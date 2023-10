Exynos 2400 oficiálně! Tohle jsou parametry čipsetu, který bude pohánět Galaxy S24

Samsung poodhalil schopnosti čipsetu Exynos 2400

Dostane výkonnější procesor, grafiku i neurální jednotku

Hráči ocení realističtější ray tracing, fotografové bezztrátový zoom i bez teleobjektivu

Exynos 2400 zamíří do evropských variant vlajkových smartphonů Galaxy S24

Samsung dnes odstartoval svoji několikadenní výroční vývojářskou konferenci, přičemž v jejím úvodu oznámil několik stěžejních novinek pro současné i budoucí smartphony. Do druhé kategorie patří odhalení čipsetu Exynos 2400, který bude v příštím roce pohánět připravované vlajkové smartphony řady Galaxy S24.

Exynos 2400: výkonnější grafika s realističtějším ray tracingem

V minulých letech Samsung do svých vlajkových smartphonů nasazoval dva různé čipsety – na některé trhy dodával telefony s mobilními procesory Qualcomm Snapdragon, na jiné trhy posílal ty stejné modely s vlastními čipy Exynos. V některých generacích byly tyto mobilní procesory kvalitativně srovnatelné, v posledních letech však vítězily čipy od Qualcommu – Exynosy ztrácely ve výkonu i efektivitě, navíc se nadměrně přehřívaly. Zřejmě z tohoto důvodu si Samsung vzal roční pauzu a u letošní řady Galaxy S23 Exynos vynechal. Zřejmě proto, aby se nadechl k dalšímu vývoji a pro řadu Galaxy S24 připravil zbrusu nový čipset bez kompromisů.

A nyní ho tu máme – po dvou letech vývoje Samsung představil čipset Exynos 2400 a není pochyb, že jej použije právě u příštích vlajkových modelů. Oproti poslednímu Exynosu 2200 jsme se dočkali vylepšení na všech frontách, výkon narostl u procesoru, grafiky i neurální jednotky. Přesná specifikace zatím ještě zveřejněna nebyla, ale z toho, co víme, se zjevně jedná o důstojný upgrade.

Samsung například tvrdí, že Exynos 2400 obsahuje nový grafický čip Xclipse 940 (pravděpodobně složený z 6 výpočetních jednotek), který má přinést až 70% navýšení výkonu. Nová grafika údajně ještě více zlepší zážitek z mobilního hraní, mimo jiné i díky zvýšenému výkonu při ray tracingu, což přinese realističtější renderování stínů, odlesků a osvětlení.

15× výkonnější AI úlohy a bezztrátový zoom i bez teleobjektivu

Exynos 2400 má rovněž excelovat ve zpracování úloh umělou inteligencí, oproti Exynosu 2200 má být neurální jednotka nového čipu 14,7× rychlejší. Samsung má s generativní umělou inteligencí velké plány, zejména v platformě System LSI Humanoid, která má plynule propojovat lidské schopnosti a polovodiče. Cílem Samsungu je přijít s řešením, ve kterém by senzory mohly emulovat lidské smysly.

Samsung se také pochlubil, že Exynos 2400 obsahuje 5G modem nové generace, který je kompatibilní se satelitními technologiemi NB-IoT a NTN. Dá se tedy předpokládat, že smartphony řady Galaxy S24 přijdou s obousměrnou satelitní komunikací využitelnou k zasílání nouzových zpráv.

Vylepšen byl i obrazový senzor, který nově podporuje technologii Zoom Anyplace. Ta si klade za cíl přinést zcela nový zážitek ze zoomu, a to využitím 200Mpx snímačů, které by měly být schopné pořizovat 4× přiblížené snímky (i pohybujících se objektů) bez jakékoliv degradace obrazu. Smartphony vybavené tímto čipem by také měly získat výrazně rychlejší závěrku, což je u současných smartphonů od Samsungu Achillova pata.

Spekuluje se o 10jádrovém procesoru

Úplnou výbavu čipsetu Exynos 2400 hodlá Samsung prozradit později, chybějící dílky do skládačky tak zatím musíme skládat z různých spekulací a předběžných benchmarků. Ty tvrdí, že procesorová jednotka tohoto čipsetu bude složena z deseti ARMv9 jader v konfiguraci 1+2+3+4:

1× Cortex-X4 s taktem 3,1 GHz

2× Cortex-A720 s taktem 2,9 GHz

3× Cortex-A720 s taktem 2,6 GHz

4× Cortex-A520 s taktem 1,8 GHz

Exynos 2400 by také měl podporovat moderní paměti LPDDR5X a UFS 4.0 a až 320Mpx fotoaparáty se schopností záznamu 8K videa při 60 snímcích za sekundu. Na potvrzení těchto parametrů si ale budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Především nás pak zajímá, jak si nový Exynos 2400 povede v přímém srovnání s chystaným Snapdragonem 8 Gen 3, který si odbyde premiéru už za necelé tři týdny 24. října.