Známe největší slabinu iPhone 17 Air. Bude mít baterii jako staré Nokie

iPhone 17 Air nejspíše nebude mít zrovna nejlepší výdrž na baterii

Podle posledních spekulací by neměla přesáhnout hranici 3 000 mAh

Otázkou je, jak se na výdrži podepíše dobrá optimalizace a úsporný čipset

Výdrž na baterii je velké téma u chytrých telefonů. I když se postupem času neustále zlepšuje, časy, kdy telefon vydržel týden na jedno nabití, se už patrně nikdy nevrátí. Zatímco někteří výrobci se snaží nasazovat do svých zařízení pokročilé baterie se stále vyšší kapacitou, dvojice gigantů Apple a Samsung se rozhodli jít trochu jiným směrem – ztenčováním těla prémiových smartphonů. Touto cestou se již dříve někteří vydali, avšak pro dvojici na špici trhu evidentně neplatí, že dvakrát nevstoupí do téže řeky.

Kapacita baterie jako z dob minulých

Zatímco Samsung už svůj tenký model s názvem Galaxy S25 Edge již představil (byť se zpožděním, omezenou dostupností a rozpačitým přijetím zákazníků), Apple se k tomuto kroku má odhodlat už na podzim letošního roku. V portfoliu má nahradit druhý cenově dostupný model, se kterým se gigant z Cupertina už několik let trápí – nejprve na tomto místě vévodil malý iPhone mini, který díru do světa neudělal, avšak jeho nástupce iPhone Plus je na tom co se týče prodejů a přijetí ještě hůř. Není proto divu, že se Apple pravděpodobně pokusí místo experimentů s velikostí displeje nabídnout něco zcela jiného.

Tenké tělo ale s sebou nese také jednu překážku – méně místa pro baterii. I když jde technologie v posledních letech kupředu, tak baterie stále zabírají podstatnou část z vnitřního prostoru každého chytrého telefonu. Podle leakera yeux1122 nabídne iPhone 17 Air mnohem nižší kapacitu, než jakou většina z nás očekává, konkrétně 2 800 mAh. To v době, kdy je standardem 5 000 mAh a někteří výrobci už nasazují 6000mAh články, je na pováženou.

Nyní se svou trochou do mlýna přišel také Instant Digital na sociální síti Weibo, který tvrdí, že baterie iPhonu 17 Air nepřesáhne 3000 mAh. Současný model iPhone 16 Plus, který má varianta Air nahradit, disponuje oproti tomu „obří“ kapacitou 4 674 mAh. Otázkou zůstává, jak moc velký problém to ve finále pro iPhone 17 Air a jeho majitele bude – Apple už dlouhá léta nabízí u svých zařízení baterie s nižší kapacitou, přesto je jejich výdrž srovnatelná s konkurencí. Může za to především dobrá optimalizace systému a vlastní relativně úsporné čipsety. Na to, jaká bude výdrž v praxi, si nicméně ještě pár měsíců budeme muset počkat.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.