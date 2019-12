Cybertruck není podle odborníků možné schválit pro provoz v Evropě

Cybertruck od Tesly vypadá na první pohled jako z jiného světa. Zkoušeli jste ale přemýšlet o tom, jak je možné, že je design tak odlišný, když si jsou jinak současná auta v určitých rysech spíše podobná? Je to zřejmě tím, že Tesla při návrhu zcela ignorovala evropská bezpečnostní pravidla.

To však podle odborníka Stefana Tellera z německé společnosti SGS-TÜV znamená, že Cybertruck v této podobě nebude možné schválit pro provoz v Evropě. Zprávu přinesl s odvoláním na německý časopis Automobilwoche server Aktuálně.cz.

Bude se muset Cybertruck od základů přepracovat?

Zmiňovaná firma SGS-TÜV je jednou ze společností, které mohou provádět homologace nových automobilů, tedy je schvalovat pro provoz v Evropě. Podle Tellera musí každé auto včetně veškerých dílů splnit celkem asi 50 až 60 předpisů a nařízení. Splnění ověřují nezávislé společnosti jako SGS-TÜV. V USA však proces funguje jinak, homologaci mohou provádět automobilky ve vlastní režii a navíc existují výjimky týkající se převážně pasivní bezpečnosti, které mohou na Cybertruck jakožto užitkové vozidlo aplikovat.





Pokud by tak Tesla chtěla Cybertruck prodávat v Evropě, musela by splnit nezávisle ověřená pravidla, a to bez výjimek. A to je podle Tellera při současné podobě Cybertrucku nemožné. Problém vidí hlavně ve dvou aspektech. Prvním je bezpečnost chodců, ostré hrany a rovná příď bez deformačních zón jen stěží mohou splnit požadavky na pasivní ochranu.

Kvůli konstrukci Cybertruck v Evropě „neprojde“

Ještě zásadnějším problémem je však samotná konstrukce. Ta totiž podle Muska využívá jakýsi exoskelet z velmi tvrdé válcované oceli. Její pevnost byla na předváděcí akci testována bouracím kladivem a na rozdíl od oken obstála. To ovšem neznamená, že poskytne bezpečnost posádce.

U automobilů jsou totiž velmi pečlivě vypočítané deformační zóny, které mají pohltit energii nárazu a zabránit jejímu přenosu na posádku. To v případě tvrdé nerezové oceli není možné a podle Tellera nejde o věc, kterou by šlo vyřešit například větším množstvím airbagů.

Srovnatelné vozy povolené pro provoz v Evropě jsou prý jen pancéřovaná auta pro VIP osoby. Ty jsou však homologované jednotlivě kus od kusu, což není možné aplikovat na sériově vyráběný Cybertruck. Pokud tak Tesla bude chtít prodávat Cybertruck v Evropě, bude muset zřejmě zásadně předělat celý koncept vozu. Od evropských zákazníků přitom již přijímá rezervace na dodání od roku 2021.