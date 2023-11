Samsung odhalil vlastní AI. Jmenuje se Gauss a objeví se u Galaxy S24

Také Samsung má vlastní umělou inteligenci

Jmenuje se Gauss a dělí se na tři svébytné části

Uživatelům by se mohla poprvé představit už v modelech řady Galaxy S24

Generativní umělá inteligence je aktuálně v kurzu a prakticky každá větší technologická firma nechce zůstat pozadu. Výjimkou není ani jihokorejský gigant Samsung, který oficiálně představil svou vizi AI s názvem Gauss. Ten má být integrován přímo do chytrých telefonů a je rozdělen do několika částí, konkrétně Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code, and Samsung Gauss Image, přičemž každá z nich má na starosti svůj specifický úsek.

Gauss pomůže s psaním či fotografiemi

Gauss Language je generativní jazykový model, který umí vytvářet e-maily, shrnout vše důležité v rámci dokumentu nebo překládat z cizích jazyků. Nemá přitom problém ani s ovládáním chytrých zařízení, podobně jako Google Home či Amazon Alexa. Gauss Code ocení především vývojáři, kterým by měl usnadnit jejich práci. V rámci kódování má umět například popis kódu a generování testovacích případů. Gauss Image se poté zaměřuje na vytváření a úpravu obrázků a fotografií, změnu jejich stylu či převod z nízkého rozlišení do vysokého.

Samsung svou umělou inteligenci pojmenoval podle Carla Friedricha Gausse, slavného německého matematika a fyzika. Ten má na svém kontě celou řadu geniálních objevů a jeho práce mimo jiné položila základy teorie čísel jakožto svébytné matematické disciplíny. Do detailů bohužel korejská společnost nešla, tudíž se o praktickém využití či hloubky integrace přímo do systému můžeme prozatím jen dohadovat. Doufejme, že se s námi v následujících měsících Samsung ještě o další a detailnější informace podělí.

Nejpozději bychom se o reálném nasazení umělé inteligence Gauss měli dozvědět začátkem příštího roku, kdy má Samsung oficiálně představit své nové vlajkové modely z řady Galaxy S24. Právě ty by měly být prvním nositelem této umělé inteligence. Že se nejedná o pouhý prototyp potvrzuje také samotná firma – podle jejího vyjádření už AI Gauss využívají její zaměstnanci, kterým údajně zvýšila produktivitu.