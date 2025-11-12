TOPlist

Vivo X300 je kompaktní vlajková loď: vybrali jsme TOP 5 vlastností, proč si jej pořídit

Michal Javůrek
Michal Javůrek 12. 11. 19:30
1
Vivo X300 a jeho fotoaparát
  • Vivo X300 patří k nejzajímavějším zástupcům kompaktních vlajkových lodí
  • I přes menší rozměry nemá vlastně žádné omezení ve výbavě – má skvělé fotoaparáty i dostatek výkonu
  • V jediné dostupné konfiguraci 16/512 GB v rámci startovací akce vyjde na 24 999 Kč

Vrcholné Vivo X300 Pro nepřichází na český trh samo. Stejně jako vloni, i letos má po svém boku levnější a trochu hůře vybavený, leč stále vlajkový model. Letošní novinka v podobě základního Vivo X300 však zaujme nejen svou výbavou, ale také rozměry. Zákazníci tak dlouho volali po malém vlajkovém modelu, až dorazil. Letošní „odlehčené“ Vivo X300 je totiž vpravdě nástupcem loňského modelu X200 Pro Mini, který se v Evropě vůbec neprodával. Co všechno můžeme z jeho výbavy vypíchnout?

Kapitoly článku
Kompaktní rozměry
Displej na nejvyšší úrovni
Výdrž baterie
Výkon a systém
Nejlepší malý fotomobil?
Cena a dostupnost

Kompaktní rozměry

Pochopitelně – na první místě musí být na dnešní dobu velmi neobvyklé kompaktní zpracování telefonu. X300 patří mezi nejmenší vlajkové telefony současnosti: 150,6 × 71,9 × 8 milimetrů a 190 gramů znamená snadné nošení v kapse i pohodlné ovládání jednou rukou; a to i pro dámy nebo prostě majitele menších rukou. Tělo je vyvážené, dobře sedí v dlani a zároveň nepůsobí křehce – denní manipulace tak není únavná ani při delším používání. Pokud hledáte telefon, který nepřekáží, ale stále nabídne špičkové parametry, X300 může být ideální.

Konstrukce s plochým hliníkovým rámečkem vypadá elegantně a zároveň je praktická. Odolnost IP68/IP69 chrání před vodou a prachem, takže se nemusíte bát deště ani prašného prostředí. Povrchová úprava zad omezuje klouzání i otisky, a konvenční rozmístění tlačítek usnadňuje každodenní ovládání bez „prstové akrobacie“.

Displej na nejvyšší úrovni

Vivo X300 sází na 6,31″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 2 640 × 1 216 pixelů, který kombinuje vysokou jemnost, široké barevné pokrytí a podporu HDR10+ pro silný vizuální zážitek. Díky dynamické obnovovací frekvenci 1–120 Hz je scrollování i hraní plynulé, LTPO navíc umí snížit frekvenci u statického obsahu a šetřit tak energii. Skvělá je i čitelnost na přímém sluníčku – při běžném provozu se dostanete na hodnotu okolo 2 300 nitů, v peaku při HDR obsahu zvládne dokonce až 4 500 nitů.

Špičkový displejový panel od čínského BOE doplňuje ultrazvuková čtečka otisků integrovaná v displeji – odemyká rychle, přesně a funguje spolehlivě i s mírně vlhkými či ušpiněnými prsty. Ochranu zajišťuje tvrzené sklo typu Armor Glass, takže panel lépe odolá poškrábání i nárazům. Pokud patříte k nejopatrnějším zákazníkům, můžete si ponechat i předinstalovanou fólii na displeji.

Výdrž baterie

Navzdory kompaktním rozměrům má X300 velkou baterii s kapacitou 5 360 mAh, která bez problémů pokryje náročný pracovní den i s navigací, focením a sociálními sítěmi. Oproti výrazně většímu modelu X300 Pro vlastně není rozdíl v akumulátoru tak velký. Vždyť větší bratr naší X300 má baterii s kapacitou 5 440 mAh, tedy jen o těžko uvěřitelných 80 mAh větší.

Úsporný LTPO panel a efektivní správa napájení pomáhají držet spotřebu na uzdě jak v zátěži, tak ve standby – procenta přes noc zbytečně nemizí. Když dojde na nabíjení, telefon nabídne 90W drátové a 40W bezdrátové doplňování energie, takže několik minut na kabelu či nabíječce znamená hodiny provozu navíc. Konkrétně 50 % baterie dobijete jen za 15 minut, nabití do 100 % pak stihnete za méně než 40 minut.

Výkon a systém

Srdcem Vivo X300 je 3nm 8jádrový MediaTek Dimensity 9500 s grafikou Mali G1-Ultra. To je úplně stejná čipová sada, jakou se chlubí i dražší Vivo X300 Pro, jeho kompaktní bratr tak nepřišel kvůli rozměrům o výkon. V benchmarku AnTuTu telefon dosahuje skóre kolem 3 milionů bodů, patří na špičku své třídy. K dispozici je jediná paměťová varianta s 16 GB RAM LPDDR5X a úložištěm 512 GB typu UFS 4.1 pro rychlé přenosy a dostatek místa. Dlužno podotknout, že po prvním spuštění zbyde z paměti zhruba 475 GB, RAM pak můžete virtuálně rozšířít na dvojnásobek.

Hardwarové parametry Vivo X300

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Mediatek Dimensity 9500, octa-core, 3 nm, 1× 4,21 GHz C1-Ultra + 3× 3,5 GHz C1-Premium + 4× 2,7 GHz C1-Pro, GPU: Mali-G1 Ultra, RAM: 16 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:
Rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,31", LTPO AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1216 × 2640 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5360 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, f/1.68, 23mm, 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, f/1.57, 70mm, 1/1.95", PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, AF, FOV 92°, 4K video

Cena: 26 990 Kč

Kompletní specifikace

Software OriginOS 6 na bázi Androidu 16 je plynulý a zaměřený na praktičnost: gesta pro rychlé ovládání, promyšlené zabezpečení a užitečné nástroje pro produktivitu i hraní. Nechybí moderní konektivita včetně Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC a USB‑C 3.2, takže jste připraveni na rychlé sítě i příslušenství. Celek působí vyváženě: špičkový výkon, přívětivé prostředí a slušná podpora na příští roky.



Vivo OriginOS 6



Nepřehlédněte

Vivo přechází na OriginOS 6 s průhlednými prvky. Přináší tyto novinky

Nejlepší malý fotomobil?

Fotoaparát je pro Vivo vždy stěžejní, a to jak u těch nejdražších vrcholných modelů, tak třeba i u těch kompaktních. Zadní modul tvoří trojice snímačů, která pokryje většinu scén: hlavní 200Mpx Samsung ISOCELL HPB s optickou stabilizací pro ostré a detailní záběry, 50Mpx ultraširoký Samsung JN1 na krajiny a architekturu a 50Mpx teleobjektiv Sony LYT‑602 s trojnásobným optickým zoomem pro portréty i vzdálené objekty. U toho všeho znovu sekunduje společnost Zeiss s technologií svých pokročilých optik.

Fotoaparát Vivo X300

Přední 50Mpx selfie kamera pořizuje ostré autoportréty s přirozenými tóny pleti a jistým ostřením i v horších světelných podmínkách. Video umí 4K při 120 fps a elektronická stabilizace zjemňuje otřesy při chůzi či běhu, takže klipy vypadají plynule a profesionálně i bez gimbalu. Ať fotíte spontánně na výletě, nebo točíte rychlé reels, X300 zvládá držet kvalitu bez složitého nastavování.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde.

Cena a dostupnost

Vivo X300 je na českém trhu k mání v jediné konfiguraci 16/512 GB, ale je dostupný jen v jediné barevné variantě, a sice perleťově růžové. Doporučená cena je 26 999 Kč, nicméně Vivo si zde připravilo úvodní balíček slev a dárků:

  • sleva 2 000 Kč
  • výkupní bonus za starý telefon další 2 000 Kč
  • bezdrátová sluchátka vivo TWS 2e
  • nabíječku 90W Flash Charger

U některých prodejců navíc dostanete pouzdro Casetify v hodnotě necelých 1 600 korun. K mobilu získáte také prodlouženou záruku 3 roky a na opravu baterie dokonce 5 let. V kombinaci se 7letou podporou bezpečnostních aktualizací systému Android jde o velmi pěkný výhled do budoucna.

Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Kapitoly článku