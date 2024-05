Xiaomi 14 Ultra pohledem fotografa: vyzkoušeli jsme praktickou fotosadu

Xiaomi 14 Ultra směřuje k titulu nejlepšího fotomobilu roku

Ve výrazném fotomodulu se ukrývá hned čtveřice 50Mpx fotoaparátů

Photography Kit přidává grip s baterií, dvěma spouštěmi a prstenec pro filtry

Standardní cena sady je 4 999 Kč

Xiaomi 14 Ultra v naší nedávné recenzi dostal ocenění fotomobil a má nakročeno se stát vůbec tím nejlepším letošního roku. Aby ne, když se pyšní čtveřicí 50Mpx snímačů na zadní straně. Žhavou novinku jsme potrápili ještě jednou v samostatném podrobném testu zaměřeném výhradně na fotografování a natáčení. Nyní nastal čas prověřit speciální příslušenství, díky němuž posunete focení s Xiaomi 14 Ultra na ještě vyšší úroveň.

Řeč je o praktické a unikátní fotografické sadě, kterou si můžete zakoupit za cenu 4 999 Kč. Jaké jsou naše zkušenosti po měsíci fotografování a natáčení s tímto kitem? Jedná se opravdu o užitečné a nezbytné příslušenství, které musíte mít? Na to všechno se podívám očima fotografa.

Obsah balení

Balení obsahuje téměř vše, co by (amatérský) fotograf očekával. Nachází se zde speciální pouzdro, přídavný grip, dvě obroučky, kruhový závit pro filtry a poutko na ruku. Scházet by vám mohl snad jen nějaký ten filtr, který se v rámci ceny možná do balení mohl dostat.

Krabička je překvapivě hodně velká. Popravdě do větší krabice to výrobce zabalit asi nemohl. Zatímco někde se na obalech šetří, zde se Xiaomi pěkně vyřádilo. Mě osobně to nijak neuráží. Aspoň mám pocit, že rozbaluji opravdu něco prémiového.

Design a zpracování

Plastové pouzdro s koženkovou úpravou vás nadchne svým precizním zpracováním a elegantním designem. Stříbrný rám doplňuje hrubý povrch, který vypadá jako tkaná textilie. Kryt je velice příjemný na dotyk, je měkký a zároveň odolný proti otiskům a nečistotám. Působí prémiově a řekl bych, že vydrží hrubší zacházení, takže telefon v něm zůstane v bezpečí.

Pouzdro není příliš těžké a dalším výhodou je, že lépe ochrání krycí sklo fotoaparátů. Fotomodul obklopuje jakýsi bajonet pro připevnění ozdobných, krycích a rozšiřujících kroužků. Ty ozdobné najdete v balení hned dva. Oranžový vypadá na smartphonu naprosto úžasně. Na ulici si toho také každý hned všimne.

Kroužky se zacvakují velice snadno. Stačí nasadit na vyznačené místo tečkou a otočit asi o 30 stupňů doprava. Obroučka drží na svém místě opravdu bytelně. Pro její sundání je nutné zmáčknout tlačítko v rohu.

V hlavní roli přídavný grip

Už loňská kit k Xiaomi 13 Ultra obsahoval přidávaný grip. Nicméně ten letošní je úplně jiný a mnohem praktičtější. Obsahuje totiž baterii a připojuje se přes USB-C. Po nasazení se grip ihned spáruje a díky hardwarovému spojení je zaručená větší stabilita a nižší latence odezvy. S úchytem a krytem už jde samozřejmě o větší zařízení a telefon jen tak do kapsy nedáte.

Grip je z vnitřní strany opatřen měkkou vystýlkou, takže kryt nepoškrábe a všechno u sebe hezky natěsno sedí. Grip bez pouzdra nenasadíte, protože je pochopitelně širší než telefon. Vše funguje společně jako celek. Navíc v pouzdře je menší žlábek, který slouží pro zajištění gripu. Aby nevyklouzl, zajistíte ho páčkou na boku. Poté vše drží jako přibité a nestane se vám, že by se grip nějak uvolnil.

Navíc k němu můžete připevnit praktické poutko. To je vyrobenou z klasické pružnější tkaniny. Bohužel si nemůžete poutko nijak utáhnout, což je za mě velká škoda. Během testování mě několikrát napadlo, že než nosit telefon pořád v ruce, protože do kapsy se s tímto pouzdrem a gripem nevejde, mohly by tady být očka na klasický fotografický popruh, který známe ze zrcadlovek nebo bezzrcadlovek.

Ve chvíli, kdy nasadíte pouzdro s gripem na telefon, začnou si ostatní klást otázku, jestli fotíte s fotoaparátem, bezzrcadlovkou nebo kompaktem. Z přední strany opravdu nejde na první dobrou poznat, že se jedná o smartphone. Doplním, že na gripu se nachází klasická dvoupolohová spoušť s otočným prstencem, dále tlačítko videa a na konec otočné kolečko.

Adaptérový kroužek pro filtry

Pokud si na kryt nacvaknete okruží se závitem, rázem už nikdo zepředu nepozná, že se za tím vším ukrývá telefon. Adaptérový kroužek je určen pro filtry s průměrem 67 mm, ale samozřejmě přes různé redukce můžete nasadit i větší sklíčko. Nyní už zepředu vypadá opravdu jako bezzrcadlovka.

Já jsem zkoušel svůj větší proměnlivý ND filtr, díky kterému dokáži určovat propustnost světla. To se hodí zejména ve chvíli, kdy chcete natáčet například s realističtější závěrkou 1/50 nebo 1/60 a stále vyžadujete nízké clonové číslo.

Přidat se dají samozřejmě i jiné filtry. Já testoval ještě svůj polarizační filtr, který eliminuje odlesky světla, takže můžete fotit průhlednou vodu na rybníku apod. Za mě je tento adaptérový kroužek skvělým doplňkem, díky kterému svojí tvorbu posunete na vyšší úroveň.

Funkce a nastavení

Ihned po připojení gripu se spáruje s telefonem. Vyskočí vám pěkná grafika, ve které vidíte úroveň nabití telefonu a gripu a můžete ihned přejít k jeho nastavení. V menu můžete aktualizovat firmware, zvolit, jestli se má po 80 % přestat nabíjet telefon, a nebo nastavit funkci pro přidržení spouště – otevření aplikace fotoaparátu nebo okamžité pořízení fotografie.

Hlouběji v nastavení lze zvolit funkce už pro samotnou aplikaci fotoaparát a pro jednotlivá tlačítka. Na spoušť lze namapovat klasické jedno snímkové focení nebo dávkové snímání. Pro otočný prstenec pod spouští můžete nastavit klasické zoomování nebo změnu ohniskové vzdálenosti. Otočné kolečko může mít funkci pro změnu EV, clony, závěrky, ISO, vyvážení bílé, ostření nebo změnu bokehu.

Tlačítko pro video může ovládat celou řadu úkonů: spuštění nahrávaní videa, změnu závěrky, volbu preference měření, přepínání automatické expozice, vyvážení bílé, volbu vlastního stylu, zapnutí/vypnutí stabilizace videa, zvýraznění pře-/pod-expozice, nastavení zvuku, změnu poměru stran, formátu obrazu nebo zapnutí 50Mpx režimu.

Fotíme s gripem s hardwarovou spouští

Kdo někdy fotil s fotoaparátem ví, že focení s pořádným gripem je mnohem pohodlnější. Zde sice není grip největší, ale i pro větší ruku je dostatečný. Umožňuje fotografování jednou rukou a navíc telefon můžete chytit pohodlně pod více úhly. Na spoušť pohodlně dosáhnete ukazováčkem. Navíc se pohodlně a jistě mačká. Užitečnou funkcí je, že v galerii se stisknutím spouště do poloviny vrátíte do rozhraní fotoaparátu.

Nicméně k focení má hned několik negativních poznatků. Stisknutím spouště do poloviny sice zaostříte objektiv, ale přidržením bohužel nezafixujete ostřící bod ani expozici. Pokud poté pohnete telefonem jinam, dojde k automatickému přeostření a změně jasu. Tohle pro fotografy jistě není dobrá zpráva. Bohužel nelze nastavit ani citlivost zoomování, respektive ostření. Pro prstenec by se tato volba hodila, protože pro někoho může být pohyb moc rychlý nebo naopak pomalý.

Jinak se mi s gripem fotilo a natáčelo velice pohodlně. Vzal jsem Xioami 14 Ultra na výlet do Amsterdamu a nemohl jsem si vynachválit, že nemusím s sebou tahat ještě bezzrcadlovku a vše odbavím tímto fotomobilem. Osobně patřím k těm, co na manuální spoušť nedají dopustit a je to pro mě pohodlnější než ťukat na displej.

Výlet do Amsterdamu

S Xioami 14 Ultra jsem fotil více než měsíc a všechny poznatky jsem shrnul v recenzi a trochu podrobněji ještě ve speciálním článku. Nicméně s gripem a celým kitem jsem primárně fotil až na výletě do Amsterdamu. Zde přikládám pár fotografií na ukázku. Miluju ty lamely na hlavním fotoaparátu, které při cloně f/4.0 dělají krásné paprsky z lamp, světel a sluníčka.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Během fotografování s gripem jsem ocenil tu jistotu, kterou díky tomu v ruce máte. Můžete v klidu napnout ruku, otočit ji pod jiný úhel a stále telefon pevně držíte v ruce – zkrátka nemáte pocit, že by vám měl spadnout. Stejně tak při natáčení jsem dokázal pořídit stabilnější a plynulejší záběry. Bezesporu další příjemností je, že jsem nemusel brát na celý den s sebou powerbanku a díky přídavné baterii mi smartphone na konci náročného dne ukazoval ještě 18 % baterie.

Výdrž baterie a nabíjení

V girpu se nachází akumulátor o kapacitě 1 500 mAh. Na spodní straně je umístěn USB-C konektor pro nabíjení. Nabíjet lze až výkonem 90 W, takže o toto super rychlé napájení nepřijdete. Nejprve se nabíjí telefon, jakmile se nabije do sta procent, začne se dodávat energie do gripu. Úplné nabití dripu trvá asi 10 minut – je to opravdu rychlovka. Grip sám o sobě nabíjí smartphone také rychle.

Z testů vyplývá, že grip dokáže telefonu dodat zhruba čtvrtinu energie navíc. To samozřejmě není málo, když samotný telefon vydrží 1 až 1,5 dne. S gripem jsem se většinou dostával na výdrž okolo dvou dnů. Skvěle se hodí jako powerbanka, takže ho můžete používat klidně i jen k dobíjení telefonu, když mu dochází energie.

Závěrečné hodnocení

Pro většinu lidí jsou již kompaktní fotoaparáty dávno mrtvé. Drtivá většina dnes fotí právě smartphonem. Je to rychlejší a hned můžete své výtvory hrnout na sociální sítě. Nicméně telefony nikdy nebudou mít v základu to, co klasické fotoaparáty. Řeč je zejména o gripu, který díky tomuto kitu na telefon dostanete. Není sice bůhví jak velký, ale dostačuje i pro větší ruce. Navíc přidává baterii a pár praktických tlačítek navíc. Fotografové také rádi používají různé filtry, které zde opět mohou hravě využít a posunout tak kompaktní focení na vyšší úroveň.

Co ovšem fotografům může stále dál scházet, je stativový závit, který bych osobně taky využil. Někomu také může vadit nemožnost spouští zafixovat ostřený bod a expozici. Drobností pak je, že poutko si na ruce nemůžete utáhnout. Celkově se ale jedná o skvěle zpracované příslušenství, které si fotografové zamilují zejména pro grip s baterií a spouští a adaptérový kroužek pro filtry. Nicméně za mě je cena nastavena až zbytečně vysoko. Kdyby byla cena o tisíc korun s DPH nižší, dala by se akceptovat.

Smartphone Xiaomi 14 Ultra se na českém trhu prodává ve variantě s 16 GB RAM a 512GB úložištěm, za kterou si výrobce účtuje 34 990 Kč včetně DPH.

Xiaomi 14 Ultra Photography Kit 8.9 Design a zpracování 9.2/10

















Funkce 8.4/10

















Hardwarová výbava 8.9/10

















Výdrž baterie 9.1/10

















Klady design a zpracování

grip s přídavnou baterií a tlačítky

adaptérový kroužek pro filtry

rychlé nabíjení a prodlouží výdrž

ozdobné kroužky

příjemný povrch krytu a gripu

poutko Zápory vyšší cena

schází stativový závit

poutko se nedá utáhnout

