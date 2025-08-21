Apple Watch budou ještě bezpečnější, dostanou funkci ze starších iPhonů

- Chytré hodinky od Applu nejspíše dostanou populární biometrické ověřování ze starších iPhonů
- Objevit by se mohlo už v modelové řadě pro rok 2026
- Díky němu bude využívání Apple Watch ještě bezpečnější
Zabezpečení je v případě chytrých zařízení jednou z priorit Applu už delší dobu. Jeho metody na ověřování uživatele a ochranu osobních údajů v mnoha ohledech stanovili v odvětví nejeden standard, například co se týče využití ověření identity skrze sken obličeje Face ID, nebo otisku prstu prostřednictvím technologie Touch ID. Zatímco ověření obličejem prakticky vytlačilo v přístrojích od Applu otisk prstu, přesto se na některých zařízeních tento způsob stále využívá. Příkladem jsou například některé modely MacBooků či iPadů.
Otisk prstu na Apple Watch
Podobný způsob ověřování nicméně chybí u chytrých hodinek Apple Watch. Ty se sice automaticky uzamknou ve chvíli, kdy je uživatel sundá ze zápěstí, avšak k jejich odemčení stačí jednoduchý numerický kód, jenž moderní bezpečnostní standardy příliš nesplňuje. To by se ale mohlo změnit. Podle několika řádků interního kódu, který objevil server Macworld a ověřil server MacRumors, Apple experimentuje s biometrickým ověřováním také v případě chytrých hodinek Apple Watch. Konkrétně se v kódu hovoří o podpoře AppleMesa, což je označení pro Touch ID, což naznačuje, že by se tato technologie mohla objevit v chystaných modelech pro rok 2026.
Současné modely pochopitelně biometrickým ověřováním nedisponují a není ani jasné, jakým způsobem by Apple ověření skrze otisk prstu do chytrých hodinek chtěl implementovat. Jako možná řešení se nabízí integrace přímo do displeje, avšak zde je otázkou, jak by se zvětšila tloušťka samotných hodinek, jejíž zmenšování bylo u posledního modelu jedním z hlavních prodejních argumentů. V digitální korunce se nejspíše také neobjeví, neboť by mohla mít vliv na funkci EKG, avšak ve hře je její umístění do tlačítka umístěného hned pod digitální korunkou.
Apple by stále mohl upustit od použití senzoru Touch ID už v rámci prototypů a odstranit odkazy na něj ze svého interního kódu, ale možnost, že Apple Watch Series 12 a Ultra 4 budou tuto funkci nabízet, bychom nyní měli brát vážně. Zvýšení zabezpečení by přišlo vhod zejména kvůli stále rostoucí popularitě Apple Pay, kdy by ověřování skrze otisk prstu bylo nejen bezpečnější, ale také rychlejší.