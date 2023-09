Cybertruck poškrábete jen diamantem. Musk láká na unikátní úpravu

I v základním provedením se šasi z nerezové oceli by měl být Cybertruck mimořádně odolný. Tesla si ale podle posledních zpráv chystá ještě jednu prémiovou variantu s povrchovou úpravou z karbidu wolframu, což je mimořádně odolný materiál, který poškrábete jen nejtvrdšími materiály, jako je diamant nebo karbid křemíku.

Na novinku ve výbavě Cybertrucku Musk upozornil na své sociální síti X. Ačkoliv se opět může jednat jen o výkřik do tmy, který má spustit další veřejnou debatu, z technického hlediska se použití tohoto materiálu nejeví jako nereálné. Z automobilek už jej používá například německé Porsche. Pokrývá jím brzdové kotouče, které tím získají lepší brzdný účinek, menší opotřebení a nepodléhají korozi. Mimo automobilový průmysl se ale karbid wolframu běžně používá jako brusivo nebo pro výrobu řezných nástrojů. Najdete jej ale také u prstenů nebo jiných šperků.

We might be able to offer an optional tungsten carbide coating, which is basically scratch-proof to everything below diamond hardness

— Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023