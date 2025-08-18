Letos evoluce, příští rok revoluce. Apple Watch čeká velká změna

- Apple údajně chystá velké změny v designu pro budoucí Apple Watch
- Dorazit by měly ale až v příštím roce
- Mimo jiné se hovoří také o příchodu Apple Intelligence či magnetického uchycení pro řemínky
Chytré hodinky Apple Watch patří mezi stálice v portfoliu Applu, ať už jde o prodeje či oblibu. Ačkoli od současné, v pořadí již desáté, generace čekali uživatelé velké změny (nejodvážnější spekulace hovořily o kompletně novém kruhovém designu), gigant z Cupertina vsadil na jistotu. Ostatně jak se říká, neopravuj, co není rozbité. Jak se ale zdá, v Kalifornii přeci jen chystají nějaké větší změny v případě svých chytrých hodinek, jen se jich nejspíše nedočkáme v letošním roce.
Čekají nás velké designové změny?
Jak nyní informoval server DigiTimes, Apple se v příštím roce chystá alespoň jeden model v rámci svého portfolia obohatit o „výrazný redesign“, přičemž informace pocházejí přímo od zdrojů z dodavatelského řetězce. Jednat by se přitom nemělo o cenově dostupný model, ale o některý z vybavenějších kousků. Zdroje tvrdí, že jednou ze změn bude „osm senzorů uspořádaných v kruhu, osazené v průhledném dýnku“, přičemž by se nemělo jednat o jedinou změnu s ohledem na design hodinek.
Již dříve v letošním roce se na internetu objevily snímky údajného prototypu Apple Watch Series 10, které obsahovaly právě jeden kroužek na zadní straně navíc, ve kterém se nacházelo osm bílých čar. Nicméně není jasné, zda se spekulace týkají právě těchto tajemných senzorů a otázkou také zůstává, jaký je jejich smysl a zda se objeví ve standardní verzi Apple Watch Series 12, nebo rovnou v Apple Watch Ultra 4. Více senzorů v hodinkách Apple Watch by ale dávalo smysl, třeba i s ohledem na spekulované měření krevního tlaku.
Mimo informace Digitimes se již dříve Mark Gurman z Bloombergu pochlubil informacemi týkající se dalšího ztenčení pouzdra či magnetického systému pro úchyt řemínků, avšak v tomto případě jsme poměrně skeptičtí. Stejně tak je potřeba brát s rezervou i Digitimes, které se v minulosti ne vždy trefili v rámci svých spekulací. Jistotou ale je, že dříve či později na hodinky od Applu dorazí také funkce v rámci Apple Intelligence, přičemž podle některých informací bychom se mohli dočkat už letos.