Gadget týdne: první 275W powerbanka Chargeasap Flash Pro Ultra klame tělem, ale překvapí funkcemi

Dnešní gadget týdne je věnován první powerbance na světě, která se (v součtu) pyšní výkonem 275 W

Příliš krásy sice nepobrala, ale funkčně jde o skvělý produkt, navíc s podporou bezdrátového nabíjení Qi 2

Aktuálně je k dispozici pro přispěvatele na Kickstarteru za necelé 4 000 Kč (po přepočtu)

Energie není nikdy dost, což platí dvojnásob zejména na cestách. Ať už vyrážíte na delší túru do hor mimo civilizaci, nebo jen nechcete být závislí na zásuvkách, je dobré mít v záloze alespoň jednu velkou powerbanku, která vám v případě nouze vytrhne trn z paty. Jenže jak vybrat tu nejlepší? S poměrně šikovným a především velmi výkonným řešením přichází powerbanka Flash Pro Ultra od společnosti Chargeasap, jenž v kampani na Kickstarteru mnohonásobně překonala původní vytyčený cíl. Je ale tak dobrá, jak o sobě tvrdí?

Nudný design, skvělé funkce!

Po designové stránce nejspíše powerbanka Flash Pro Ultra žádná designová ocenění sbírat nebude – obyčejný plastový černý kvádr je sice do jisté míry elegantní, na druhou stranu ale nejspíše nikoho na první pohled nezaujme. To naštěstí není u powerbanky ta nejdůležitější funkce, obzvláště pokud jde o produkt s vysokou kapacitou. Co ovšem potěší jsou rozměry 158 × 85 × 36 milimetrů a hmotnost 590 gramů, což je v tomto segmentu poměrně nevídané.

Kapacita baterie je v případě Flash Pro Ultra rovných 25000 mAh (90,75 Wh), a je uložena v pěti lithium-iontových bateriích od Samsungu, které by si měly zachovat více jak 80 procent kapacity i po 500 nabíjecích cyklech. Maximální výkon je v součtu úctyhodných 275 W, maximální příkon dosahuje 140 W. Pozoruhodná je také portová výbava – je zde jeden 140W USB-C 3.1 s podporou Power Delivery pro nabíjení zařízení a powerbanky, jeden 100W USB-C 3.1 s podporou Power Delivery, jeden 60W USB-C 3.0 s podporu Power Delivery a také jeden 60W USB-A s podporou Quick Charge 3.0.

Powerbance Flash Pro Ultra nechybí ani bezdrátová MagSafe cívka s výkonem 15 W a podporou rychlého nabíjení díky standardu Qi 2. Zajímavostí je, že bezdrátovou nabíječku aktivujete stisknutím tlačítka, přičemž cívka mírně povyskočí z těla powerbanky. Jedná se o poměrně šikovný a efektní způsob, jak zařídit, aby cívka nebyla neustále aktivní, a zároveň abyste na ni mohli položit třeba telefony s výrazně vystouplým fotomodulem, jako je například Xiaomi 15 Ultra.

Co se týče bezdrátového nabíjení hodinek, jsou k dispozici dvě varianty – jedna je určená pro chytré hodinky od Applu, ta druhá pro hodinky od Samsungu. Jak totiž majitelé Galaxy Watch dobře vědí, i když jejich hodinky podporují bezdrátové nabíjení, není tomu tak s každou nabíječkou. Zatímco v případě Apple Watch nabídne powerbanka výkon 5 W, majitelé Samsungů se musí spokojit s výkonem 3 W. Díky této celkové výbavě můžete najednou nabíjet až šest zařízení současně, a problém není ani s přístroji, které vyžadují nízké napětí, jako jsou třeba sluchátka.

Abyste aktivovali nabíjecí cívku pro hodinky, je potřeba zmáčknout dvakrát po sobě funkční tlačítko na boku. Jedním stiskem pak powerbanku probudíte a aktivujete displej. V případě, že je již zobrazovač aktivní, přepínáte se mezi dvěma režimy zobrazení.

Energie i výkonu má na rozdávání

Flash Pro Ultra není skoupá ani na různé certifikace, tudíž majitelé zařízení od Applu se mohou radovat – rychlé nabíjení třeba MacBooku či iPadu je v tomto případě samozřejmostí. Kupříkladu 16″ MacBook Pro dobijete z 0 na 50 procent za přibližně za 30 minut. Kapacita vystačí například na čtyřnásobné plné dobití iPhonu 16 Pro Max, či na 1,5× nabití 13″ MacBooku Air, což můžeme potvrdit z reálné praxe.

Pro detailní informace o nabíjení a kapacitě slouží malý OLED panel v horní části, který informuje uživatele o procentu kapacity, provozní teplotě, odhadovaném zbývajícím čase na základě používání či výkonu v reálném čase ve wattech a ampérech pro každý port.

Podstatná je také doba nabíjení samotné powerbanky – z 0 na 80 procent se dostane za poměrně solidních 35 minut (pokud ovšem dobíjíte 140W adaptérem), přičemž do plné kapacity se zvládne dobít za zhruba 70 minut, což je velmi slušný výsledek. Sám výrobce tvrdí, že se jedná o nejrychleji se dobíjející powerbanku ve svém segmentu na světě. Pochopitelně lze zároveň nabíjet powerbanku a z ní napájet i další zařízení. Součástí balení je i ochranné pouzdro s malou kapsičkou na USB kabely.

Výrobce uvádí také efektivitu při nabíjení okolo 70 procent a dobu vybíjení při neaktivitě, která je 72 mAh za 70 dní, za což si rozhodně zaslouží pochvalu. Nechybí ani řada certifikací proti přepětí či vysokým teplotám, přičemž s powerbankou můžete také do letadla (v rámci příručního zavazadla splňuje regulace TSA a také EASA). Po prvních týdnech testování můžeme potvrdit, že tyto údaje opravdu platí i v praxi a nejde jen o marketingová lákadla. S powerbankou kolega absolvoval cestu z Prahy do Singapuru a zpět, a na žádném z letišť, ani během přestupu v Dubaji, nebyly žádné komplikace.

Cena a dostupnost

V současné chvíli je powerbanka Flash Pro Ultra k dispozici jen pro první zájemce z řad Kickstarteru, a také pro vybrané novináře a influencery. Později bude k dispozici i široké veřejnosti za standardní (a nutno dodat, že poměrně odvážnou) cenu 329 dolarů (cca 8990 korun s daní).

V rámci early-bird příhozu ji aktuálně na Kickstarteru lze předobjednat za sníženou cenu 179 dolarů (cca 3 950 Kč), aktuálně ale zbývá už jen několik posledních slotů. Doručení finálního produktu je naplánováno na srpen letošního roku.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.