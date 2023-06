Konečně pro všechny? Apple chystá levnější variantu headsetu Vision Pro

Apple údajně chystá levnější verzi Vision Pro

Co všechno jim bude scházet je prozatím ve hvězdách

Dočkat bychom se jich měli nejdříve v roce 2025

Na letošní vývojářské konferenci WWDC představil Apple celou řadu hardwarových i softwarových novinek, přesto nejvíce pozornosti si pro sebe ukradl headset pro virtuální a rozšířenou realitu s názvem Vision Pro. Ty zaujaly nejen svou technologickou propracovaností, kvůli které si Apple registroval přes 5 tisíc nových patentů a designovým purismem, ale především svou cenou, která bude atakovat hranici 100 tisíc korun s daní.

Levnější Vision Pro už v roce 2025?

Právě ohledně zveřejnění ceny údajně v Cupertinu vášnivě debatovali, přičemž někteří se přikláněli k možnosti, že částku firma zveřejní až později, aby předešla negativní publicitě. Alespoň to tvrdí uznávaný novinář Mark Gurman z Bloombergu, který se kromě této informace vytasil i s velmi překvapivou novinkou, která potěší všechny, pro které je aktuální verze Vision Pro příliš velkým soustem, alespoň z finančního hlediska.

Tím je cenově přijatelnější varianta s pravděpodobným názvem Vision One či pouze Vision. Cílem levnějšího headsetu má být pochopitelně masovější publikum, které nepotřebuje mít nutně to nejlepší na trhu, přesto si ale chce nové technologie osahat co nejdříve. Snížit cenu by Apple mohl například nasazením displejů s nižším rozlišením, použitím méně výkonného čipsetu, odstraněním některých kamer nebo vyžadováním AirPodů pro využití funkce prostorového zvuku. Co si ale levnější headset nejspíše bude chtít ponechat je technologie sledování pohybu očí či ovládání pomocí gest.

Vzhledem k tomu, že stále ještě nevíme všechny parametry nedávno představeného zařízení, je velmi těžké spekulovat o tom, co by měla či neměla mít jejich levnější verze. Teprve nedávno na veřejnost kupříkladu prosákla informace, že displeje Vision Pro budou mít obnovovací frekvenci pouze 90 Hz, přičemž při sledování videa může poskočit až na 96 Hz. Přesto se jedná o lehké zklamání. Pokud vás cenově dostupnější varianta brýlí Vision Pro nadchla, zatím se příliš neradujte. Gurman totiž tvrdí, že se odlehčené virtuální reality od Applu nedočkáme dříve jak v roce 2025, kdy by zároveň měla být představena i druhá generace Vision Pro.