Galaxy AI je umělá inteligence od Samsungu. Premiéra s řadou Galaxy S24

Chystané smartphony řady Galaxy S24 budou prošpikované umělou inteligencí

Samsung využije sílu čipsetů Exynos 2400 a Snapdragon 8 Gen 3

Umělá inteligence od Samsungu se bude jmenovat Galaxy AI

Příští rok se ponese ve znamení umělé inteligence ve smartphonech. Tedy ne, že bychom AI neměli v telefonech už dnes, její schopnosti jsou ale dosti omezené – výrobci ji povětšinou využívají k úpravám a vylepšování fotografií. Malá revoluce by měla přijít právě příští rok, a to u vlajkových smartphonů s nejnovějšími čipovými sadami od Qualcommu, MediaTeku a Samsungu.

Bude rok 2024 rokem umělé inteligence?

Součástí nejvybavenějších mobilních čipsetů je již několik let neurální jednotka, která AI operace pohání. Zatímco procesorový nebo grafický výkon mezigeneračně roste pouze sporadicky, nárůst výkonu neurálních jednotek meziročně roste o stovky procent. Letos představené čipsety Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, MediaTek Dimensity 9300 nebo Samsung Exynos 2400 by dokonce měly zvládnout spouštět přímo na zařízení velké jazykové modely.

Bude zajímavé sledovat, jak se jednotliví výrobci na příchod mobilní umělé inteligence připraví – zatím se zdá, že si každý bude hrát na svém vlastním písečku. Společnost Honor například chystá do svého prostředí Magic OS přidat několik zajímavých funkcí jako je vytváření krátkých videí pomocí hlasu, ovládání telefonu očima, vzájemné propojování zařízení apod.

Galaxy AI: umělá inteligence pro smartphony od Samsungu

Pozadu nechce zůstat ani Samsung s připravovanou řadou smartphonů Galaxy S24. Už delší dobu se proslýchá, že korejská firma do chystaných telefonů nasadí vlastní jazykový model, díky informátorovi Ice Universe už dokonce známe jeho jméno – Galaxy AI.

Samsung do smartphonů řady Galaxy S24 nasadí jak vlastní čipset Exnyos 2400, tak Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu, tudíž by AI schopnosti měly obdržet všechny prodávané varianty. A co bude Galaxy AI umět? Spekuluje se o spoustě zajímavých funkcí, mezi nimi například o překládání hovorů mezi různými světovými jazyky v reálném čase či generování obrázků a textů.

Prosadit umělou inteligenci na smartphonech bude chtít i Google, který v tomto týdnu představil svůj zatím nejpokročilejší jazykový model Gemini, přičemž jeho základní varianta Nano by měla běžet přímo na smartphonech – jako první by se jí měl dočkat Pixel 8 Pro.

