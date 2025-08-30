Google to zase dokázal! Pixel 10 Pro XL patří mezi fotomobilovou elitu, potvrzuje DxOMark

- Redakce DxOMark otestovala fotografické schopnosti smartphonu Google Pixel 10 Pro XL
- I přes mezigeneračně nezměněný hardware si novinka vedla lépe než její předchůdce
- Za lepšími výsledky patrně stojí obrazový procesor a softwarové vychytávky
V tomto týdnu se začala prodávat nová generace smartphonů Google Pixel (mimo ohebnou variantu Fold), a první recenze na sebe nenechaly dlouho čekat. Se svým hodnocením přišel i web DxOMark, který podrobně otestoval fotoaparáty nejdražšího Pixelu 10 Pro XL. Jak si v testu novinka vedla a jaké jsou její největší slabiny?
Pixel 10 Pro XL: nejlepší nečínský fotomobil
Smartphony od Googlu vždy patřily k těm lépe fotícím, a to i navzdory tomu, že nedisponovaly tou nejmodernější fototechnikou. Pixel 10 Pro XL navíc sdílí všechny fotoaparáty se svým předchůdcem, prakticky jedinou změnou je nový obrazový procesor (vlastního návrhu), který se stará o zpracování dat z jednotlivých snímačů. Jak ukazuje test DxOMark, i tato změna s patřičnými softwarovými zásahy stačí na to, aby se kvalita fotografií a videa posunula o kousíček výš.
Pixel 10 Pro XL si získal sympatie redakce za vyváženou expozici, široký dynamický rozsah, přirozené podání barev (vyvážení bílé i příjemné tóny pleti), rychlé a spolehlivé ostření a výbornou kvalitu snímků z teleobjektivu i na delší vzdálenosti. Google podle testerů zvolil dobrý kompromis mezi zachováním textury a mírou šumu (za denního světla).
Pixel 10 Pro XL (left) vs S25 Ultra (right) at 100x zoom pic.twitter.com/0P8jD6Q0Gx
— Parker Burton (@imparkerburton) August 27, 2025
Pixel 10 Pro XL vs. Galaxy S25 Ultra: srovnání 100× přiblížení
Pozitivně jsou hodnocené i nové softwarové funkce jako je Video Boost (cloudová AI úprava videa), Camera Coach (výuka práce s fotoaparátem) nebo inteligentní automatické odstraňování nežádoucích objektů.
Do slabin redakce DxOMark zahrnula viditelný šum za zhoršených světelných podmínek (zejména ve videu), ztrátu detailů při středním zoomu, občas se vyskytující artefakty při vytváření umělého rozmazání nebo odlesky v některých venkovních scénách.
Důležité je, že Pixel 10 Pro XL poskytuje konzistentně dobré výsledky za prakticky jakýchkoliv podmínek, za což si vysloužil 163 bodů, což je o 3 body více než získal jeho loňský předchůdce. Pixel se tak řadí mezi nejlépe fotící telefony současnosti, aktuálně mu v žebříčku DxOMark patří čtvrté místo, přičemž před ním se nachází čínské telefony Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Ultra a Huawei Pura 80 Ultra. Není na čase, aby Google také představil svoji „Ultru“?