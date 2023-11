Galaxy S24 ovládne umělá inteligence: velký přehled chystaných novinek

Unikly podrobnosti o chystaných AI funkcích, které nabídne řada Galaxy S24

Umělá inteligence vám ušetří čas a pomůže s řadou úkonů

V Soulu se inspirovali od Googlu i OpenAI

Samsung má svoje vlajkové telefony, řadu S24, představit už za necelé dva měsíce (17. ledna 2024) a o těchto telefonech se mluví jako o těch nejchytřejších v historii Samsungu. Není se čemu divit, v dnešní době je trendem umělá inteligence, výrobci telefonů se ji snaží protlačit, kam to jde a Samsung rozhodně nechce být pozadu.

Přinášíme přehled 11 „must-have“ AI funkcí, kterými se mají nové vlajky korejského obra údajně pyšnit.

Překládání hovorů v reálném čase

Na začátku tohoto roku Samsung představil novou funkci aplikace Telefon: Bixby Text Call, která převáděla hlas volajícího na text a uživatel mohl odpovídat textovkami, které se převedly zpět na mluvenou řeč. Umožňovala tak uživatelům vyřídit si hovor i v případě, kdy by předtím běžně odepsali něco ve stylu Nemohu mluvit, ozvu se později. Funkce je ale bohužel dostupná pouze v několika málo jazycích, mezi kterými čeština bohužel chybí.

Možná se to však změní s novou, podobnou funkcí, která bude hlas druhé strany překládat do jazyka, kterým mluvíte a naopak. Nebude tak problém zavolat někomu, kdo mluví jiným jazykem a s kým byste si předtím nejspíš jen krkolomně psali a kopírovali zprávy do překladače.

E-maily šité na míru

Není nic neobvyklého, že se již několik let umělá inteligence v prohlížeči e-mailů nachází. Doposud však e-maily pouze třídila a rozeznávala spam a další kategorie. Ta od Samsungu vám ale rovnou pomůže na ně odpovídat.

Tím ovšem není myšleno pouhé navrhování, AI je přizpůsobí jedinečnému komunikačnímu stylu uživatele. Pokud tedy budete spěchat a nebude se vám odpověď chtít vymýšlet, stačí zmáčknout tlačítko a S24 udělá veškerou práci za vás.

Shrnutí dokumentu

Můžete namítat, že na toto přece nepotřebujete S24, že to zvládne již dnes ChatGPT. Do tohoto nástroje je ale potřeba daný text zkopírovat a pokud se jedná o něco delšího, může se stát, že chatbot zapomene, co bylo na začátku dokumentu. Pokud těmito neduhy S24 trpět nebude a navíc možnost shrnutí obsahu dokumentu lépe integrovaná, bude se jednat o jistě vítanou funkci.

Výběr nejlepší fotografie

Následující situaci určitě znáte. Chcete se vyfotit s přáteli nebo zachytit nějaký významný moment a pořídíte raději několik fotografií s tím, že si později vyberete tu nejlepší. K tomu se ale většinou již nedostanete nebo vám přijdou povedené všechny a tak nic nemažete a fotky vám zbytečně zabírají úložiště v telefonu.

S tím by měla zatočit chystaná AI od Samsungu. Z pořízených fotografií vám automaticky vybere tu nejlepší a ostatní přesune do koše a ušetří tak místo.

Osobní cestovní asistent

Galaxy S24 má údajně umět usnadnit i cestování. K běžným funkcím navigace přidá informace o počasí či nabídne relevantní aplikace, které byste mohli potřebovat, aniž byste na to museli myslet.

AI pomůže i s tvorbou obrázků či videí

Dále se máme dočkat několika funkcí, které posunou tvorbu multimédií na novou úroveň. Některé představil již Qualcomm s novým čipem Snapdragon 8 Gen 3, u jiných se Samsung inspiroval Googlem a jeho Pixelem 8.

Generování obrázků a jejich dokreslování

Tato funkce umožní tvorbu obrázků nebo nebo dokreslování jejich okrajů na základě vašeho popisu stejně jako to umí například DALL-E. Bude ovšem dostupná přímo v Galerii.

Mazání objektů z videa

Před dvěma lety Samsung představil funkci Mazání objektů z fotografií a nyní se máme dočkat stejné funkce i u videí. Jestliže vám tedy do videa vejdou cizí lidé, s novou vlajkou Samsungu je budete moct jednoduše vymazat.

Před dvěma lety Samsung představil funkci Mazání objektů z fotografií a nyní se máme dočkat stejné funkce i u videí. Jestliže vám tedy do videa vejdou cizí lidé, s novou vlajkou Samsungu je budete moct jednoduše vymazat.

Noční režim u videa

Takzvaný Night Mode je s námi již pěkných pár let a Google jej letos představil u videa. Samsung by ani s touto funkcí, při které umělá inteligence odstraňuje šum a zvedá jas u videí natočených v noci, neměl nechat na sebe dlouho čekat.

Takzvaný Night Mode je s námi již pěkných pár let a Google jej letos představil u videa. Samsung by ani s touto funkcí, při které umělá inteligence odstraňuje šum a zvedá jas u videí natočených v noci, neměl nechat na sebe dlouho čekat.

Výměna pozadí

Určitě znáte pojem green screen, neboli zelené plátno, pomocí kterého mohou filmaři natočené scéně změnit pozadí. S novým Galaxy žádné zelené plátno potřebovat nebudete, vše obstará umělá inteligence. V současnosti něco takového nabízí například Nvidia u výkonných počítačových grafických karet.

Vylepšený zoom u videa

Touto funkcí potěší Samsung hlavně tvůrce videa. Umožní jim totiž měnit přiblíženou oblast videa na základě pohybu, tedy jakési trackování. Nezůstane však pouze u něj, čip v telefonu bude totiž dostatečně výkonný na to, aby stíhal ukládat obě videa: automaticky přiblížené i to původní. Pokud se tedy algoritmus dopustí chyby, budete mít šanci na manuální opravu při editaci.

Touto funkcí potěší Samsung hlavně tvůrce videa. Umožní jim totiž měnit přiblíženou oblast videa na základě pohybu, tedy jakési trackování. Nezůstane však pouze u něj, čip v telefonu bude totiž dostatečně výkonný na to, aby stíhal ukládat obě videa: automaticky přiblížené i to původní. Pokud se tedy algoritmus dopustí chyby, budete mít šanci na manuální opravu při editaci.

Vylepšený bokeh efekt

V Soulu mají údajně vylepšit i tuto oblast videa, aby umožnili majitelům nových „esek" natáčet lépe záběry filmové kvality. Jistě se opět dočkáme i nějakého ukázkového filmu, kde nám Samsung ukáže, co vše lze s novým telefonem natočit, když se ho ujme profesionál.

V Soulu mají údajně vylepšit i tuto oblast videa, aby umožnili majitelům nových „esek“ natáčet lépe záběry filmové kvality. Jistě se opět dočkáme i nějakého ukázkového filmu, kde nám Samsung ukáže, co vše lze s novým telefonem natočit, když se ho ujme profesionál.

To je zatím vše, co dosud víme. Jestli se těchto funkcí dočkáme, budeme přesně vědět až 18. ledna. Která z funkcí se nejvíce líbí vám?

