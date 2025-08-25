Apple letos představí nové AirPods Pro. Známe hlavní novinku

- Apple letos na podzim přijde s třetí generací sluchátek AirPods Pro
- Letošní generace dostane novou funkci, kterou již znají majitelé Powerbeats Pro 2
Letošní podzim bude bohatý na nová zařízení od Applu. Už zanedlouho se dočkáme nových iPhonů a hodinek Apple Watch, kromě toho firma z Cupertina plánuje uvést na trh nový HomePod mini, novou generaci Apple TV a v neposlední řadě třetí generaci sluchátek AirPods Pro. Informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg prozradil, jakou hlavní novinku chystaná jablečná sluchátka dostanou.
AirPods Pro 3 budou srdeční záležitostí
Předpokládáme, že nové AirPods Pro 3 budou vypadat stejně jako předchozí dvě generace a že k hlavním změnám dojde zejména uvnitř. Pravděpodobně nás čeká klasický upgrade čítající vylepšenou kvalitu reprodukce, lepší aktivní potlačení okolního hluku nebo vyšší výdrž. Kromě toho Apple plánuje do svých sluchátek přidat i novou funkci, kterou znají majitelé letošních sluchátek Powerbeats Pro 2.
V sluchátkách od Beats debutovala funkce aktivního monitorování tepové frekvence. Jedná se o stejnou technologii, jakou již Apple dlouhá léta používá u hodinek Apple Watch – optické LED senzory pulzují víc než 100× za sekundu a měří tepovou frekvenci snímáním průtoku krve. Data z tohoto měření jsou pak zasílána do fitness aplikací, z nichž se v případě Applu přenášejí do aplikace Apple Zdraví.
Co si Apple integrací této funkce do sluchátek slibuje, v tuto chvíli nevíme – přeci jen sluchátka člověk nenosí tak často jako hodinky, tudíž tímto způsobem nezíská kontinuální záznam tepové frekvence po celý den. Kromě toho většina majitelů sluchátek AirPods disponuje i hodinkami Apple Watch, které pravděpodobně měří tepovou frekvenci spolehlivěji – pokud například někdo nosí zároveň Apple Watch a sluchátka Powerbeats Pro 2, fitness aplikace si berou data o tepové frekvenci primárně z hodinek.
Přínos této funkce tak patrně najdou pouze ti uživatelé, kteří hodinky Apple Watch nevlastní, nebo je z nějakého důvodu v konkrétních situacích nenosí (například při sportovních aktivitách, při nichž hodinky překážejí), a přesto by chtěli mít přehled o průběhu tepové frekvence.
