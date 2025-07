Hledáte ideální powerbanku? Xiaomi má v nabídce tři skvělé kousky

Powerbanku potřebuje prakticky každý a nabídka Xiaomi je v tomto segmentu skutečně pestrá

Ve svém portfoliu má hned tři zajímavé modely, které jsou vhodné pro různé příležitosti

Ceny začínají už na 899 korunách

Mít v záloze nějakou tu powerbanku pro případ nouze není nikdy k zahození. Energie navíc se hodí především na cestách, ať už těch kratších, třeba jen po městě, nebo obzvláště na těch delších, kde není vždy jednoduché připojit se k zásuvce. Ačkoli většina z nás nějakou tu powerbanku má doma, nebo zrovna teď v batohu či kapse, tu a tam je potřeba pořídit nový model, mít nějakou v záloze nebo si koupit nějakou s vyšší kapacitou. A právě Xiaomi hned několik takových v portfoliu má.

Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh

Pokud potřebujete velkou porci energie, model s lehce krkolomným názvem Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh je jedním z nejlepších kandidátů. Powerbanka už na první pohled zaujme svým vzhledem, který spoléhá na částečně průhledný design, na čemž velmi snadno spočine nejedno oko. S rozměry 55,4 × 55,4 × 160 milimetrů se nejedná o žádného drobečka, na druhou stranu kapacita 25 000 mAh je něco, s čím udržíte při životě nejen telefon, ale třeba také notebook. Pokud jde o portovou výbavu, nechybí dvojice USB-C a pro případ potřeby i jeden USB-A.

Tento model je také vůbec nejoblíbenější powerbankou našeho šéfredaktora Jirky Hrmy. „V segmentu powerbank jsem otestoval velké množství modelů. Na delší cesty preferuji ty s větší kapacitou okolo 25000 mAh. Vyzkoušel jsem produkty od Sharge, ChargeAsap a dalších značek, nicméně tato HyperCharge powerbanka od Xiaomi mi přišla nejlepší. Má poměrně přijatelné rozměry i hmotnost, dobrou cenu, drží si svou kapacitu a ještě pěkně vypadá. Mohu ji proto s klidným svědomím doporučit,“ doplňuje svůj komentář Jirka.

Powerbanka disponuje celkovým vstupním výkonem 212 W. Kombinovaný nabíjecí výkon 65 W + 27 W + 120 W slibuje při současném nabíjení tří zařízení, přičemž v režimu současného nabíjení dvou zařízení umožňuje chytré rozdělení výkonu dobíjení kombinací 65 W + 120 W, které splňuje různé potřeby nabíjení.

Díky nabíjecímu protokolu Power Delivery 3.1 poskytuje jeden port výkon až 140 W, což splňuje požadavky například pro nabíjení MacBooku Pro. Poskytuje také vysoce výkonné nabíjení až 120 W pro smartphony značky Xiaomi, které umožňuje plné nabití telefonu Xiaomi 14T Pro přibližně za 30 minut. Potěší také malý barevný displej, který zobrazuje například zbývající energii či rychlost dobíjení.

V redakci jsme powerbanku otestovali při cestách do Londýna i New Yorku, kdy jsme z ní dobíjeli nejen MacBook Air, ale i aktuálně testované smartphony. Díky certifikaci “Airline Safe” si ji bez problémů můžete vzít na palubu letadla. Nejen že rychle dobíjí připojená zařízení, ale pokud máte po ruce 100W zdroj, dobijete ji z nuly na sto přibližně za 155 minut.

Powerbanka Xiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAh je k dispozici na českém trhu za 1 999 Kč.

Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh

Vysoká kapacita není všechno, občas je důležité také být pokud možno co nejméně nápadný. To splňuje powerbanka Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh, která se svými rozměry 127 × 70,5 × 26,9 milimetrů nabízí elegantnější řešení, ale zároveň nedělá žádné zásadní kompromisy. Zkrátka pokud nepotřebujete nutně co nejvyšší výkon, ale chcete mít po ruce powerbanku s dostatkem energie, tohle je vhodné řešení.

Jednou z výhod Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh je integrovaný USB-C kabel, díky čemuž nebudete muset s sebou nosit nic navíc. Powerbanka zvládne s kapacitou 20000 mAh dobíjet až tři zařízení současně, a to ať jak skrze integrovaný kabel, tak díky dvěma portům, konkrétně USB-C a USB-A. Maximální výkon je až 33 W, přičemž telefon Xiaomi 14 powerbanka nabije na 63 % přibližně za půl hodiny. Není potřeba mít ani strach o bezpečnost, neboť nechybí například ochrana proti přebití, ochrana proti přehřátí nebo ochrana proti zkratu.

Powerbanka Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh je na českém trhu k dispozici za 899 Kč v modré a krémové barvě.

Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh

Majitelé iPhonů (a do budoucna i smartphonů s Androidem a novým standardem nabíjení Qi) rádi pro dobíjení svých chytrých telefonů používají magnetické powerbanky. Ty lze jednoduše přiložit k zadní straně zařízení, přičemž magnety se postarají o správné vycentrování a cívka pro bezdrátové nabíjení pak o samotný přenos energie. Také Xiaomi má ve své nabídce bezdrátovou powerbanku s názvem Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh.

Ta nabízí praktický design s poutkem a možností stojánku, což jistě oceníte nejen na cestách. S rozměry 104,8 × 68 × 15,1 milimetrů se navíc snadno vleze i do kapsy. Kapacita 6000 mAh je dostačující pro nouzové situace, například pokud se večer zdržíte ve městě a potěší také podpora pro standard Qi 2.0 a 15W nabíjení. V případě potřeby můžete také využít jeden USB-C port na boční straně. Samozřejmostí je pokročilá ochrana proti přebití, ochrana proti přehřátí nebo ochrana proti zkratu.

Powerbanka Xiaomi Magnetic Power Bank 6000mAh je k dispozici na českém trhu za cenu 1 199 Kč v krémové barvě.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.