nejnižší tloušťky, u některých je to obtížnější, než se může zdát. Mezi ně patří také USB-C port, který podléhá přísnému standardu a i přes to, že je poměrně malý, ještě více jej zmenšit není jednoduchý úkol.

Apple podřídil nízké tloušťce naprosto vše

Právě standard USB-C byl považován za limit, na který Apple při ztenčování svého produktu jistě narazí. Nebyl by to ale Apple, kdyby nepřišel s chytrým řešením – USB-C, které se nachází v iPhonu Air, je vyrobeno z titanu za použití 3D tisku. Udělat USB-C co možná nejtenčí si Apple vyzkoušel už v případě iPadu Pro s procesorem M4, kdy se port jen tak tak vešel do těla, nicméně až v případě smartphonu iPhone Air veškeré své zkušenosti naplno zúročil.

iPhone Air
Tloušťka iPhonu Air bere dech

„Nový titanový port USB-C je vyroben technologií 3D tisku, díky čemuž je tenčí a pevnější, zapadá do štíhlého designu a při jeho výrobě se spotřebuje o 33 procent méně materiálu než při konvenční výrobě,“ stojí v tiskové zprávě Applu vydané k modelu Air. Díky 3D tisku a titanu mohl gigant z Cupertina vyrobit port USB-C pro iPhone Air tenčí, než jak je tomu běžné, a také o poznání pevnější, což jde na vrub možným obavám z poškození ohnutím.



iPhone 17 Pro



Nepřehlédněte

Apple tajil iPhone 17, ale internet byl napřed. Porovnali jsme, jak se úniky shodovaly s realitou

O použití této techniky u modelů iPhone 17, iPhone 17 Pro nebo iPhone 17 Pro Max se Apple nezmiňuje, tudíž je pravděpodobné, že tyto zařízení budou vybaveny standardními porty USB-C, které se nacházejí také v předchozích modelech iPhone. Ačkoli se nejedná o věc, která by „zachraňovala životy“, je zajímavé vidět, co všechno byl Apple ochotný udělat pro to, aby vyrobil nejtenčí smartphone ve své historii.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

