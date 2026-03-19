Hra na schovávanou končí: známe podobu Vivo X300 Ultra, premiéra je na spadnutí

Vivo X300 Ultra tak trochu připomíná pohádku o Koloběžce první – je oblečená neoblečená, učesaná neučesaná. Vivo tuto očekávanou vlajku sice již poodhalilo na veletrhu MWC 2025, ale telefon byl ukryt ve fotografickém kitu, takže sice bylo možné ho obhlédnout a vyzkoušet, ale jeho reálná podoba vlastně zůstala skryta. Dokonce zde ani nebylo možné jej fotit se zapnutým displejem. To se ale nyní mění a čínský výrobce odhaluje jak jeho podobu, tak datum premiéry.
Vivo X300 Ultra oficiálně
Design vrcholného modelu Ultra vychází z již prodávané varianty X300 Pro, která je dostupná i v Česku. Dominantním prvkem této novinky je tedy opět obrovský kruhový fotomodul na zádech, který má prakticky stejně rozložené objektivy, ale v jeho spodní části je patrná novinka v podobě multispektrálního senzoru s rozlišením 5 Mpx, o kterém se nedávno spekulovalo.
Ten se postará o co nejlepší barevné podání fotografií, lepší vyvážení bílé a měl by se kladně promítnout i do kvality nočních fotografií. Boční rámeček bude samozřejmě hliníkový a oficiální promo snímek odhaluje novou barevnou verzi v podobě zeleného kabátku Film Green, která se může pochlubit dvoubarevnou úpravou zad.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: nezjištěno, hmotnost: nezjištěno, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Níže si můžete prohlédnout první testovací snímky pořízené hlavním fotoaparátem a teleobjektivem, přičemž obě tyto jednotky mají čip s rozlišením 200 Mpx. Bude se jednat o první telefon na trhu, který nabídne sestavu kombinující dva senzory s takto vysokým rozlišením a fotoaparát samozřejmě ponese logo světoznámé značky Zeiss, která se podílí na jeho vývoji.
Snímky, které Vivo před několika dny sdílelo na čínské platformě Weibo, vypadají opravdu skvěle a je v nich patrné jak vysoké množství detailů, tak velmi přirozeně působící barvy. Vynikne také přirozeně působící hloubka ostrosti a dobrý dynamický rozsah. Vivo zveřejnilo snímky s ohniskem 35 mm, 200 mm, 400 mm i 1 600 mm, přičemž poslední tři zmíněná ohniska jsou z telekonvertoru, který se k telefonu bude prodávat ve formě volitelného příslušenství.
Stále bez specifikací
Vivo sice ukázalo promo fotografii své nové vlajky, ale oficiální specifikace stále zveřejněny nebyly. Očekává se ale přítomnost trojnásobného fotoaparátu, kdy budou mít hlavní i teleobjektiv rozlišení 200 Mpx. To bude v mobilním segmentu premiéra, protože 2× 200 Mpx v rámci jedné sestavy ještě nikdo nenabídl. Třetím do party bude 50Mpx ultra-širokoúhlý fotoaparát.
Pohon telefonu obstará procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, dočkáme se pořádné porce pamětí a samozřejmě i velké baterie v kombinaci s rychlým nabíjením. Kromě modelu X300 Ultra jsme se dočkali také promo snímku modelu X300s, což je trochu vylepšená varianta základního provedení X300. I tato verze dorazí v líbivém zeleném provedení.
Dostupnost
Oficiální premiéra obou těchto novinek je naplánována na 30. března 2026, takže nás od ní dělí necelé dva týdny. Ceny prozatím samozřejmě zůstávají neznámé, ale jednu dobrou zprávu pro vás přece jen máme. Vypadá to, že model X300 Ultra dorazí i do Česka, a pokud to opravdu vyjde, bude to první Ultra od Viva, kterou si budou moci tuzemští zájemci oficiálně zakoupit.