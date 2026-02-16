iPhone 18 čeká v Evropě obrovská změna. Přijde o důležitý slot

- Apple usilovně pracuje na nové generaci iPhonů s pořadovým číslem 18
- Její premiéra bude rozdělena na dvě části a hlavní modely dorazí na podzim
- V rámci evropského trhu je ve hře změna dlouho zaběhlých pořádků
Apple představí novou řadu iPhone 18 v tradičním slotu, tedy na podzim tohoto roku, nicméně tentokrát vsadí slavný výrobce na jinou strategii. Kalifornský gigant rozdělí svou stěžejní mobilní akci na dvě části a v té první, která se odehraje v září, představí iPhone 18 Pro, větší Pro Max a svou první skládačku, model Fold. Základní varianta by pak měla dorazit až na jaře 2027 a v rámci Evropy nás možná čeká zásadní změna.
Apple jako průkopník virtuální SIM
Tradiční fyzické SIM karty jsou v posledních letech hojně nahrazovány virtuální eSIM variantou a tuto technologii podporuje většina moderních telefonů. Apple patří, spolu s Googlem, mezi její průkopníky a gigant z Cupertina nabídl eSIM ve svých telefonech v roce 2018, tedy rok po příchodu prvního komerčního telefonu s touto technologií v podobě Pixelu 2.
Virtuální SIM karta většinou tvoří doplněk k fyzickému řešení, nicméně Apple začal v roce 2022 nabízet iPhony zcela bez slotu na klasickou SIM kartu. Řada iPhone 14 byla o fyzický slot kratší, nicméně tato varianta byla dostupná jen v USA. U dalších generací se ale eSIM varianta dostala i do jiných zemí a letos by měla expanze pokračovat.
iPhone 18 s eSIM v Evropě?
O tom, že Apple vyjme slot na fyzickou SIM kartu i u modelů určených pro Evropu, se spekulovalo už vloni, před příchodem řady iPhone 17. Tak se ale nakonec nestalo, a i když je tato série ve verzi podporující pouze virtuální kartu operátora k dispozici ve 12 zemích, Evropa byla nakonec, alespoň částečně (iPhone Air existuje jen v eSIM variantě), ušetřena.
S řadou iPhone 18 by ale mělo být vše jinak a modelů s ryze virtuální SIM kartou se, dle nejnovějších zpráv, dočká konečně i Evropa. Proč konečně? Inu, odstranění fyzického slotu uvolní více místa uvnitř telefonu, takže je možné použít větší baterii a tím pádem zlepšit výdrž. Tento krok pomáhá k prodloužení výdrže až o 5 %, což rozhodně není špatné.
Lepší výdrž pro všechny
V rámci nové generace iPhone 18 by měly v Evropě nabídnout podporu výhradně virtuální SIM karty všechny modely, tedy jak základní iPhone 18, tak dvojice Pro / Pro Max, druhá generace tenké varianty Air, i očekávaná skládačka Fold. Kapacita baterie u vrcholné verze Pro Max by se mohla vyšplhat až na 5 100 – 5 200 mAh, což je na poměry Applu solidní hodnota.