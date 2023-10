Ve stopách Applu? Řada Galaxy S24 má nabídnout titanový rámeček

Letošní iPhony 15 Pro a 15 Pro Max se dočkaly významné změny konstrukce – jednak se dají snadněji rozebrat, a navíc Apple vyměnil původní ocelový rám za titanový. Tento materiál nachází ve světě mobilních technologií čím dál větší uplatnění, neboť má oproti oceli spoustu výhod – je lehčí, pevnější a odolnější vůči vnějším vlivům. Apple tímto krokem pravděpodobně odstartoval nový trend, neboť se začíná proslýchat, že titanové tělo brzy použijí i další výrobci smartphonů.

Titanový rám údajně použije v příštím roce Samsung. V tuto chvíli není jisté, které modely jej dostanou, neboť v této věci se predikce informátorů liší. Revegnus tvrdí, že jej korejská firma hodlá nasadit u kompletní řady Galaxy S24, s tím však nesouhlasí Ice Universe, podle kterého dostane titanový rám pouze vrcholný Galaxy S24 Ultra.

Podle Revegnuse Samsung plánuje vyrábět titanové rámy pro základní Galaxy S24 ve svých továrnách ve Vietnamu, u modelů Galaxy S24+ a S24 Ultra se má spoléhat na dodávky od dvou partnerů.

Samsung Electronics plans to produce titanium frames for standard models on its domestic production line in Vietnam and will receive supplies of titanium frames for the Plus and Ultra models from two partner companies.

