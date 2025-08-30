Google to zase dokázal! Pixel 10 Pro XL patří mezi fotomobilovou elitu, potvrzuje DxOMark

Detail fotomodulu smartphonu Google Pixel 10 Pro
  • Redakce DxOMark otestovala fotografické schopnosti smartphonu Google Pixel 10 Pro XL
  • I přes mezigeneračně nezměněný hardware si novinka vedla lépe než její předchůdce
  • Za lepšími výsledky patrně stojí obrazový procesor a softwarové vychytávky

V tomto týdnu se začala prodávat nová generace smartphonů Google Pixel (mimo ohebnou variantu Fold), a první recenze na sebe nenechaly dlouho čekat. Se svým hodnocením přišel i web DxOMark, který podrobně otestoval fotoaparáty nejdražšího Pixelu 10 Pro XL. Jak si v testu novinka vedla a jaké jsou její největší slabiny?

Pixel 10 Pro XL: nejlepší nečínský fotomobil

Smartphony od Googlu vždy patřily k těm lépe fotícím, a to i navzdory tomu, že nedisponovaly tou nejmodernější fototechnikou. Pixel 10 Pro XL navíc sdílí všechny fotoaparáty se svým předchůdcem, prakticky jedinou změnou je nový obrazový procesor (vlastního návrhu), který se stará o zpracování dat z jednotlivých snímačů. Jak ukazuje test DxOMark, i tato změna s patřičnými softwarovými zásahy stačí na to, aby se kvalita fotografií a videa posunula o kousíček výš.

Google Pixel 10 Pro na oficiálním snímku
Pixel 10 Pro XL si získal sympatie redakce za vyváženou expozici, široký dynamický rozsah, přirozené podání barev (vyvážení bílé i příjemné tóny pleti), rychlé a spolehlivé ostření a výbornou kvalitu snímků z teleobjektivu i na delší vzdálenosti. Google podle testerů zvolil dobrý kompromis mezi zachováním textury a mírou šumu (za denního světla).

Pixel 10 Pro XL vs. Galaxy S25 Ultra: srovnání 100× přiblížení

Pozitivně jsou hodnocené i nové softwarové funkce jako je Video Boost (cloudová AI úprava videa), Camera Coach (výuka práce s fotoaparátem) nebo inteligentní automatické odstraňování nežádoucích objektů.

Hardwarové parametry Google Pixel 10 Pro XL

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Google Tensor G5, octa-core, 1× 3,1 GHz Cortex-X4 + 3× 2,6 GHz Cortex-A720 + 4× 1,92 GHz Cortex-A520, GPU: Mali-G715 MC7, RAM: 16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, hmotnost: 232 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,8", LTPO OLED, rozlišení: 1344 × 2992 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.68, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 48 Mpx, širokoúhlý, f/1.7, 123˚, 1/2.55", dual pixel PDAF, třetí: 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 113mm, 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom, selfie kamera: 42 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 17mm, PDAF, 4K video

Cena: 33 090 Kč

Kompletní specifikace

Do slabin redakce DxOMark zahrnula viditelný šum za zhoršených světelných podmínek (zejména ve videu), ztrátu detailů při středním zoomu, občas se vyskytující artefakty při vytváření umělého rozmazání nebo odlesky v některých venkovních scénách.

Hodnocení Pixelu 10 Pro XL na webu DxOMark

Důležité je, že Pixel 10 Pro XL poskytuje konzistentně dobré výsledky za prakticky jakýchkoliv podmínek, za což si vysloužil 163 bodů, což je o 3 body více než získal jeho loňský předchůdce. Pixel se tak řadí mezi nejlépe fotící telefony současnosti, aktuálně mu v žebříčku DxOMark patří čtvrté místo, přičemž před ním se nachází čínské telefony Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Ultra a Huawei Pura 80 Ultra. Není na čase, aby Google také představil svoji „Ultru“?

Kapitoly článku