Sluchátka AirPods Max za 16 tisíc mezi recenzenty budí smíšené pocity

Apple nedávno představil nová sluchátka AirPods Max s over-ear designem a hodně sebevědomou cenovkou 16 490 Kč s DPH. Útočí tak na segment špičkových high-end sluchátek, kde zatím žádné produkty nemá.

Vypadá to, že ani vysoká cena neodradila fanoušky Applu k pořízení sluchátek ihned po spuštění prodeje. Jak si ale povedou z dlouhodobého hlediska uvidíme až časem. Zatím máme k dispozici pohledy prvních recenzentů, které jsou spíše rozpačité.

Vysoká cena a zvláštní pouzdro Smart Case

Vysoká cena je často ospravedlňována špičkovým zvukem sluchátek a mnoha funkcemi, které nabízejí. Naopak negativně se někteří recenzenti staví k zvláštnímu pouzdru Smart Case a vlastně se není moc čemu divit. Dle prvních reakcí to vypadá, že zas tak moc „smart“ není.

Známý recenzent Marques Brownlee si ve svém videu všímá toho, že pouzdro chrání především ty méně náchylné části a naopak měkký most mezi sluchátky zůstává odhalený. I tak je pouzdro poměrně měkké a nejdražší sluchátka v nabídce Applu tedy přílišnou ochranu nedostanou.

Matthew Panzarino z magazínu TechCrunch pouzdro díky své nedokonalé konstrukci přirovnává ke kontroverzní nabíječce MagSafe Duo. Zároveň zmiňuje, že se nejedná o ideální cestovní obal, protože sluchátka dostatečně neochrání. Vzhledově mu Smart Case připomíná zadek a to rozhodně není jediná komická podobnost, kterou lidé v novém pouzdru vidí.

Je možné, že Apple ještě přijde s variantou pevného pouzdra, které bude opravdu použitelné. Pokud se tak stane, určitě si za něj opět nechá velmi slušně zaplatit. Zároveň se tady otevírají možnosti pro výrobce třetích stran, kteří by postupem času mohli přijít s nějakým zajímavým a funkčním řešením. A možná by ani nemuselo stát další tisíce navíc.

Vypínání sluchátek má jisté mezery

Nejvíce zarážející je ale mechanismus vypínání sluchátek. Ty totiž nemají žádný fyzický vypínač a deaktivují se po vložení do pouzdra Smart Case (AirPods Max mají pouze tlačítko pro ovládání potlačení hluku a otočný ovladač Digital Crown). Jakmile ale sluchátka necháte mimo pouzdro, další dvě hodiny budou ždímat baterii než automaticky přejdou do módu standby. To rozhodně není ideální řešení.

Nilay Patel z The Verge hodnotí nová sluchátka jako jednu z levně působících věcí od Applu, což je vzhledem k jejich ceně poměrně znepokojující. Opět zde přichází srovnání s nabíječkou MagSafe Duo.

Za výměnné náušníky si také připlatíte

Pozitivně hodnocenou částí sluchátek jsou jednoduše výměnné náušníky, které drží pomocí magnetů. Prodávají se v několika barvách, stejně jako sluchátka, takže je možné zkombinovat dvě barvy k sobě a trochu ozvláštnit vzhled sluchátek. Tou méně příjemnou zprávou je cena takovéhoto příslušenství. Apple patrně vycházel z koncové ceny sluchátek a proto i náušníky vyjdou na slušnou sumu. Koncová cena pro český trh je 1990 Kč s DPH.

Pokud to shrneme, tak dle prvních recenzí Apple vytvořil zvukově velmi slušná sluchátka. Jsou vyrobena z kvalitních materiálů a jejich zpracování je také na vysoké úrovni. Negativně hodnocené je především zvláštní pouzdro a s ním spojený systém vypínání sluchátek, který nedává velký smysl. Příjemná možnost výměny náušníků a kombinace barev je do jisté míry „zabita“ jejich vysokou cenou. Apple si na závěr roku připravil velmi kontroverzní produkt.