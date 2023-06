Headset Vision Pro je moc těžký, tvrdí novináři. Apple problém řeší

Apple Vision Pro možná trápí problém s nadměrnou hmotností

Výrobce to chce vyřešit přídavným poutkem pro oporu hlavy

Zvažuje však tento doplněk prodávat, ne jej přibalovat zdarma

Alfou a omegou náhlavních souprav, kam spadají i brýle Vision Pro od Applu, je pohodlí při nošení a snadná manipulace. Jenomže první ohlasy z uzavřeného testování uvádí, že zařízení je moc těžké a po pár hodinách je jeho přítomnost na hlavě nepříjemná. Na veřejnost to propálil oblíbený Mark Gurman z agentury Bloomberg.

Brýle Vision Pro jsou prý moc těžké

Uznávaný novinář tvrdí, že první uživatelé z řad technologických novinářů a youtuberů, kteří měli možnost si Vision Pro vyzkoušet v rámci 30minutového dema, kritizují hmotnost samotného zařízení. Už po pár hodinách bolí hlava kvůli tomu, jak hmotnost celého zařízení tlačí na lebku.

Částečně to řeší horní přídavný pásek, jakási opora pro temeno, kterou Apple ale na tiskových snímcích až na výjimky neukazuje. Aby toho nebylo málo, Apple prý zvažuje tento ergonomický prvek zákazníkům zpoplatnit. „Společnost zvažuje, že by tento opěrný řemínek dodávala jako zpoplatněné příslušenství, a ne jako součást balení,“ píše ve svém newsletteru Gurman.

Co by to znamenalo v praxi? Že ani cena 3 499 dolarů, tedy v přepočtu asi 91 tisíc korun včetně DPH, by nemusela být finální. Tvrzení Marka Gurmana však v tuto chvíli nelze považovat za stoprocentní. Je možné, že Apple přibalí tento důležitý doplněk v rámci balení a nikde se o tom nebude zmiňovat. Nicméně v minulosti Apple ukázal, že zadarmo toho uživatelů moc nedává; snad vyjma obligátních samolepek.

Zdroj také prohlásil, že Apple už vyvíjí několik funkcí pro druhou generaci brýlí Vision Pro. Mezi nové funkce druhé generace má patřit zobrazení více obrazovek Macu při bezdrátovém připojení (na rozdíl od jedné u první generace), více uživatelů Vision Pro v hovoru FaceTime a třeba také rozšířené fitness funkce, jako je předplatné Fitness+.

Mimochodem, Apple už se s podobným problémem setkal. Pro konstrukci svých sluchátek AirPods Max se rozhodl použít prémiové materiály, jako je hliník. Výsledkem je celkem vysoká hmotnost 384 gramů. Pro srovnání, japonské Sony vyrábí svá luxusní sluchátka WH-1000XM5 z plastu a hmotnost dokázalo stlačit pod 250 gramů.