První zákazníci dostanou Cybertruck už příští měsíc. Výroba je prý extrémně náročná

Futuristický elektrický pickup jménem Cybertruck od americké automobilky Tesla, se měl stát symbolem budoucnosti značky, avšak nyní je spíše ostudou. Od nečekaně zpackaného představení, kdy se nepodařila demonstrace neprůstřelnosti skel, až po neustálé odkládání data zahájení výroby a dodání prvním zákazníkům, uběhly čtyři dlouhé roky, na které by Musk nejspíše rád zapomněl. Celá anabáze se nicméně pravděpodobně chýlí ke konci – v červenci vyjeli z gigafactory v Texasu první hotová vozidla a nyní byl i konečně stanoven termín, kdy se Cybertrucku dočkají první zájemci.

Datum oznámila Tesla na sociální síti X u příležitosti zveřejnění finančních výsledků za třetí kvartál. První zájemci, kteří složili v předstihu zálohu, se oficiálně dočkají svého Cybertrucku 30. listopadu letošního roku. Jaká bude finální cena je otázka – Tesla během představení zveřejnila cenu 39 990 dolarů (cca 1,1 milionu korun s DPH), nicméně dlouhé průtahy a odlišná ekonomická situace může s cenou pohnout směrem nahoru. Bude tedy záležet, zda Tesla dodrží své původní slovo, nebo se přizpůsobí novým okolnostem.

Q3 Shareholder Update → https://t.co/sXBSeLibSL

—

Highlights

Cybertruck production remains on track for later this year, with first deliveries scheduled for November 30th at Giga Texas.

Production of our higher density 4680 cell is progressing as planned & we continue building… pic.twitter.com/FqpseLujaA

— Tesla (@Tesla) October 18, 2023