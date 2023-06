Internet se baví! Tohle jsou nejlepší vtípky na téma brýlí Apple Vision Pro

Apple na své pondělní tiskové konferenci k WWDC23 znovuobjevil téma rozšířené reality. Představil chytré brýle Vision Pro, které mnozí považují za průlom v technologickém odvětví rozšířené a hybridní (též smíšené) reality. Internetová komunita je ale nekompromisní a dělá si legraci jak z designu, tak z ceny nového zařízení od Applu.

Apple Vision Pro půjde do prodeje údajně až příští rok, cena na americkém trhu bude 3 499 dolarů, tedy asi 93 tisíc korun včetně DPH. To je rozhodně nemalá částka, za kterou v roce 2023 pořídíte nadstandardní dovolenou nebo bazarový vůz.

Právě cena je také největším stimulem pro internetové vtipálky, kteří okamžitě po uvedení spustili salvu ostrého humoru. Twitterový profil @iHateApplee zveřejnil obrázek lidských ledvin, namísto jedné je ale podobně tvarovaný headset Vision Pro. „Takto vidím brýle Vision Pro,“ dodal.

Internetoví humoristé velmi často přirovnávají cenu Apple produktů k ceně lidské ledviny. Moderní medicína totiž umožňuje vybraným pacientům vzdát se jedné ze dvou svých ledvin, protože lidské tělo funguje bez problému jen s jednou. Pro zajímavost, americký portál The Medical Futurist uvádí cenu transplantace jedné ledviny na zhruba 262 tisíc dolarů (5,7 milionu korun).

Me after realizing the price of Vision Pro pic.twitter.com/y9H2L8wIkx

Dalším častým terčem vtípků na téma Apple Vision Pro je design samotného zařízení. Náhlavní souprava zabírá velkou část obličeje a nelze skrýt, že připomíná lyžařské či potápěčské brýle. V mnoha lidech představa, že mají komunikovat o vážných věcech s někým, kdo právě používá Vision Pro, vzbuzuje smích. Až budoucnost ukáže, jaké to bude doopravdy.

Jedna věc je jasná – jakmile si domů z obchodu přinesete novinku od Applu, musíte si aktivovat režim Buscemi, jak doporučuje twitterový profil @FreddieCampion. Naráží tím na nestandardní vzhled očí oblíbeného amerického herce Steva Buscemiho, známého zejména z filmů Quentina Tarantina a bratří Coenů.

The first thing I'm doing when I get my Apple Vision Pro is putting it in "Buscemi mode" pic.twitter.com/D9R4Wd8h7E

