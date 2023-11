Detailní pohled na Cybertruck: tohle Musk připravoval poslední roky?

Novinář Daniel Golson měl možnost si detailně prohlédnout Cybertruck

Z jeho pozorování vyplývá, že vozidlo má až příliš mnoho konstrukčních nedostatků

K prvním zákazníkům měl Cybertruck dorazit 30. listopadu

Jen málokterý elektromobil je v posledních letech tolik očekávaný jako Cybertruck od Tesly. Ten Elon Musk oznámil na tiskové konferenci už v roce 2019 (která se příliš nepovedla), přičemž od té doby čekáme, než futuristicky vyhlížející pickup uvidíme na silnicích. Podle prvních informací přímo od Tesly by se první zákazníci měli dočkat ještě letos, avšak v dohledné době se jistě nedostane na všechny, kteří složili zálohu, stejně tak bude ještě chvíli trvat, než bude Cybertruck dostupný pro širokou veřejnost v rozumném čase dodání.

Cybertruck vzbuzuje řadu oprávněných obav

Jak se zdá, první Cybertrucky už se prohání po amerických silnicích, alespoň podle novináře Daniela Golsona ze serveru InsideEVs. Tomu se podařilo první elektrické pickupy nafotit v reálném provozu, a to včetně detailních snímků karoserie. Nutno podotknout, že Cybertruck přinejmenším budí rozpaky, a to jak svým vzhledem, tak i kvalitou. Právě nepříliš kvalitním zpracováním jsou Tesly proslulé a z Golsonových snímků je patrné, že ani Cybertruck nebude výjimkou.

Golson měl možnost si zblízka prohlédnout Cybertruck s aplikovanou černou fólií, který by šel s trochou nadsázky označit jako futuristický pohřební vůz. Ten do jižní Kalifornie přivezl sám designér Tesly Franz von Holzhausen a nutno podotknout, že vzhledem ke stavu vozidla, které má brzy dorazit prvním zákazníkům, mu neschází odvaha. Ačkoli je vzhled subjektivní a někomu se vozidlo v černé může líbit, kvalita zpracování už je ryze objektivní záležitost.

Z fotografií jsou patrné poměrně zásadní nedostatky. Černý vinylový polep, vzhledem k řadě bublinek, nebyl na vozidlo aplikován zrovna s citem pro detail. Zákazníci si barevný polep zatím nebudou moci v konfigurátoru vybrat, byť se von Holzhausen netajil tím, že při návrhu na černé provedení myslel. Černý polep by totiž vyřešil problémy s odrazy světla od ocelové karoserie a velkou viditelnost otisků prstů, nicméně o poznání více vyzdvihuje konstrukční vady. Na druhou stranu ty jsou patrné také u stříbrné varianty, kterou na svůj instagramový účet natočil Leo Mayorquin.

Kupříkladu některé mezery mezi ocelovými pláty jsou podle Golsona tak velké, že lze mezi ně strčit prst, a že jich není zrovna málo – jsou například i u dveří či kufru. Všechny čtyři hranaté blatníky jsou špatně seřízené a nepřiléhají, dokonce každý jiným způsobem. Kufr měl dle Golsona nejhorší lícování a navíc byl nerovný, což je ještě patrnější při rozsvícených zadních světlech.

Vzhledem k tomu, že Musk v letošním roce v interním e-mailu apeloval na zaměstnance, že všechny části Cybertrucku musí být vyrobeny s přesností pod 10 mikronů, nevypadá to, že by se tímto někdo v továrně řídil. Nebo jen mají americké mikrony jinou délku.

Některé bezpečnostní prvky bezpečně nepůsobí

Paradoxně jsou mezery v karoserii ten nejmenší problém. Lem v místě, kde se A-sloupek napojuje na příď, nevypadá příliš dobře a panely se viditelně překrývají. Některé hrany vypadají nebezpečně ostře a rozhodně byste s nimi nechtěli přijít do kolize. Plastové díly, jako jsou blatníky a nárazníky, také nevypadají příliš odolně, což není pro vozidlo, které je částečně určené jako pracovní auto do terénu, dobrá vizitka. Stěrač čelního skla sice pokrývá velkou plochu, je ale umístěn svisle na A-sloupku bez jakéhokoli ochrany.

Velmi znepokojující je samotná tloušťka A-sloupku, který se oproti předchozím prototypům sice značně zúžil, avšak stále se jedná o teoreticky nebezpečné řešení. Dle Golsona má současný Cybertruck nejhorší mrtvý úhel, který kdy viděl, a ačkoli by trojúhelníkové okno před hlavní oporou sloupku mělo situaci zlepšovat, příliš nadšený z tohoto řešení nebyl.

Stejně tak se kritika snesla na krátkou příď a přední převis, který z pohledu řidiče opanuje dlouhá a plochá kapota, přes kterou lze jen obtížně vidět. Snadno prý může dojít například k přehlédnutí dětí. Ani pohled dozadu není pro řidiče zrovna ideální, především kvůli velké korbě a malým bočním oknům. Cybertruck má v sobě nicméně nainstalovanou řadu kamer, které hlídají mrtvé úhly, avšak jak je to s funkcí zpětných zrcátek, Golson více nemohl ověřit.

V praxi může být problémem také neprůstřelná karoserie Cybertrucku. I když se zrovna ve Spojených státech může neprůstřelnost jevit jako výrazná konkurenční výhoda, moderní vozidla jsou vesměs konstruována s ohledem na bezpečnost při autonehodách, kdy je klíčové, aby karoserie dokázala absorbovat co nejvíce energie vzniklé při nárazu. Neprůstřelná karoserie z oceli si tedy pravděpodobně dobře poradí s vystřeleným projektilem, avšak náraz může mít vzhledem k pevnosti ocelových plátů fatální následky pro všechny účastníky nehody.

Dočkáme se v Evropě?

Bohužel nevíme, zda se jedná o produkční verzi Cybertrucku, či některý z testovacích prototypů. V prvním případě by to pro Teslu příliš dobrá vizitka nebyla, v tom druhém by se výše zmíněné konstrukční nedostatky ještě tolerovat daly. I kdyby se jednalo o testovací prototyp, rozhodně by jej Tesla neměla posílat do běžného provozu, kde se dá očekávat zvýšený zájem objektivů fotoaparátů.

Fanoušci Tesly jistě tyto nedostatky futuristickému elektrickému pickupu odpustí, avšak pro firmu se nejedná o příliš dobrou vizitku. Co také ještě stále nevíme, je skutečnost, zda se Cybertruck někdy oficiálně dostane do Evropy. Vzhledem k přísnějším homologacím automobilů oproti USA se však tato varianta, alespoň prozatím, nejeví jako reálná.

O dostání Cybertrucku do Česka se snaží i parta nadšenců, která při této příležitosti založila sbírku na portále Donio.cz. Od 19. září, kdy byla sbírka spuštěna, se nicméně podařilo vybrat jen něco málo přes 35 tisíc Kč z požadovaných 2,5 milionu Kč.