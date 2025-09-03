iPhone 17 Pro Max v plné parádě. Nový design vypadá lépe, než jsme očekávali

Maketa chytrého telefonu iPhone 17 Pro
  • Na čínské sociální síti Weibo koluje záznam z výrobní linky letošních iPhonů
  • V krátkém videu se objevuje nejvybavenější model iPhone 17 Pro Max
  • I když je záznam poměrně nekvalitní, potvrzuje dřívější úniky

Představení nových iPhonů se kvapem blíží, což znamená také vyšší četnost různých úniků a spekulací, čeho se vlastně 9. září dočkáme. I když takřka veškeré detaily o chystaných modelech iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max již známe, na internetu se objevují stále další a další informace, které tyto dřívější domněnky a spekulace jen potvrzují. Tentokrát jsme se dočkali uniklého záznamu přímo z továrny, na kterém můžeme vidět finální podobu nejvybavenějšího modelu iPhone 17 Pro Max.

Pravděpodobný záznam iPhonu 17 Pro Max z čínské továrny

Několikasekundové video, pokud je pravdivé, zobrazuje relativně detailní pohled na finální design iPhonu 17 Pro Max. Asi není žádným velkým překvapením, že potvrzuje spekulovaný vzhled, který zahrnuje velký fotomodul nebo použití dvou různých materiálů na zádech zařízení. Nahlédnout nám záznam dává také na dvě barevné kombinace, a to ty nejpopulárnější – bílou a černou.

Co se týče rozdílů v barevnosti, které se vyskytují pokaždé, když použijete dva odlišné materiály, jsou alespoň na první pohled poměrně málo výrazné. Na druhou stranu je potřeba vypíchnout, že se nejedná o příliš kvalitní záznam.

I přes to, že tento záznam vypadá autenticky, je zde stále velká pravděpodobnost, že se jedná jen o makety. Tomu by nahrával i lehce „plastový“ vzhled celého zařízení, jenž nepůsobí příliš prémiovým dojmem. Ovšem i v případě, že se jedná jen o maketu chystaného iPhonu 17 Pro Max, je velmi pravděpodobné, že finální design bude těmto zařízením do značné míry odpovídat.



iPhone 17: takto mají vypadat všechny letošní modely



Nepřehlédněte

Věk iPhonů započal. Expert láká nejen na iPhone 17, ale i na zásadní změny v designu

Apple Event, kde se představí nové produkty, se odehraje v úterý 9. září od 19:00 našeho času a hlavním tématem bude jako vždy iPhone. Konkrétně se očekává představení iPhonu 17, 17 Air, 17 Pro a Pro Max, stejně jako nových hodinek Apple Watch nebo sluchátek AirPods. Akce bude přenášena na oficiálním kanále na platformě YouTube, případně přes webové stránky apple.com. Na SMARTmanii vám tradičně nabídneme kompletní zpravodajství o všech představených novinkách.

